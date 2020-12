AJOJ, BOŽE POMOZI! Svećenik sastavio molitvu za stavljanje maske na lice i šokirao

Pročitajte riječi ove molitve, zapanjit će vas

Vlč. Richard Bott, voditelj kanadske Prezbiterijanske crkve, sastavio je “Molitvu prigodom stavljanja zaštitne maske na lice”. Molitva ide ovako:

Molitva prigodom stavljanja zaštitne maske na lice

Bože Stvoritelju, dok se spremam poći u svijet, pomozi mi da uvidim sakramentalnu narav nošenja ove tkanine. Neka ono bude opipljiv i vidljiv način življenja ljubavi prema mojim bližnjima, kao što ljubim sebe samoga.

Kriste Isuse, budući da će mi usne biti prekrivene, raskrij moje srce, da bi ljudi vidjeli smiješak u naborima oko mojih očiju. Budući da će mi glas biti prigušen, pomozi mi da govorim jasno, ne samo riječju nego i djelom.

Duše Sveti, dok mi elastika dodiruje uši, opomeni me neka pažljivo i brižno slušam sve koje susrećem. Neka ovaj jednostavni komad tkanine bude grb i stijeg, i neka svaki dah koji on zadržava bude ispunjen Tvojom ljubavlju. U Tvoje ime i u toj ljubavi molim. Amen.

Vlč. Richard Bott, voditelj Prezbiterijanske crkve u Kanadi

Što reći? Osim, Bože pomozi svojim slugama na zemlji da preživimo ovu sveopću katastrofu – duha i tijela!

Zanimljivo je, ljudi i nisu toliko sablažnjeni i mnogima je ova molitva lijepa.

