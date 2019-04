SLIKE OBILAZE SVIJET Papa Franjo ljubi stopala zaraćenim ljudima moleći za mir!

Neočekivana gesta Svetog Oca koju svijet teško razumije

‘Ove slike obilaze svijet. Osamdesetdvogodišnji starac kleknuo je i poljubio stopala političkim vođama Južnog Sudana koji su prethodno međusobno ratovali te ih pozvao na mir. Papa Franjo čini geste koje šokiraju svijet, geste koje razum teško prihvaća i geste za koje mnogi kažu da ne priliče jednom vjerskom poglavaru. Dovoljno je samo pogledati ovih par redaka iz evanđelja i u njima možemo naći odgovor zašto to čini.

Dođe Isus do Šimuna Petra. A on će mu: »Gospodine! Zar ti da meni pereš noge?« Odgovori mu Isus: »Što ja činim, ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije.« Kad im dakle opra noge, uze svoje haljine, opet sjede i reče im: »Razumijete li što sam vam učinio? Vi me zovete Učiteljem i Gospodinom. Pravo velite jer to i jesam! Ako dakle ja – Gospodin i Učitelj – vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih.« (Usp. Iv 13, 1-15)

Ne zaboravimo da je i Juda, onaj koji je izdao Isusa, bio među onima kojima je Isus oprao noge.

Hvala ti Papa što nas podsjećaš da smo pozvani na ljubav! – komentar je svećenika Stjepana Ivana Horvata, kojemu nemamo što dodati osim reći, hvala ti i slava Gospodine!