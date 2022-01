Ime od kojeg drhti pakao: Svetica je pitala Isusa što znači Njegovo Ime? Evo odgovora

Nije čudo da demoni ne mogu izgovoriti ovo ime

Ime Isus, ime nad svakim imenom blagdan je koji se 3. siječnja slavi u Katoličkoj Crkvi. Poznato je da ime Isusovo ima snažnu iscjeliteljsku i oslobađajuću snagu, da se po imenu Isusovu slamaju svi okovi i da od tog slavnog Imena drhti svijet i pakaoo ali i da ga demoni ne mogu izgovoriti osim u huli na Ime Isusovo kao znak prezira i gađenja prema imenu koje Spašava svijet i čovjeka.

Štovanje Presvetog Imena Isusova potaknuo je sveti Bernard iz Clairvauxa, a najveći promicatelji bili su sveti Bernardin Sijenski, sveti Ivan Kapistran i sveti Leonardo da Porto Maurizio. Sveti Bernardin Sijenski podizao je zastavu s natpisom IHS (latinska skraćenica: Isus Spasitelj ljudi), a kasnije se taj ukras klesao u kamen i urezivao u drvo. Sveti Bernardin i sveti Ivan Kapistran nosili su sa sobom monogram Presvetog Imena Isusova po naseljima, u kojima su propovijedali i u tom znaku blagoslivljali bolesnike. Događala su se brojna čuda i ljudi su se klanjali pred znakom Presvetog Imena Isusova.

Ukazujući se sv. Gertrudi Isus joj govori: Evo urezati ću na tvoje usne moje predostojno ime, želim da ga svima nosiš. Svaki puta kad budeš micala svojim usnama kao bi izrekla moje ime, zasvirati ćeš najljepšu melodiju za moje uši.

Sv. Mechtilda je pak u ukazanju pitala Isusa: “Moj Gospodine što znači to divno ime koje ti je dao nebeski Otac?” Gospodin joj je odgovorio: “To je ime Spasitelja za sve vjekove, jer ja sam Spasitelj i Otkupitelj svega što postoji, što je bilo i što će biti. Ja sam Spasitelj onih koji su živjeli prije mog utjelovljenja, Spasitelj onih s kojima sam razgovarao dok sam živio na zemlji, Spasitelj onih koji su slijedili moj nauk i koji žele ići mojim stopama, i tako do konca vremena. To je moje predostojno ime od početka vremena koje mi je odredio moj nebeski Otac, ime koje je iznad svakog drugog imena”.

Litanije Imenu Isusovu

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!









Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, ( smiluj nam se )

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,









Duše Sveti, Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Isuse, Sine Boga živoga,

Isuse, sjajnosti Očeva,

Isuse, jasnoćo svjetlosti vječne,

Isuse, kralju slave,

Isuse, sunce pravde,

Isuse, Sine Marije Djevice,

Isuse, ljubezni,

Isuse, divni,

Isuse, Bože jaki,

Isuse, Oče budućega vijeka,

Isuse, Anđele velikoga savjeta,

Isuse mogući,

Isuse strpljivi,

Isuse poslušni,

Isuse, krotka i ponizna srca,

Isuse, ljubitelju čistoće,

Isuse, ljubitelju naš,

Isuse, Bože mira,

Isuse, početniče života,

Isuse, uglede kreposti,

Isuse, revnitelju duša,

Isuse, Bože naš,

Isuse, utočište naše,

Isuse, Oče ubogih,

Isuse, blago vjernika,

Isuse, dobri pastiru,

Isuse, svjetlosti istinita,

Isuse, mudrosti vječna,

Isuse, dobroto beskrajna,

Isuse, pute i živote naš,

Isuse, radosti anđela,

Isuse, kralju patrijarha,

Isuse, učitelju apostola,

Isuse, naučitelju evanđelista,

Isuse, jakosti mučenika,

Isuse, svjetlo priznavalaca,

Isuse, čistoćo djevica,

Isuse, kruno sviju svetih.

Milostiv budi, oprosti nam Isuse!

Milostiv budi, usliši nas Isuse!

Od svakoga zla, (oslobodi nas Isuse!)

Od svakoga grijeha,

Od srdžbe svoje,

Od zasjeda vražijih,

Od duha bludnosti,

Od smrti vječne,

Od nemara za nadahnuća tvoja,

Po otajstvu svetoga utjelovljenja svoga,

Po rođenju svojem,

Po djetinjstvu svojem,

Po božanstvenom životu svojem,

Po naporima svojim,

Po smrtnoj borbi i muci svojoj,

Po križu i zapuštenosti svojoj,

Po smrtnoj stisci svojoj,

Po smrti i pokopu svojem,

Po uskrsnuću svojem,

Po Uzašašću svojem,

Po ustanovljenju presvetog Oltarskog Otajstva,

Po radostima svojim,

Po slavi svojoj,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Isuse!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Isuse!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Isuse!

Isuse, čuj nas!

Isuse, usliši nas!

Pomolimo se: Gospodine, ti si odredio da se na ime Isusovo prigne svako koljeno i svi ljudi u njemu nađu spasenje. Po njegovu obećanju znamo da ćeš nam dati što god zaištemo. Daj da već ovdje na zemlji osjetimo njegovo prijateljstvo i s njim se sjedinimo u vječnoj domovini. Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog po sve vijeke vjekova. Amen.

