NEVIĐENO! Za tri dana raskol Katoličke Crkve? Molite, ovo je ispunjeno proročanstvo

Autor: Vjera

Slijedi neviđen napad na Crkvu i Papu

Za dan 10. svibnja njemačko svećenstvo, počevši od hijerarhije dakle biskupa uz samo nekoliko iznimaka najavili su skandalozno sukobljavanje s odlukom samog Pape i naukom Katoličke Crkve, te najavljuju masovni blagoslov ‘svih zaljubljenika uključujući i homoseksualne parove’. Ovaj, do sad neviđeni događaj dolazi nakon dokumenta Kongregacije za nauk vjere i samog Pape Franje u kojem stoji da je Crkvi nemoguće blagosloviti grijeh, odnosno homoseksualne parove koji žive u grijehu.

Kanonski pravnik: To je raskolnički čin

Ako se najavljeni blagoslov homoseksualnih parova, a koji direktno proturječi samom Papi i nauku Katoličke crkve ipak dogodi, doći će do neviđenog raskola a posljedice bi mogle biti izopćenje mnogih biskupa i svećenika Katoličke Crkve u Njemačkoj. Kanonski pravni dr. Gero Weishaupt potvrdio je da, ako se blagoslov dogodi, događa se raskolnički čin.

“Ako biskup, unatoč odgovoru Kongregacije za nauk vjere, čije je objavljivanje naručio papa Franjo, dopusti da se blagoslovi vrše u njegovoj biskupiji, potiče ili čak tolerira takve blagoslove, onda je to očito čin neposluha biskupa papi, čija je apsolutna vlast u pitanjima vjere i morala. Neposluh stoga izravno utječe na Papu, neizravno na Kongregaciju za nauk vjere. Ovim neposluhom biskup krši prisegu vjernosti koju je položio kad je stupio na dužnost. Uz obećanje lojalnosti Papi, biskup obećava da će štititi jedinstvo Crkve u cjelini i stoga nastojati koristeći se svojim snagama da “vjeru, koju su predali apostoli, održi čistom i nepromijenjenom “. Zbog toga je “dužan promicati zajednički poredak cijele crkve i stoga inzistirati na poštivanju svih crkvenih zakona”.

Neposluh koji proizlazi iz odbijanja provedbe papinskog odluke tako narušava jedinstvo s Papom. To je raskolnički čin, koji se naravno temelji na herezi, ako blagoslov homoseksualnih veza uključuje mišljenje da osim braka između muškarca i žene mogu postojati i drugi seksualni odnosi. To je u očitom proturječju s otkrivenom istinom o braku i bitnoj prirodi čovjeka iz kojega ljudski razum izvodi prirodni moralni zakon”, upozorava dr Weishaupt koji dodaje da je osim toga sam blagoslov sakramentalni čin koji je u ovom slučaju simulacija, ne i pravi blagoslov.

Takav blagoslov je nevaljan

“Uz to, blagoslov homoseksualnih parova zlouporaba je blagoslova koji je sakramentalni. Blagoslov je kršenje liturgijskog poretka. Budući da, prema trenutnom poretku Crkve, samo Apostolska Stolica može uvoditi nove sakramentale, ukidati ili mijenjati postojeće, slavljenje blagoslova za istospolna partnerstva bila bi, strogo govoreći, simulacija (nepostojećeg) sakramentale, tj. simulirani blagoslov” dodaje kanonski pravnik napominjući da su biskupi koji se javno zalažu za blagoslov homoseksualnih parova već izopćeni ali da bi Papa nakon očitog čina blagoslova trebao dekretom utvrditi to kazneno djelo, nakon čega se biskup može ili pokajati ili biti uklonjen s dužnosti tako da bude razriješen ne samo biskupske dužnosti, nego i da dobije zabranu provedbe svih sakramenta i službe kao svećenika. Za kath.net dr. Weishaupt napominje da i svi vjernici od Pape imaju apsolutno pravo zahtijevati sankcije za ovakve biskupe i svećenike. A što će se točno dogoditi, ostaje na Papi da odluči.

Neviđen napad na brak i obitelj

Kardinal Zen, biskup Schneider, biskup Eleganti i drugi katolički uglednici objavili su ovog tjedna apel protiv pokušaja uništavanja braka i obitelji kroz njemački sinodalni put. Apel je objavljen jučer, a također su ga prvi put potpisali razni svećenici i ličnosti Katoličke crkve.

“U ove dvije godine njemački sinodalni put, započet 2019. godine, bio je plodno tlo za planiranje i dosljedno masiranje ideja i teorija koje su očito u suprotnosti s nepromjenjivim i kontinuiranim učiteljstvom Svete katoličke crkve, osnovanog od božanskog Spasitelja na čvrstoj stijeni apostola. Jedna od čestih pogrešaka je deklarirani napad na svećeništvo, kako pokušajem ukidanja crkvenog celibata, tako i provođenjem ređenja žena, te napadom na brak, vrlo neraskidivu vezu između muškarca i žene te uvođenje sodomitskih veza koje se poistovjećuje s s onom ljubavlju koju je naš Gospodin Isus Krist uzdigao do dostojanstva sakramenta” napomenuli su te dodali da je Crkva na korak do raskola jer u pitanju je čak 2, 5 tisuće biskupa, svećenika đakona i laika koji navodno podržavaju ovakav gnjusan napad na Učiteljstvo Katoličke Crkve, tradiciju a i samog Krista.

Ispunjeno proročanstvo

Zanimljivo je, da je ovakav do sad neviđen raskolnički pothvat prema Crkvi i Papi izvršen upravo na području braka i obitelji, jer upravo takav je scenarij prorokovala sestra Lucija de Santos, vidjelica iz Fatime kad je rekla: Posljednja bitka između Boga i sotone vodit će se na području braka i obitelji i svi oni koji će se boriti za obitelj bit će progonjeni. Zanimljivo je također da se ovaj čin ‘blagoslova’ homoseksualnih parova najavljuje za 10. svibanj,samo tri dana prije obljetnice upravo ukazanja u Fatimi koje nas poziva za žarku molitvu za grešnike i otpadnike svih vrsta. “Ne treba se bojati jer mu je Gospa već satrla glavu”, rekla je sestra Lucija govoreći o sotoninoj bitci protiv obitelji! Ali treba moliti, žarko za sve pastire, svećenike i biskupe vjernike, koji su tako očito pali pod utjecaj zloga.