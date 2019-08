(VIDEO) SOTONA NA OVO NIJE RAČUNAO! Evo što je učinio sotonističkom misom u Kanadi!

Autor: Vjera

Katolici uzvratili udarac

‘Palo mi je na pamet, dok sam molio kako Sotona želi kršćane gurnuti na periferiju, no ovoga puta on nam je pomogao da dođemo na svijetlo’ – kazao je jedan od 120 sudionika u javnoj molitvi protiv prve javne sotonističke mise u Kanadi koja je održana u subotu.

U pratnji 7 svećenika, 120 ljudi podiglo je svoje ruke i srca pred Gospodina ispred heavy metal bara Koven u Ottawi gdje se održavala sotonistička crna misa, a video molitve obilazi svijet. Molitelji Božji molili su svim srcem za milost prema sudionicima sotonističke mise.

Naime, nacionalni direktor sotonskog hrama u Kanadi Nicola Marc organizirao je bogohulni ritual koji je oglasio kao prvu javnu crnu misu u Kanadi. Biskup Ottawe tada je upozorio da je riječ o zlonamjernom ruganju svetoj misi, činu punom mržnje koji će utjecati na mnogo više od samih sudionika.

Također, pozvao je svećenike i laike Kanade ali i svijeta da mole za vrijeme ovog rituala pogotovo jer je potvrđeno da će ritual uključivati svetogrđe.

Organizator sotonističke mise izjavio je da su oni ateistički sotonisti koji poštuju mit sotone.

Međutim. egzorcist fra Chad Ripperger ukazao je na to da lažu s obzirom na to da je njihov otac, otac laži.Što se tiče ateističkog sotonizma, moje je pitanje ako je to sami mit, čemu to sve, čemu rituali i mise u čast mita?, pitao je egzorcist dodajući: ‘Štoviše, budući da sotona za njih ne postoji, uopće nije važno vjeruju li oni u njega ili ne, ali ako određenim ritualom i svojom slobodnom voljom pozivaju Sotonu, on će doći i posljedice u duhovnom smislu bit će velike, bez obzira na njihovu vjeru u njega. Demoni ne rade subjektivno, briga njih za naše misli i osjećaje. Oni odrađuju svoj cilj, tako da bi ova crna misa mogla imati učinak i posljedicu o kojoj nisu ni razmišljali’, dodao je otac Ripperger.

Ivan Pacheco, jedan od organizatora duhovnog bdjenja protiv sotonističke mise kazao je ovdje riječ o čistoj bogohulnoj mržnji prema Kristu kojoj je cilj zgaziti kršćansku vjeru. ‘Mi smo istinski zabrinuti da sudionici sotonističke mise uopće ne znaju duhovnu perspektivu onoga što čine, no upravo tu je pozitivna strana ovog događaja’, kazao je. ‘Mi, katolici dobili smo priliku izaći na ulice i svjedočiti istinu, ljubav i svijetlo Isusa Krista. To ne bi dobili da nije bilo ovog događaja, to je ono na što nisu računali’, rekao je.

Pogledajte kako je molitva izgledala: