SVEĆENIK OTVORENO! ‘ŠIRITE DALJE: Žele zatući Kardinala i Katolike u BiH’

Autor: Vjera

Zar vas nije sram dragi ljudi?

O strašnim rekacijama na svetu misu na Bleiburgu progovorio je i fra Mario Knezović i poprilično razobličio licimjerstvo:

Njegov tekst prenosimo u cijelosti:

Koliko smo se u napaćenoj Bosni i Hercegovini naslušali o tome kako se, kako kažu, Crkva ili vjerske zajednice miješaju u politiku. A onda ti isti koji takve konstrukcije puštaju u javnost hoće da se na sraman i drzak način izravno miješaju u ono što je isključiva nadležnost Katoličke crkve. Vjerujte mi da sam te napade od strane nekih političkih predstavnika Bošnjaka najprije smatrao koa Fake news jer nisam mogao zamisliti da netko u 21 stoljeću i u demokratskome sustavu nekome brani slaviti Svetu misu za pokojne. I još je gore znati od koga dolazi ta hajka i medijski linč. To dolazi od onih koji se posljednji mogu javiti i govoriti o ljudskim pravima i slobodama.

Zar vas nije sram dragi ljudi? Zar vas nije sram da vi, koji s pravom tražite sućut, komemoraciju i molitvu za žrtve strašnoga pokolja i genocida u Srebrenci, istodobno prigovarate ako netko drugi ima sjećanje na svoje žrtve? Nemojte biti licemjerni, prestanite zaobilaziti stinu, stanite s pogubnom propagandom. Ne morate Hrvate i Katolike voljeti, ali pristojno apeliram da barem ne mrzite i u javnosti ne zlostavljate. Ubijeni u Srebrenici nisu imali sudski proces i ubijeni su bez dokazanih krivica. To je genocid. To je zločin. Ubijeni u Bleiburgu isto tako nisu podvrgnuti sudu i ubijeni su bez suda i osude. To je zločin. Da. Nisam glup da ne mogu zaključiti da je vjerojatno među tim ubijenima bilo onih koji su zaslužili najoštriju osudu i kaznu. No, tko nam jamči da netko ne pomisli da i među ubijenima u Srebrenici nije bilo onih koji su se ogriješili o zakon ili prekršili etiku rata? Svi u modernome pravosuđu vjerujemo u presunpciju nevinosti dok se nekome ne dokaže krivica. Naravno da ne želim žrtve ni uspoređuvati niti relativizirati, ali želim reći da su ubojstva bez suda i dokazane krivice jednaki zločini ma gdje oni bili i u kakvim okolnostima učinjeni.

Želite li nas vratiti u Osmanlijska vremena?

Pitam vas: Kako vam barem malo ne dođe crvenilo na lice, pa i vi ste valjda od krvi i mesa, kad želite Kastoličkoj crkvi, kad želite kardinalu Puljiću određivati kada, za koga i gdje može slaviti Svetu misu? Želite li nas Katolike vratiti u vremena Osmanlijskoga i Turskoga zuluma kad su Katolici poput gorskih vukova po planinama, šumama i vrtačama slavili mise u strahu od progona i bojazni da ih ne zatuku? Želi te li da Hrvati i Katolici, kao konstitutivni narod, od vas traže neku novu Ahdnamu kako bi mogli dobiti mrvice s „gospodareva stola“?

Jedno je svima jasno. Znam da je jasno i vama. Katolička crkva moli za pokojne zato što moli za Božje milosrđe i zato što traži da im Bog oprosti grijehe. Misa u Katoličkoj crkvi nije predizborni skup ili veličanje bilo koga ili bilo koje ideologije! Kad sve to znate, kad vam je sve to jasno, zašto širite mržnju u ovoj napaćenoj zemlji? Vašim izričajima, pa potom i medijskim linčom, izložen je Kardinal i Katolička crkva koji su ugradili sebe kroz stoljeća da uopće ova BiH postoji.

Neodgovorna i opasna politika podjela

Zar vas nije sram gospodine Džaferoviću i Komšiću i ostali pobornici te sulude politike podjela? Kako od srama možete vi Džaferoviću govoriti o tome? Znate li vi Džaferoviću da je vaš idol Tito i sustav komunizam, u kojem ste izravno sudjelovali, a taj sustav je progonio, u zatvore zatvarao, ideje gušio, upravo vašega utemeljitelja Alije Izetbegovića. S pravom se upitati kad ste iskreni ili je licemjerje vaš karakter i životni stil? Isto tako, drugi predstavnik Bošnjaka u predsjedništvu u svome uredu, što je protuustavno, drži sliku Tita, a taj Tito je progonio i torturi izlagao brojne bošnjačke intelektualce pa i samoga Aliju Izetbegovića. Odlučite se konačno što ste i koga slijedite? Zdravu razumu nije spojivo slaviti Aliju Izetbegovića kao oca novovijekoga opstanka Bošnjaka i ujedno slaviti Tita koji je tog vašeg utemeljitelja progonio i zlostavljao.

