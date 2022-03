‘Istinski mir dogodit će se kad Krist zavlada našim društvom’. Biskup progovorio o činu posvećenja Rusije

Uspjeh posvećenja Rusije Bezgrešnom Srcu Marijinom ovisit će o molitvi cijele Crkve

Posveta Rusije Bezgrešnom Srcu Gospe nije se u prošlosti ostvarila kako je Marija željela. Stoga se ovaj čin mora obnoviti, kaže biskup Athanasius Schneider. Ne mogu se očekivati ​​bilo kakve trenutne posljedice. Naša je zadaća činiti što nam je Gospa rekla, a ostalo je u rukama Božje providnosti.

Biskup Athanasius Schneider govorio je o planiranoj posveti Rusije i Ukrajine Bezgrešnom Srcu Marijinu od strane pape Franje. Kako je istaknuo u intervjuu za portal OnePeterFive.com, očita je potreba da se Rusija posveti Bezgrešnom Srcu Gospinom, jer prethodni pape to nisu činili kako je Marija očekivala.

– Nije provedeno na način kako je naša majka tražila. Po mojem mišljenju, posvetu treba obaviti pažljivije, a to znači izravno spominjanje Rusije, uz ostale uvjete koje je Gospa navela, rekao je.

Spominjanje Ukrajine?

– S obzirom na trenutni bolni rat u Ukrajini, sasvim je razumljivo da će i papa Franjo spomenuti Ukrajinu. Također treba uzeti u obzir da je u srpnju 1917., kada je Gospa prvi put progovorila o posvećenju Rusije, velik dio teritorija današnje Ukrajine pripadao Ruskom Carstvu. Kad bi Papa danas samo spomenuo Rusiju, veliki dio ovog teritorija (odnosno veći dio današnje Ukrajine) koji je Gospa imala pred očima u srpnju 1917. bio bi isključen iz posvećenja, rekao je.

Biskup je također naznačio koji su, po njegovu mišljenju, temeljni elementi Fatimske molbe. Prvo, to je posveta Bezgrešnom Srcu Marijinu, a ne samo Majci Božjoj ili Djevici Mariji. Drugo, potrebno je izravno spomenuti Rusiju, ali možemo spomenuti i druge narode bliske Rusiji ili narode cijelog svijeta, jer je ključno da se među njima izravno spomene Rusija. Treće, potrebno je sjedinjenje s biskupima; ne mora značiti 100% jedinstvo, već jedinstvo u moralnom smislu. Prema biskupovim riječima, nije važno kako papa poziva biskupe na to jedinstvo: čini li to službenim pozivom ili naredbom.

-Učinak čina posvete Rusije Bezgrešnom Srcu Marijinu, čak i ako je izvršen u savršenom skladu s Gospinim očekivanjima, ne treba shvatiti kao da je riječ o sakramentu. Čin posvete, govoreći teologijom teologije, je sakramental, a njegov učinak ovisi prvenstveno o molitvi Crkve. Katolička teologija pokazuje da sakramentali ne stvaraju milost, nego se za nju pripremaju. Čin posvete nema automatski, neposredan, spektakularan ili senzacionalan učinak. Bog, u svojoj suverenoj, mudroj i tajanstvenoj Providnosti, zadržava pravo za sebe odrediti vrijeme i način ostvarivanja učinaka posvećenja. Naša je zadaća učiniti ono što je Gospa rekla:- ili što je On rekao.

Biskup je također rekao kakve nade povezuje s činom koji je planirao papa Franjo.

– Treba se nadati da će posvećenje Rusije ubrzati njezino obraćenje, koje je nužno povezano s ujedinjenjem Ruske pravoslavne crkve sa Svetom Stolicom. Tek tada će doći do istinskog obraćenja u Božjim očima, jer obraćenje ne može biti napola’, istaknuo je.

– Također se moramo nadati da će posveta Rusije ubrzati trijumf Bezgrešnog Srca Marijina, što će se odraziti u autentičnoj obnovi života Katoličke Crkve, odnosno u novoj slavi čistoće katoličke. vjeru, svetost liturgije, svetost kršćanskog života , dodao je.

– Konačno, moramo se nadati da će posvećenje Rusije ubrzati eru mira za čovječanstvo. Istodobno, istinski i trajni mir u društvu uspostavit će se tek kada Krist zavlada ljudskim društvom, rekao je, pozivajući se na nauk pape Pija XI.

Hijerarh je također izrazio radost što će se činu posvete pridružiti i bivši papa Benedikt XVI., koji je, kako je rekao biskup Schneider, jedan od najuglednijih članova svjetskog episkopata našeg vremena.