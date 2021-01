UDAR NA ZLATKA SUDCA Izmislili cijeli intervju i obmanuli javnost

Autor: Vjera

Netko je izmislio cijeli intervju s vlč. Sudcem, evo kako je došao do javnosti

Portal Rastimo u vjeri u srijedu je objavio intervju s vlč. Zlatkom Sudcem u kojem on najvaljuje svoj veliki povratak riječima:

Da, razgovarao sam s vrlo srdačnim biskupom Ivicom Petanjkom o obnovi mojih seminara i on je pokazao veliko zanimanje da se oni što prije nastave, ali rano je sada pričati o konkretnim datumima. Radujem se što ću uskoro moći prenijeti riječi utjehe i nade ljudima i našim braniteljima kojima je to sada najpotrebnije.” Također dodaju kako je uputio utješne riječi narodu: „U ovim teškim vremenima, u kojima se gubi čovjek, Hrvatska će biti spašena”. „Ove godine, Božić kao i Novu Godinu, proslavili smo pod posebnim okolnostima. Nipošto nam one ne bi trebale uznemiriti srca, već naprotiv, ohrabriti i u vjeri ojačati. Danas radosna srca slavimo još jednu svetkovinu božićnog vremena. Bogojavljenje ili Tri kralja (također Epifanija i Teofanija), objava Kristova božanstva, jedan je od najstarijih kršćanskih blagdana (javlja se u II. stoljeću). Po tradiciji, poslije smrti triju kraljeva njihove su relikvije odnesene u Carigrad, nakon što ih je pronašla sveta Jelena Križarica. Kasnije su prenesene u Milano i napokon u Köln, u najljepšu njemačku katedralu, gdje se čuvaju i danas. Stoga ne boj se stado malo jer božićno ozdravljenje ne donosi samo zdravlje nego Boga i spasenje”

U intervjuu ne bi bilo ništa nelogično da na službenim stranicama vlč. Sudca on nije u cijelosti demantiran, odnosno kažu, kako se inervju nikada nije dogodio.

‘Ovim putem demantiramo “intervju” koji je objavio vjerski časopis “Rastimo u vjeri” sa velečasnim Zlatkom Sudcem pod naslovom “Veliki povratak vlč. Zlatka Sudca”, a prenijele još neke tiskovine. Nikakvog intervjua nije bilo. Izražavamo žaljenje što se ovakve stvari događaju i koriste u ovim teškim vremenima kad nam je potrebna ozbiljnost, solidarnost sa svima onima koji su pogođeni potresom i korona virusom, te usrdna molitva Bogu za cijelu situaciju koja nas okružuje.

Isto tako, video uradak pod naslovom “Najbolji govor svih vremena” je izvadak iz propovjedi vlč. Sudca koji je izrekao prije desetak godina na jednoj duhovnoj obnovi.’

S obzirom da je gotovo zapanjujuće da bi netko išao izmisliti čitav razgovor s vlč Sudcem upitali smo i portal Rastimo u vjeri o čemu je riječ i kako se tako nešto moglo dogoditi ,a oni su nam odgovorili kako je njihov autor prenio intervju s Twitter računa koji više ne postoji, odnosno očito je bio aktiviran samo u svrhu ove obmane.

‘Dakle, izvor je bio TWITTER račun koji je bio aktivan – samo za taj TWITT – pa je deaktiviran.

Uostalom, prilog je prenijelo 20 portala. Znači to je bilo na twitte samo. Nakon provjere portal je maknuo taj članak, ‘ odgovorili su nam iz uredništva Rastimo u vjeri.

Zaista bez ijedne primisli da bi netko izmislio čitavi intervju, isti su prenijeli brojni vjerski portali među kojima i naš. A nakon svega, ne možemo se ne zapitati tko bi želio ovako udariti na vlč. Zlatka Sudca koji je prema posljednjim informacijama na službi i dispoziciji svom ocu biskupu, krčkom Ivici Petanjaku i ne drži nikakve duhovne obnove do daljnjega. Također, vlč. Sudac apsolutno je poslušan svome biskupu i pridržava se svih naredbi svojih nadređenih među kojima je i izbjegavanje medija, stoga je moguće da je taj izmišljeni intervju trebao poslužiti kao obmana oko njegove poslušnosti upravo na tom polju.