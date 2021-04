POZNATI SVEĆENIK I TEOLOG UZDRMAO: Kažnjava li Bog čovječanstvo, upravo?

Autor: Vjera

Poznati njemački teolog začuđen je rekcijom Crkve u ovim vremenima

Od početka ove pandemije koja je obuhvatila čitav svijet mnogi su svećenici i biskupi istupili sa stavom koji kaže da – Bog ne kažnjava čovječanstvo te se priklonili svim državnim naputcima, posebno u Njemačkoj. Poznati njemački teolog prelat Wilhelm Imkamp u intervjuu s Henrykom Broderom u njemačkom “Weltu”, jasno je kritizirao takvu teologiju.

“Danas su teološke izjave uglavnom uobičajeni poslovi sljedbenika ovisnih o “zeitgeistu”, rekao je dodajući; ni s koronom nije drugačije. Ne zna se ozbiljno teološko mišljenje o koroni.

Imkamp je zapravo začuđen da su gotovo sve crkvene naredbe bile ništa drugo do prijevod državnih naredbi. Za Imkampa pak “državi nikako nije mjesto na bogoslužju ni u crkvi”.

Moguće je da Bog kažnjava

Za Imkampa je korona posljedica istočnog grijeha. Pitanje je uvijek isto: “Zašto dobri Bog može dopustiti nešto loše?” Za Imkampa je odgovor vrlo jasan: zlo dolazi od zlouporabe slobode. Za Imkampa je također jasno da su se vjernici bolje duhovno nosili s kugom nego danas prosvijetljeni vjernici s koronom. Na pitanje je li korona možda ipak Božja kazna, teolog se sjeća da Stari zavjet, a posebno Psalmi često govore o Bogu koji kažnjava. I sam pažljivo govori o božjoj kazni. Ali, pitao bi biskupe i svećenike koji tvrde da nije božja kazna, kako to znaju. “Jeste li razgovarali s njim telefonom, jeste li imali privatnu objavu ili otkrvenje?”, govori u intervjuu. Kako kaže, posve je moguće da je to kazna od Boga. Za ovog teologa je također skandalozno što crkva više ne govori ništa na temu “života nakon smrti, posebno o raju, paklu i čistilištu”. Prema Imkampfu, to bi bile teme kojima bi se sada trebalo baviti. Poruka vječnog života je nešto “vrlo, vrlo veliko”, napomenuo je, a prenosi kath.net