VJERNICI OPREZ! SOTONISTI PROVALILI U CRKVU U ZADRU! Ukrali hostiju za dijabolične rituale

Za razliku od brojnih katolika, Sotonisti vjeruju u stvarnu prisutnost Isusa u Euharistiji

Iz župe svetog Ivana Kristetelja i istoimene crkve u petak 23. listopada ukradena je posvećena hostija iz tabernakula. Riječ je o velikoj hostiji koja se stavlja u pokaznicu za vrijeme klanjanja Presvetom Oltarskom sakramentu.

Prema Zakoniku crkvenog prava, za takvo svetogrđe koje predstavlja oskvrnuće Bogu posvećenoga prostora, treba učiniti zadovoljštinu, što je učinio nadbiskup Puljić koji je u izjavi za medije, potvrdio kako je obred ponovnog blagoslova crkve zbog takvog svetogrđa učinio prvi put tijekom svoga dugogodišnjeg biskupstva. „To je čin koji je neophodno učiniti kad se tako nešto dogodi. Nažalost, to se nije dogodilo samo kod nas, to se događa diljem svijeta. Postoje ljudi koji vjeruju i ne vjeruju. Ovi vjeruju u moć Presvete euharistije, ali to zloupotrebljavaju u neke druge nečasne i desakralizirajuće svrhe. Stoga smo učinili čin zadovoljštine molitve i euharistijskoga slavlja“ rekao je mons. Puljić između ostalog.

Pretpostavlja se da su u pitanju upravo Sotonisti jer je provalnike zanimala samo posvećena hostija, ništa drugo, napomenuo je župnik fra Mirko Kralj je prvi primijetio da su vrata otvorena.

„Primijetio sam, nešto čudno se dogodilo. Razbijeno, vrata malo gurnuta. Uđem unutra u crkvu, nisam htio ništa dirati, radi kasnije istrage. Onda smo otkrili da je uzet ključ s kojim je otvoren tabernakul, a iz tabernakula je samo otuđena velika hostija. Ništa drugo! Bilo je tamo i ciborija i kaleža, ali ništa drugo nije uzeto. Samo ih je zanimala hostija! Vjerojatno su to sotonisti ili netko tko je dobio zadatak da im to donese, nažalost. Vjerojatno je onda ta osoba u Zadru ili u našim krajevima, da čine ono što je za nas kršćane sablazan i svetogrđe. Ali, to je naša stvarnost“ ispričao je fra Mirko.

Zanimljivo je da je osoba koja je počinila ovaj zločin znala gdje se nalazi ključ, što ukazuje da je zločin bio planiran duže vremena.

Sotonisti vjeruju u prisutnost Isusa u Euharistiji

Kako đavao kopira Krista i kako mu je od početka svijeta jedini cilj oskvrnuti njegovo ime, djelo, tijelo i krv, naravno da je hostija koja je upravo to Tijelo i Krv Isusa Krista, vrlo primamljiva sotonistima koji onda koriste hostiju u svojim sotonističkim ritualima. O tome je progovorio i bivši sotonist David Arias koji je nakon obraćenja u Isusu svijetu ispričao što je činio kao sotonist a jedna od stvari je i krađa hostija.

– Prije mnogo godina, kada sam bio u sotonizmu, slali smo svoje ljude na kasne mise po posvećene hostije za potrebe svetogrdnih rituala. Čak smo imali svoje redovite župljane koji su se prijavljivali kao izvanredni ministranti koji su nam krali pričest. Bilo je tako cijelo vrijeme. Sotonistima je uništavanje Euharistije jedan od ‘najsvetijih rituala’. Prije sam se pitao zašto? A sada mi je jasno da sotonisti znaju da je u Euharistiji Bog, živi Bog. S druge strane sotonist će učiniti sve da uvjeri katolika da tamo nema Boga kako bi ga potencijalno katolik ponižavao u sklopu sotonizma, rekao je Ares koji također poziva da se molimo zbog zastrašujućih uvreda koje se nanose Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu diljem svijeta.