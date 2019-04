PAPA FRANJO U PRISUTSTVU HRVATA ZAGRMIO: Ovo je najopasnije ponašanje kršćanina!

Autor: Vjera

Prepoznajte na vrijeme

Oče, smiluj nam se svima, jer i najsvetiji među nama ne prestaje biti tvoj dužnik – rekao je papa Franjo tijekom opće audijencije na Trgu svetoga Petra nastavivši s nizom kateheza o molitvi „Oče naš“, i osvrnuvši se posebno na trenutak kad molimo Boga: Otpusti nam duge naše.

Tako molitva ulazi u područje naših odnosa s drugima – rekao je Papa i objasnio – Kao što nam treba kruh koji smo malo prije tražili Oca, tako nam treba oproštenje. Svaki dan. Jer kršćanin koji moli, traži Boga iznad svega da mu otpusti dugove, to jest grijehe. Kad bismo bili savršeni i sveti kao oni koji nikad ne skreću s dobrog puta, uvijek bismo ostali djeca koja sve duguju Ocu.

Oholost je najopasnije ponašanje svakog kršćanina – rekao je Sveti Otac i napomenuo – To je ponašanje onoga koji se stavlja ispred Boga, misleći da uvijek ima uredne račune s Njim. Ohola osoba vjeruje da je s njom sve u redu. Kao onaj farizej u prispodobi koji je u hramu mislio da moli, no u stvari hvalio se pred Bogom. Zahvaljujem ti Gospodine, jer nisam kao drugi. To su ljudi koji se osjećaju savršeni, koji kritiziraju druge; to su oholi ljudi. Nitko od nas nije savršen.

Naprotiv, carinik, grešnik kojega su svi prezirali, zaustavio se na pragu hrama, nije se osjećao dostojnim ući, povjerio se Božjem milosrđu – rekao je papa Franjo i protumačio – Taj, za razliku od onog drugog, vratio se kući opravdan, to jest oprošteno mu je, jer nije bio ohol, priznao je svoje granice i svoje grijehe.

Postoje grijesi koji se vide i oni koji se ne vide, koji su sakriveni – rekao je Papa i naglasio – Najgora od tih je oholost koja može zaraziti ljude koji žive jak vjerski život. U jednom poznatom samostanu iz 17. – 18. stoljeća, u vrijeme jansenizma, bile su savršene časne sestre i govorilo se o njima da su čiste kao anđeli, ali ohole kao đavli. To je loše.

Grijeh dijeli bratstvo – istaknuo je Papa – precjenjujemo sebe da smo bolji od drugih, vjerujemo da smo slični Bogu. Međutim, pred Bogom svi smo grešnici i imamo razloga udarati se u prsa. Ako želite prevariti sebe same, recite da nemate grijeha. Na taj način varate sami sebe. Grešnici smo iznad svega, jer smo u ovom životu mnogo primili: život, oca i majku, prijatelje, čudesa stvorenoga. Iako se svima događa da prolaze kroz teške trenutke, moramo se uvijek prisjećati da je život milost, čudo koje je Bog napravio iz ničega.

Drugo – podsjetio je papa Franjo u katehezi – grešnici smo jer iako uspijevamo ljubiti, nitko od nas to nije sposoban činiti svojim snagama. Možemo ljubiti, ali Božjom snagom. Postoji ono što su stari teolozi zvali ‘mysterium lunae’ ne samo u identitetu Crkve, nego i u povijesti svakoga od nas.

Što znači taj „mysterium lunae“? – upitao je Papa i odgovorio – To da je kao mjesec, da nema vlastitog svjetla; odražava sunčevu svjetlost. Tako i mi, nemamo svoje svjetlo; svjetlo koje imamo odraz je Božje milosti i Božjega svjetla. Ako ljubite, to je zato što vam se netko drugi nasmijao kada ste bili dijete, učeći vas da odgovorite osmjehom. Ako ljubite, to je zato što je netko pokraj vas u vama probudio ljubav, pomažući vam da shvatite kako se u njoj nalazi smisao života.

Ako slušamo povijest neke osobe koja je pogriješila – primijetio je Sveti Otac – zatvorenika, osuđenika ili ovisnika o drogi, pitamo se koga treba okriviti za njegove pogreške? Samo njegovu savjest, ili povijest mržnje i napuštenosti koju nosi sa sobom? To je tajna mjeseca. Volimo prije svega zato što smo bili voljeni, opraštamo jer nam je bilo oprošteno. Ako netko nije bio osvijetljen sunčevim svjetlom, postaje leden kao tlo po zimi.

Kako ne prepoznati, u lancu ljubavi koji nam prethodi, providonosnu prisutnost Božje ljubavi? – rekao je papa Franjo i istaknuo – Nitko od nas ne ljubi Boga koliko je On ljubio nas. Dosta je stati pred raspelo kako bismo shvatili nesrazmjer. On nas je ljubio i uvijek nas prvi ljubi.

Prilikom pozdrava na kraju audijencije, Papa je podsjetio da idemo prema kraju korizmenog puta. Svjetlo i utjeha Gospodinovog Uskrsa već su blizu. Pripremimo se, kako bi Kristovi osjećaji postali naši i kako bismo dane Njegove muke i proslave živjeli u punini – potaknuo je na kraju Sveti Otac.

Na audijenciji sudjelovala je i skupina hrvatskih hodočasnika među kojima je bilo i izaslanstvo Hrvatskoga vojnog učilišta, u pratnji vojnog ordinarija biskupa Jure Bogdana. Na kraju audijencije, u pozdravu hodočasnicima na raznim jezicima, papa Franjo ih je pozdravio na talijanskom jeziku.

“Srdačno pozdravljam hrvatske hodočasnike, a na osobit način izaslanstvo Hrvatskoga vojnog učilišta, u pratnji vojnog ordinarija biskupa Jure Bogdana. Neka Božji blagoslov bude uvijek nad vama i vašim obiteljima, kako biste u povjerenom vam poslanju mogli djelovati za opće dobro ljudskoga društva. Također pozdravljam Šibensko pjevačko društvo „Kolo“, prigodom stodvadesete obljetnice osnutka. Od srca sve blagoslivljam! Hvaljen Isus i Marija!”

Izvor: vaticannews.va