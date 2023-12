Imali su moć, slavu i silno bogatstvo, a sada služe samo Bogu i kažu da nikad nisu bili sretniji

Autor: Z. K.

Slavna hoolywoodska glumica Dolores Hart na vrhuncu karijere ostišla je u samostan i sretnija je nego ikada. Bivši dečko Demi Moore i milijunaš s Beverly Hillsa šokira svijet izjavama iz sjemeništa, jer pripremajući se da postane svećenik kaže: ‘Nikad nisam bio sretniji’

Kao stanovnik Beverly Hillsa i milijunaš prije svoje 40. godine, Scottu Vincentu Borbi nije bilo neobično vidjeti Paris Hilton kako ga zove na mobitel kako bi ga pozvala na zabavu u svoju kuću. Trebao je samo uzeti telefon, zgrabiti svoj Aston Martin i požuriti na novi tulum gdje će mu sve biti na dohvat ruke. Nakon nekoliko godina i dalje želi imati sve u svojim rukama, samo se njegova vizija tog svega promijenila. To više nije novac, zabave i veliki automobili, to je komad kruha koji postaje sam Bog.

Nevjerojatna priča

Dovoljna je kratka pretraga na Googleu da vidite dokle je Borba poslovno mogao doći. Njegovo podrijetlo je, međutim, vrlo daleko od luksuznog i lakomislenog života kakav je nekoć vodio. Odgojen u katoličkoj obitelji i posebno posvećen Djevici iz Fatime, čak je razmišljao o svećeništvu dok je bio dijete. “Na misi majka mi je rekla da gledam u oltar i pitala me želim li biti čovjek u toj halji. Tko god da je svećenik bio, njegova je mantija blistala i znao sam da Bog stavlja u moje srce želju da postanem svećenik”, svjedoči Borba danas svoju nevjerojatnu priču, iz samostana gdje se kao sjemeništarac priprema da postane svećenik.

Sjeća se da je Djevica uvijek bila prisutna u njegovom životu, te da se prije nego što je postigao slavu i uspjeh po kojima je poznat, molio tražeći od Nje da ga održi na površini cijelog života.

Milijunaš i guru ljepote u Los Angelesu

Borba se nakon fakulteta preselio u Los Angeles u potrazi za uspjehom, s vjerskom praksom koja je bila zanemarena. Ali s vremena na vrijeme nastojao je obnoviti svoj odnos s Bogom, a putovanje do tamo je bilo jedan od tih trenutaka. “Na putu mi je Bog dao milost da ugasim radio, spustim prozor i molim ga: Oče, molim te, pomozi mi da ostvarim svoje snove. A ako ih ostvarim, dat ću ti svoj život i služit ću ti”, obećao je tada mladi Borba. Providnost kao da ga je slušala… i vjerovala mu na riječ.

Godine 2004. osnovao je Elf Cosmetics s Josephom Shamahom. Tvrtka sa sjedištem u Kaliforniji koja je postala referenca za kozmetiku i šminku za milijune žena srednje klase diljem svijeta. Kvaliteta je bila dobra, a njihova sjenila, olovke za obrve ili kreme za lice ne koštaju više od 15 eura. Na vrhuncu svog poslovanja Borba je postao odgovorna i za kozmetiku koja košta više tisuća eura. Mila Kunis samo je jedan od primjera toga. 2011. godine, povodom dodjele Zlatnih globusa, Borba je glumici poklonio jedan od svojih zvjezdanih tretmana za lice od dijamanata i rubina, čija je cijena iznosila 7000 dolara. Tvrtka je toliko zarađivala da su platili sedam milijuna dolara za reklamni spot od 30 sekundi na Foxu, tijekom stanke posljednjeg Super Bowla.









Na Beverly Hillsu

Borba nije imao ni 30 godina, a već je vodio i uspješne marketinške kampanje za neke od najznačajnijih kozmetičkih proizvoda na tržištu, kao što su Neutrogena, Sebastian, Joico, Murad i Hard Candy. Bio je toliko strastven prema kozmetici da je čak pristupio tom sektoru kao autor, objavljujući knjige kao što su ‘Skintervention’ i ‘Cooking Your Way to Gorgeous’. Do tada je bio bogatiji i slavniji nego što je mogao zamisliti.

