ŠTO SE DOGAĐA? Švicarski biskup kriknuo: Vatikan je ‘dozvao’ ANTIKRISTA! Evo kako…

Autor: Vjea

Tvrdi da ovakav ekumenizam pripada Antikristu, a ne Kristovoj crkvi!

Reakcije na dokument potpisan u veljači ove godine u Abu Dhabiju, a u kojem je potpisnik i Vatikan i u kojem se tvrdi da je mnoštvo svih religija Božja volja, izaziva reakcije biskupa diljem svijeta. Ovog puta oglasio se i švicarski biskup Marian Eleganti koji je upozorio da potpisivanje tog dokumenta znači izravno izbacivanje Isusa Krista kao jedinog spasitelja svijeta.

‘Budući da Bog nije biće koje je kontradiktorno u sebi, Eleganti upozorava: On ne može željeti heterogenu ideju o Njemu, a time i veći broj religija koje proturječe jedni drugima.’

‘Islam je eksplicitno anti-kršćanska religija koja negira upravo ono što čini suštinu kršćanstva: božansko sinovstvo Isusa Krista i Trojstvenog Boga povezanog s njim’, dodaje.

No, prelat Eleganti u svojim razmišljanjima ističe još nešto, a to je da uspostava Kraljevstva mira bez Krista pripada nikome drugome nego Antikristu.

‘Ironično, onaj koji će sve religije pomiriti je Antikrist opisan u priči o Antikristu Vladimira Solovjeva 1900. godine. Upravo on obećava takvu jednakost, relativizam i ekumensko kraljevstvo mira u kojem svi sudionici bez obzira na istinu čine ono što Antikrist želi, a to sve za miran suživot bez vjerske proturječnosti među njima. Pritom, upozorava biskup, takav Antikristov ekumenizam ima samo jednu zajedničku točku, a to je da svi poriču posredovanje Isusa Krista kao uvjet za postojanje kraljevstva mira.’

Biskup je još dodao: ‘Jedini koji je Bog i tko doista može obnoviti ljudsko srce iznutra, to je Isus Krist i Njegovo Evanđelje!’

Ovo je reakcija i biskupa Atanazija Schneindera: