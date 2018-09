IME MARIJA: nepobjedivo ime kojim su kršćani pobijedili Turke, evo kako!

Čudesna pobjeda Križa po imenu Marijinom

Blagdan Imena Marijina počeo se slaviti u španjolskoj biskupiji Cuenca već 1513. g. U drugoj polovini XVII. stoljeća Turci su sa silnom vojskom od 250.000 vojnika prodrli sve do Beča. Da im je pao u ruke taj grad, imali bi otvoren put daljnjem nadiranju prema Zapadu. Beč je bio dobro utvrđen grad i već se dulje vremena opirao neprijatelju. Jednog je dana došlo do velikog požara koji se opasno približavao skladištu s municijom. Požar je bilo nemoguće obuzdati, a eksplozija bi otvorila vrata neprijatelju. Građani Beča su jednodušno u molitvi zavapili za pomoć Blaženoj Gospi i požar se nenadano zaustavio. Bilo je to na svetkovinu Velike Gospe. Bečke su crkve dan i noć bile pune vjernika koji su molili za pomoć. Svima je na usnama bilo Marijino Ime. Prošla su već tri tjeskobna tjedna čekanja. I tada su u pomoć pritekli Poljaci na čelu sa samim kraljem Janom Sobienskim. Pod Beč su stigli baš na Malu Gospu. Rano ujutro 12. rujna 1683. nakon mise i molitve kralj je došao pred svoje vojnike i rekao: „Pouzdavajući se u sveto i nepobjedivo Ime Marijino, hrabro naprijed!“ Poljaci su takvom snagom nahrupili na Turke da su oni, preplašeni, pobjegli glavom bez obzira. Poljska je pobjednička vojska u trijumfu umarširala u Beč, a na uspomenu na tu pobjedu papa Inocent XI. proširio je blagdan Imena Marijina na cijelu Crkvu.