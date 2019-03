Sveti Patrik, zaštitnik Irske čiji se dan slavi ciljem svijeta: Znate li simboliku djeteline s tri lista?

Autor: Vjera

Zbog sv. Patrika ni danas u Irskoj nema zmija

Dana 17. ožujka diljem svijeta se slavi dan sv. Patrika, sveca zaštitnika Irske. On je prema tradiciji umro na taj dan oko 461.

Od povijesnih izvora, o njemu su nam sačuvana dva pisma koja je osobno napisao i koja su jedini sigurni izvor o njemu. U jednom od tih pisama on ukratko opisuje svoj život i sudbinu. Rođen je u rimskoj Britaniji. Bio je sin đakona i unuk svećenika (u to doba katolički svećenici još su se mogli ženiti). Sa 16 godina zarobljen je i odveden kao rob u Irsku. Ta zemlja u to vrijeme još nije bila pokrštena. Nakon šest godina uspio je pobjeći i vratiti se kući u Englesku. Zatim je jednoga dana osjetio poziv da se vrati kao misionar u Irsku i da se posveti obraćenju Iraca na kršćanstvo.

Oko osobe sv. Patrika nastalo je mnogo legendi. Jedna od najpoznatijih je da je istjerao sve zmije iz Irske (ni danas na tom otoku nema zmija). Za njega se vezuje i djetelina, koju je on navodno upotrijebio da prikaže Ircima Presveto Trojstvo. Danas je stoga djetelina, kao i njena zelena boja, simbol Irske. Ispravno ju je prikazivati s tri lista (kao simbol Presvetog Trojstva) a ne sa četiri. Dan sv. Patrika, nacionalni praznik u Irskoj, slavi se diljem planete i danas je vjerojatno u svijetu najpoznatiji blagdan jednog katoličkog sveca (uz blagdane sv. Nikole i sv. Valentina).