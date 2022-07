Izašao iz sotonističkog kulta pa opisao potez kršćanke koji ga je slomio: ‘Učinila je to dok sam bio čudovište’

Svojim izlaskom iz sotonizma šokirao je svoje pristaše a na društvenim mrežama objasnio je da se sve dogodilo zbog jednog poteza kršćanke

Suosnivač sotonističkog pokreta u Južnoj Africi priča svoju osobnu priču o tome kako je odlučio napustiti sotonizam nakon što mu je srce bilo preplavljeno ljubavlju prema Isusu.

Riaan Swiegelaar, bivši svećenik u Južnoafričkoj sotonističkoj crkvi (SASC), podnio je ostavku u svibnju. On se 4. srpnja oglasio na Facebooku kako bi podijelio svoje svjedočanstvo. “Radim ovaj video uživo jer mi mnogo, više od 100 ljudi, na WhatsAppu i gotovo 200 na Facebooku, šalje poruke želeći znati zašto sam napustio Južnoafričku sotonističku crkvu, kao i zašto sam okrenuo leđa Sotonizmu”, rekao je Swiegelaar.

Nastavio je: “Da budem vrlo iskren, u početku sam mislio da ću se tiho izvući na stražnja vrata i nisam mislio da će ljude toliko zanimati zašto radim to što radim. Govorit ću iz mog iskustva. Govorit ću o svojim izborima.”





Swiegelaar je istaknuo da se želi obratiti ljudima iz “osobnog prostora, ali otvorenog srca”.

“Zapravo osjećam da je vrijeme da više ljudi jednostavno počne govoriti, govoriti svoju istinu, tako da svakako ohrabrujem ljude da i to učine radeći ovaj video”, rekao je.

Swiegelaar, koji je bio uključen u kršćansku službu prije 20 godina prije nego što je postao ateist, prisjetio se što ga je prije četiri godine privuklo sotonizmu.

Swiegelaar, koji je bio uključen u kršćansku službu prije 20 godina prije nego što je postao ateist, prisjetio se što ga je prije četiri godine privuklo sotonizmu.

"Upustio sam se u sotonizam jer sam u to vrijeme bio vrlo slomljen i tužan, a da toga nisam bio svjestan. Mislim da je to razlog zašto mnogi ljudi ulaze sa sotonizM. Upoznao sam tisuće sotonista tijekom posljednje tri godine i ne kažem da su im svima namjere loše, oni su iznimno slomljeni i iznimno povrijeđeni… to je jedina stvar koja nam je svima zajednička", rekao je pa ispričao kako se to dogodilo zbog jedne kršćanke i samo jednog njenog poteza…