Te neodgovorne politike i poruke isključivosti, diskriminacije izazvale su obični Bošnjački puk za novim valom histerije, mržnje i nesnošljivosti vrijeđaju svoje sugrađane. Tako je na Papinu spomeniku osvanuo crni povez preko očiju. Stavili ste na oči povoj onome koji je jedini vidio patnju Sarajeva i BiH kad su Srbi činili agresiju na to Sarajevo! Tada ste tražili da Papa vidi što se događa. Papa je vidio i drugima širom svijeta rekao što je vidio. Taj Papa je došao u Sarajevo kad su ga svi naširoko zaobilazili. Preporučam da taj povez skinete s Papina lica i stvite ga upravo vašim političkim vođama koji ne vide dalje od vladajuće fotelje i vlastita džepa!

Tko je sve zazivao blagoslov na ustaše i NDH?

Zar vi, u Bogu Ocu braćo Bošnjaci, mislite da mi ništa ne znamo. Zar vi hoćete Kršćane natjerati na to da vam prigovaraju što se molite u džamijama koje nose imena po begovima i sultanima koji su bili okupatori ove zemlje i u njoj čnili nasilje i zlo? Zar mislite da mi nemamo oči ma koliko nam poveza stavljali na vid? Zar mislite da povijest i pamćenje ne znaju da su brojni Muslimani bili pripadnici ustaške vojske, ministri i gradonačelnici u vrijeme NDH. Pitajte o tome vaše historičare. Zar treba spominjati handžar divizije? Zar treba spominjati kako je službeno u ime Islamske zajednice muftija Ismet Muftić klicao, citiram: „Neka Allah Svevišnji poživi Poglavnika Pavelića. Neka Allah Svevišnji poživi njegova opunomoćenika i sve utaše.“ Dakle, ustaštvo je jednako stvar prošlosti Hrvata kao i većine Bošnjaka toga vremena. Zar vam treba spominjati da već godinama na Bleiburgu za nevine žrtve Bošnjaka-Muslimana molitvu izgovara glavni imam iz Gunje Idriz efendija Bešić? Taj imam kaže da je Bleiburg najveće stratište Bošnjaka-Muslimana gdje je ubijeno oko 50 tisuća pripadnika toga naroda.

Valter bi Sarajevo oslobodio od korumpiranih političara

Vidim prizivate da se Valter vrati u Sarajevo. Neka se vrati. Ali taj Valter bi vjerojatno Sarajevo osobobodio od vas, od vas koji taj grad potkradete i do njega ste načinili kuću trgovačku. Oslobodio bi grad od vas koji i u vrijeme koronavirusa niste odustali od korupcije, vas koji prekrajete vlast samo zbog interesa, novca i moći. Vi ste problem Sarajeva, a ne oni koji se mole u crkvama ili klanjaj u džamijama.

Jedno zapamtite i jasno počujte: Katoličkoj crkvi, katoličkome kardinalu vi nećete biti ordinarij, vi nećete određivati granice naših sloboda i ljudskih prava. Zulumu je došao kraj. Vašem jednoumlju i zlokobnom vremenu komunizma, kojega i danas baštinite, došao je kraj. Umjesto da svoje snage usmjerite dobru, napretku puka i raje vi oblačite plašt mržnje i od vjere pravite politikanstvo. Otrijeznite se vi koji u ime Boga Allaha ili Boga Oca varate i pljačkete narod i njime manipulirate. Shvatite da vi Bošnjaci niste Hrvatima i Katolicima suparnici i neprijatelji nego suputnici povijesti o čemu je pisao pokojni i veliki fra Ignacije Gavran. Dobro znamo tko je bio i ostao agresor na BiH. Dobro vi Bošnjaci znate kako su četnčike postroje istrijebile vaš narod iz Istočne Bosne u Drugom svjetskome ratu kao i u ovome posljednjem ratu. Zapitate li se ikada da niste možda prhvatili nečiju podvalu i da tražite neprijatelja ondje gdje ih nemate?

Bošnjaci trebaju moliti za žrtve Bleiburga

Stoga, očekujem od vas Bošnjaka, budući da je na Bleiburgu ubijeno oko 50 tisuća vaših sunarodnjaka, da i vi molitvom obilježite taj veliki zločin. Očekujem od vas trezvenih Bošnjaka i patriota da podržite kardinala Puljića u njegovoj plemenitoj i duhovnoj nakani. Ako to sad ne učinite dovest ćete sebe u situaciju da za 30 godina neki drugi luđaci vama budu brani li ili prigovara moliti za nevino ubijene u Srebrenici i drugim stratištima. Zlo drugome uvijek se kući vraća. Stoga, ne mrate nas voljeti, ali nemojte nas mrziti, prezirati. Budimo suputnici i supatnici. Ovu moju poruku shvatite kao ispruženu ruku dijalogu, prilog istini i prestanku mržanje i manipulacije.

Znam da će mnogi nakon ovoga od vas pljunuti na mene i izricati prijetnje. To će činiti oni koji ovo do kraja neće ni pročitati ni poslušati. Nije me briga. To pljuvanje sam spreman podnijeti i ugraditi ga kao prilog izgradnje BiH u kojoj ima mjesta za sve ljude i različita mišljenja.

Danas me shvatite kao osobu koja iznosi svoje srce i sol razuma. Bog vam dao Mir i sve vas blagoslovio!