STRAVA O KOJOJ SVI ŠUTE: Brutalno pretučen svećenik i skupina katolika!

Nema vijesti, nema prosvjeda i protesta!

Fra Thomas Haake iz Washingtona DC u subotu je brutalno napadnut samo zato što je katolički svećenik. Napadnut je dok je hodao ulicom i tiho molio. Također, ukrali su mu teledon. Ima 80 godina. Nenaoružani starac. Nema prosvjeda; nema vijesti; nema protesta.

Također, napadnuta je i skupina katolika koja je mirno molila ispred kipa svetog Louisa u Missouriju.

Događaj je dokumentirao Conor Martin, sudionik molitve.

Connorova izjava glasi:

„Jučer su, moleći za mir i jedinstvo u našem gradu i zaštitu kipa svetog Louisa, prosvjednici Black Lives Mattera počeli maltretirati, zlostavljati i napadati katolike koji su mirno molili. Nismo napravili ništa u znak odmazde. Dozvolili smo im da nas pljuju, nazivaju nas pogrdnim imenima, stavljaju nam prste u lice, guraju nas i antagoniziraju, ali nismo se osvetili. Nastavili smo se mirno moliti. Tada je jedan muškarac prišao i rekao da će napasti mene, još jednog katoličkog muškaraca i katoličku ženu koja je bila tamo, ako ne odemo. Nastavili smo moliti.

U tom je trenutku netko iz gomile izlio neidentificiranu tekućinu starijem muškarcu na glavu, a zatim ga je napao nasilni pojedinac. Uzeli su mu štap za hodanje i kad nije reagiraao, srušili su mu šešir s glave, nazvali ga kožnom glavom i napali ga. U ovom trenutku intervenirao sam kako bih povukao napadača svog prijatelja, a mene su napali rulja i napadač.

Molim vas, nastavite moliti za mir dok prolazimo kroz ovo zastrašujuće vrijeme u povijesti naših naroda. “

