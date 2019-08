U MEĐUGORJU SE DOGAĐA NEŠTO VELIČANSTVENO! Hoser otkrio što je papa učinio!

Autor: Vjera

Može li nešto ljudski zaustaviti ovo što se događa u Međugorju?

I iako smo uoči jednog od najvećih čuda Međugorja imali prilike svjedočiti čudnim medijskim zapisima koji su radije izvještavali od dva metra betona nego o veličanstvenom okupljanju 50 tisuća mladih iz osamdeset država svijeta Međugorju, čudo se ipak događa, unatoč hejtanju hrvatskih medija. To je dokaz da je Međugorje preraslo sve one laži i podmetanja, sve one slabosti i propuste pa čak i same vidioce koje se neprestano pokušava diskreditrati već desetljećima. Na ovom veličanstvenom festivalu mladih koji 30. godinu za redom okuplja cijeli svijet pod Gospinim plaštem govorio je i papin izaslanik Hoser koji je medijima otkrio da je papa otvorio velika vrata Međugorju.

„Svakako smo u jednoj novoj dinamici nove evangelizacije. Osobno i intimno sam uvjeren da Međugorje nudi novi model nove evangelizacije. Međugorje nije pod izravnom paskom Papinskog vijeća za novu evangelizaciju nego je pod brigom Državnog tajništva Svete Stolice. U svibnju je objavljeno priopćenje Svete Stolice da je dopušteno službeno organizirati hodočašće od strane župa, biskupija, biskupa, kardinala i da oni mogu biti nazočni na svečanim slavljima, a ovih dana upravo smo tome svjedoci, a to znači da je Sveti Otac otvorio velika vrata za ulazak u Međugorje”, kazao je Hoser.

Svetu misu predvodio je vikar Rimske biskupije, kardinal Angelo De Donatis, koji je mladima prenio papine pozdrave.

Mladima i medijima svijeta obratio se i tajnik Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života nadbiskup Jose Rodriguez Carballo koji je rekao:

-Za mene je milost biti ovdje. Poznajem Međugorju i franjevce. Dolazio sam ovdje više puta da bih poticao franjevce u njihovom radu. Drugi put sam na Festivalu mladih. Za mene je ovo iznenađenje jer znam kada je ovaj Festival započeo prije trideset godina da je bilo jako malo mladih, a da će ovih dana u Međugorju biti osamdeset tisuća ljudi. Mladi traže puninu smisla života, koju nam daje Krist, a Kristu možemo doći preko Marije. Netko tko dolazi u Međugorje, traži Krista, odnosno smisao života. Vidim da to traženje raste. I kada netko kaže da su mladi izgubljeni, dovoljno je doći ovdje i vidjeti razlog velike nade, a ovdje se dolazi moliti. Jučer je, primjerice, molitva započela u 18 sati a trajala do 22 sata i 15 minuta, dakle više od četiri sata. Ovdje se traži mir i pomirenje, eto zašto imamo ovdje brojne ispovijedi. Ovo je mjesto molitve i pomirenja. Ispovijed nije u krizi, možda su ispovjednici u krizi, dovoljno je vidjeti koliko se ljudi ovdje želi ispovjediti. Pozivam svećenike da sjednu i da daju odrješenje u ima Božje. To je veliko poslanje svećenika u ime Crkve. Ovdje su predstavnici osamdeset zemalja. Ovdje se živi katoličanstvo Crkve i vidim da postoji duboko jedinstvo sa Svetim Ocem. Ovdje se moli za Papu i kada sam danas u katehezi citirao Svetoga Oca upravo tada su bili najjači aplauzi. Ovi mladi ljube Crkvu i stoga zahvaljujem Svetom Ocu što je otvorio mogućnost dolaska ovdje da se ovdje moli, kazao je nadbiskup Carballo.

Sveta stolica imenovala je 2010. posebno povjerenstvo za istraživanje međugorskog fenomena koje je svoje nalaze dostavilo Kongregaciji za nauk vjere. Po riječima nadbiskupa Hosera, povjerenstvo je utvrdilo kako su prva ukazanja Gospe u Međugorju bila autentična i sada se očekuje službeno stajalište pape Franje.

Poruka Gospe pred tisućama mladih iz cijelog svijeta, 2. kolovoza u Međugorju:

“Draga djeco, Velika je ljubav moga Sina. Kada biste spoznali veličinu njegove ljubavi ne biste mu se prestali klanjati i zahvaljivati. Uvijek je živ s vama u Euharistiji jer je Euharistija njegovo srce. Euharistija je srce vjere. On vas nikada nije ostavio. I kada ste pokušavali otići od Njega, On od vas nije. Zato je moje majčinsko srce sretno kada gleda kako mu se ispunjeni ljubavlju vraćate, kada vidim da mu dolazite putem pomirbe, ljubavi i nade. Zna moje majčinsko srce da ste , kada pođete putem vjere, mladice, pupoljci ali uz molitvu i post biti ćete plodovi, moje cvijeće, apostoli moje ljubavi. Biti ćete nositelji svjetla i rasvjetljivati ljubavlju i mudrošću sve oko sebe. Djeco moja, kao majka vas molim: molite, mislite , razmatrajte. Sve što vam se događa lijepo , bolno, radosno, sveto, čini da duhovno rastete , da moj Sin raste u vama. Djeco moja, prepustite mu se, vjerujete mu , uzdajte se u njegovu ljubav, neka vas on vodi. Neka Euharistija bude mjesto gdje ćete nahraniti svoje duše i poslije širiti ljubav i istinu , svjedočiti moga Sina. Hvala vam. ”