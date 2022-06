Isusovi razgovori s redovnikom o molitvi: ‘Isus mi je mnogo puta rekao da ove riječi trebaju biti blagoslov kršćanima’

Isusovi razgovori s redovnikom benediktincom okrivaju koje je riješenje svih problema

Godine 2007. Isus Krist i Njegova Majka Marija počeli su davati poruke svećeniku, benediktincu, koji je bio u velikoj duhovnoj potrebi. Ovaj svećenik je zamoljen da zapiše sve što čuje.

Mistični razgovori

Sam autor, benediktinski redovnik, koji je ostao anoniman, opisuje nastanak stranica dnevnika:





“Bio je to unutarnji impuls za pisanje, što sam i činio sve dok mi nije prestala inspiracija. Nakon pisanja došla je milost mirne zajednice s našim Gospodinom ili Marijom. Povremeno su “riječi” dolazile od svetaca ili iz duša drugih pobožnih osoba.

Prisutnost našeg Gospodina za mene je bila objektivno iskustvo, iako vrlo osobno, izravno povezano s njegovom stvarnom prisutnošću u Presvetom Sakramentu. U Isusovoj euharistijskoj prisutnosti razvijali su se razgovori s njim, privlačeći me sve više i više svjetlu koje dolazi s njegova lica i vatri njegova srca. […]

Od trenutka kada mi je dijagnosticirana teška bolest, razvio sam snažnu fascinaciju klanjanjem Presvetom Sakramentu i nagradnim molitvama za svećenike, te, na poseban način, fascinaciju otajstvu Lica Isusova, skrivenog iza sakramentalnog vela. To je već nekako prisutno u Tradiciji, na primjer u Adoraciji svetog Tome.

Ovi su tekstovi bili plodonosni za moj život i za živote drugih, posebno svećenika s kojima sam ih podijelio, potaknut od strane mog duhovnog ravnatelja. Unatoč mom povlačenju i želji za anonimnošću u vezi s ovim spisima, sam je Isus mnogo puta ponovio da njegove riječi trebaju biti blagoslov, poučavanje i utjeha za mnoge današnje kršćane, a prije svega za njegove ljubljene svećenike.”

Tako je nastalo nekoliko svezaka koji su objavljeni u obliku knjige pod naslovom In sinu Iesu, s imprimaturom biskupa Meath Mullingara od Michaela Smitha. Latinski naslov odnosi se na scenu s Posljednje večere, kada je ljubljeni učenik – sv. Ivan – počivao je na Isusovim prsima. U nastavku objavljujemo odabrane fragmente ovog djela.

Uzmite si vremena da dođete k Meni

“Ovako želim da se molite. Uzmite si vremena da dođete k Meni. Traži moje lice. Kad se moliš na ovaj način, privlačim te k svom srcu. Molite s krunicom Moje Majke čak i kada osjećate da je vaša molitva prazna ili mehanička, ili kada ste uznemireni odsutnošću. Vaša odluka da molite godi Mom Presvetom Srcu i bezgrešnom Srcu Moje Majke.

Vrijeme koje nam dajete, kada molite, postaje dragocjeno u našim očima i ogromna je dobrobit za vašu dušu i za duše za koje molite. Vidim sve one za koje si se molio navečer – i one koje si poimenično spomenuo i one čija imena nisi spomenuo – svakoga od njih blagoslivljam kao što i sada blagoslivljam tebe, Moj svećenik, Moj prijatelju, Moj ljubljeni brate.









Ja sam tebe izabrao i moji planovi za tvoj život će se ostvariti. Dolazi vrijeme kada ćete Me hvaliti i zahvaljivati ​​Mi što sam održao obećanja koja sam vam dao. Vjerujte u Mene i neka vas ništa ne spriječi da tražite Moje lice i Moje srce u molitvi. Blagoslivljam te ”(subota, 8. prosinca 2007.).

Prijateljstvo sa Mnom je odgovor na probleme

“Tvoja molitva Me čini sretnim. Duh Sveti u vama je taj koji nadahnjuje molitvu i on vam olakšava razgovor sa mnom, što je izraz našeg prijateljstva. Tko Mi pristupi s povjerenjem i jednostavnošću, tražeći Moje Lice, i želi toplinu vatre koja proždire Moje Srce, vođen je i pokretan Duhom Svetim.

Prijateljstvo sa mnom nije teško. To je dar koji nudim slobodno i dragovoljno svim dušama, ali prije svega dušama Mojih svećenika. Kad bi svećenici živjeli u Mojem prijateljstvu, kako bi Moja Crkva bila drugačija! To bi bilo mjesto topline i svjetlosti, mira i svetosti. Mnoge poteškoće i patnje kroz koje Crkva prolazi kroz Moje svećenike ne bi se pojavile da samo svećenici, Moji svećenici, svaki dan žive u prijateljstvu sa Mnom; to je milost koju im predlažem i želim im dati.