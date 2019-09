Svećenik priveden zbog pedofilije KROZ SUZE: ‘Mislim da ću umrijeti, zašto mi ovo rade?’

Autor: Sbonline/Vjera

Snažna i potresna izjava svećenika novinaru, protrest će Hrvatsku. I župljani stali u njegovu obranu..

U ovoj župi s ovim prekrasnim ljudima sam već dugi niz godina, jako volim svoj poziv i obavljam ga s ljubavlju, jako jako jako mi je teško Ivice govori kroz plač svećenik. Istina je da sam pozvan u policiju i da su me upoznali s optužbama. Ja samo želim biti svećenik, i služiti svojim župljanima kako sam i radio sve ove godine, rekao je svećenik koji je priveden zbog sumnje da je seksualno uznemiravao 14- godišnju djevojkuu Slavonskom Brodu, uredniku portala Sbonline.net Ivici Jankoviću koji je s optuženim svećenikom u kontaktu.

– Želim da bude sve u redu i da cijela ova naša župa funkcionira najbolje što može. I po zakonima Republike Hrvatske i po božjim zakonima. Neki ljudi, njihove namjere ne razumijem, molim se za njih, molim se da im Bog prosvijetli pamet, i da shvate da samo želim služiti crkvi onako kako najbolje znam. Nikad nisam želio crkvene stvari dijeliti na način kako bi neki htjeli. Možda ih je to zasmetalo? Ne znam! Ali jako mi je teško zbog toga što mi rade pogotovo što me prijavljuju za nešto što nije istina, ja znam da nije istina, moji župljani znaju da nije istina, Bog zna da to nije istina, dodaje svećenik i nastavlja:

Ne znam kako ću ovo preživjeti jako mi je teško, mislim da ću umrijeti od muke. Nikad u životu nikome ništa nažao učinio nisam, zašto mi to rade Ivica, sve učim da vjeruju u Boga, da se drže božjih zakona, zašto riječ božja nije došla do njih, zašto, zašto mi rade tako ružne stvari. Ne znam kako ću ovo preživjeti, – govori kroz plač optuženi svećenik.

Sbonline otkriva i da obitelj koja radi ove ružne stvari, radila je u bližoj prošlosti i drugim ljudima isto tako ružne stvari, i takvom ponašanju treba stati na kraj, kažu.

Urednik navedenog portala dodaje kako je u tijeku dana dva puta razgovarao sa optuženim svećenikom i da je njegov dojam o svećeniku korektan





‘Obzirom da smo saznali o kakvim se ljudima radi, jer za njihovo poštenje i policija zna, vrlo nam je lako povjerovati u svećenikovu priču, također ponavljamo, ostavlja dojam vrlo ponizne i produhovljene osobe koja nije kadra učiniti ono što mu se stavlja na teret.

Također demantiramo i navode nekih ovdašnjih lokalnih medija koji su ustvrdili da je dotični svećenik udaljen iz službe, svećenik nije udaljen iz službe i još je na čelu svoje župe. Od nedjelje će obzirom na duhovno i fizičko stanje nakon medijskih napada otići na godišnji, kako bi koliko toliko došao k sebi od ove kako on kaže najteže mu situacije u životu,’ navodi Ivica Janković, novinar i urednik koji još dodaje da je djevojka koja optužuje svećenika tri puta mijenjala svoj iskaz o spornom događaju.

‘Vjerujemo da joj je sugerirano kako da kaže i koje riječi da upotrijebi u svom iskazu kako bi kompromitirala patera. Djevojka je iz disfunkcionalne obitelji, i to cijela župa zna’, kazao je.

Ovaj portal zamolio je i poneke župljane za mišljenje o samom svećeniku koji vodi njihovu župu a oni su i više nego pozitivni.

– (Župljanka, podaci poznati redakciji). Iskren pristup, ljubav na djelu, pomoć, poštovanje svakom čovjeku, djetetu, starcu. Bratskom ljubavlju brinuo se o subratu pateru sve do zadnjeg dana njegovog života, vodio ga u obilazak župljana i brinuo se požrtvovno za njegove potrebe. Svojim primjerom putokaz nam je u življenju Božje riječi. Njegov odnos prema ljudima je susretljiv, obziran, pažljiv, empatičan. Štitio je slabije, zbrinjavao napuštene i opraštao, opraštao, opraštao ni u čemu nije vidio zlo. Svi su mu se rado obraćali, tražili za pomoć i suradnju, a on otvoren za sve.U sve godine što je s nama niti jedna zamjerka mu se nije pripisala. Odgojio je mnoštvo generacija ministranata, prvopričesnika i krizmanika uz suradnju brojnih katehetskih suradnika.Ljubav prema čovjeku ne može se odglumiti i nesumnjivo dolazi od Boga.

– (Župljanka, podaci poznati redakciji) – Svećenik je tih, skroman i empatičan. Uvijek je otvoren za komunikaciju, pomoć, bez predrasuda ili zadrški. Njegovo srce je uvijek na dlanu,možete ga pitati što god želite i kada god želite, unatoč jezičnoj barijeri dobiti ćete savjet ili odgovor koji će vas smiriti i koji je srcu razumljiv. Nikada nikoga nije prevario, nikada nitko zbog njega nije zaplakao. Ali zato je plakao on; jer je dočekan sa željom da ga se što prije potjera. I, iako je često znao ispričati što mu se događa i na koje ga se sve načine zlostavlja, molio je da to ostane tajna, vjerovao je da će njegova dobrota nadjačati zlobu i pakost onih koji su mu očito radili o glavi. I kada smo ga molili da reagira, on nije, stisnuo je zube i još znao zapjevati pokoju pjesmu. Sramota je mala riječ. I nije prvi put da župljani ove župe ubijaju svoga svećenika, a nije ni prvi put da jedni te isti spletkare, lažu, daju lažne iskaze na sudovima pa se poslije ispričavaju i mole da ih se ne tuži jer imaju obitelj. Mi župljani smo osjetili da smo mi njegova druga obitelj i iako ovdje nema ni njegove sestre, brata, mi smo njegova braća i sestre i ima nas uz sebe i želimo biti s njim. I želimo da se čuje istina kako je sve oko nas korumpirano i prividno, lažno i poročno. Onaj tko ne želi biti dio toga, jednostavno mora van,milom ili silom. Čuli smo da je grupa naših sumještana od kojih su neki i ovdje u igri razriješili i ovdašnju ravnateljicu nekoliko godina prije jer nije prihvatila njihova pravila… Sud ju je vratio i pravda je pobijedila što će nadamo se biti i u ovom slučaju. Prljavštine su ponovo u igri, a koliko su oštećeni ljudi koji dobiju satisfakciju putem suda ali nikada i rane i sramota koja im se nanese.