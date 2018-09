Papa Franjo sablaznio: ‘JA SAM VRAG’

Autor: Vjera

Pomalo strašna izjava Pape opet napravila pomutnju

‘Papa Ivan Pavao II bio je svetac, a ja sam vrag’, navodno je doslovno tim riječima darovao biografiju Ivana Pavla II. novinaru u avionu, papa Franjo, putujući u subotu u Litvu. Ova izjava mnoge je šokirala. Iako je očito trebala biti šaljiva, pomalo je nepromišljena, izvijestila je njemačka katolička agencija kath.net

S jedne strane prilikom razmatranja ove izjave trebamo u obzir uzeti kontekst. Papa Franjo očito je to rekao u šali i nije želio reći da je on zapravo vrag već je želio reći kako je Ivan Pavao II bio svet, a on je grešan. Potrebno je uočiti i namjeru pape Franje koja je očito divljenje Ivanu Pavlu te šala na svoj račun.

No, s druge strane mnogi se slažu da je korištenje riječi ‘vrag’ koja na gotovo svim jezicima znači destruktivan i zarazan izvor zla, nije promišljeno s obzirom na to da se njome sam počastio najviši crkveni dužnosnik Katoličke Crkve, sam papa. Promatrano u tom kontekstu, izbor riječi je vrlo nesretan poglavito u ovim olujnim vremenima za crkvu.

Ono na što mnogi upozoravaju su zapravo sustavne dvosmislene i hajmo reći neprestano provokativne ili nepromišljene izjave Papae Franje koje poput ove izjave, od početka njegova pontifikata ostavljaju prostor nebrojenim konstrukcijama, mišljenjima i pomutnji što dovodi do svojevrsne kaotične situacije u odnosu na ulogu Pape u Katoličkoj Crkvi.