S 38 hodao je s glumicom Demi Moore, vozio automobil Aston Martin, imao urede na Beverly Hillsu i kuću na plaži, praktički pokraj glumice i pjevačice Paris Hilton, koja ga je često pozivala na zabave u svoju vilu. Ali kako su njegova slava i bogatstvo rasli, osjećaj jada u njemu samome također je rastao. U međuvremenu, svjedoči, cijelo ovo vrijeme njegove slave, njegova skromna obitelj svakodnevno molila za njegovo obraćenje. I tad se dogodilo. Iznenada.









“Bio sam na zabavi i osjećao sam se jako nesretno. Kao da sam bio prazan… Bio sam tako umoran”, priznaje Borba koji je u tom trenutku pogledao u nebo i pomolio se: “Ako je ovo život, gdje sve što radim je da se zabavljam …, ne mislim da je to život koji si stvorio za mene. Ali mogu se promijeniti samo ako mi pomogneš.”

Borba je gotovo odmah postao svjestan što njegov način života nosi, realnosti grijeha i pakla, ali i Božje moći da ga spasi. Doživio je prosvjetljenje savijesti.

“Pomozi mi… ne želim više”, molio je Borba, što je je bila iskrena molitva za Providnost i pomoć. “I dao mi je obraćenje. To je bila milost Božja na meni. Naš me Gospodin nikada nije napustio”, zahvalno priznaje.

Odlučan preispitati svoj način života, Borba je odmah otišao kući, spakirao kofere, napustio svoju vilu i smjestio se u hotel. “Nisam želio biti u svojoj kući. Sve me podsjećalo na grijeh i rekao sam Bogu koliko mi je žao što sam ga uvrijedio”, sjeća se.

Njegov sljedeći korak bio je napustiti Los Angeles i malo po malo, riješiti se svog bogatstva. “U tom trenutku, Bog me pozvao da odustanem od svega i mislio sam da to znači dati moje automobile. Imao sam Aston Martin pa sam rekao: ‘U redu, Gospodine, prodat ću auto, dat ću novac za dobrotvorni rad i kupit ću kamion’, prisjeća se.

Nakon toga putovao je u Međugorje te tamo odlučio isprazniti račun i sve što ima donirati Marijinim obrocima i najbližoj bolnici za rak i siromasima. “Naš Gospodin je jasno rekao da voljeti Njega znači voljeti siromašne fizički i duhovno. I ja ću ispuniti Njegov zahtjev”, rekao je.

Sjemeništarac, sretniji nego ikada

Borba je priznao da mu je to pomoglo, ali nije bilo tako lako.

“Bilo je jako teško odreći se svega. Samo Božjom milošću čovjek ili žena koji vode dekadentan život mogu se toga odreći. Nakon što sam se svega odrekao, više nisam znao tko sam. Žalio sam za svojim starim životom ali držao sam se Boga da postignem ciljeve koje mi je On postavio. Ponizio me i nastavlja to činiti. Samo tada mogu vršiti Njegovu volju, priznaje Scott Borba danas.

Borba je u 46. godini života donio odluku da ispuni obećanje dano prije više godina. “Bog me pozvao kad sam imao 10 godina. Jednostavno sam kasno prihvatio”, rekao je sadašnji sjemeništarac koji se priprema za svećenika u sjemeništu Saint Patrick, u biskupiji Fresno u Kaliforniji.

Nakon nekoliko godina priprave, sa smijehom se prisjeća prvog susreta s ravnateljem za zvanja prije ulaska u sjemenište, u njegovom automobilu i odijelu kakvo si je malo tko mogao priuštiti.

Kad mi je otvorio vrata da mi poželi dobrodošlicu, pogledao me na trenutak prije nego što je uzdahnuo pa rekao: ‘Imam puno posla s tobom! “Nikada nisam bio sretniji. Nikada nisam bio ispunjeniji radošću. Uz sve što mi svijet može dati, dao bih milijun puta da budem s Isusom. Nikada neću prestati govoriti o Božjem milosrđu i njegovoj ljubavi prema svoj svojoj djeci“, zaključuje budući svećenik.

Dolores Hart: Priča koja je šokirala svijet

Ovakve priče nisu rijetkost. Bog zapravo vrlo često u svom milosrđu čini ovakve gotovo šokantne zahvate u srcima bogatih i slavnih kako bi svijetu pružio svjedočanstvo onoga što on želi od nas ljudi – da budemo djeca istinskog Kralja, najbogatiji ljudi svijeta s baštinom u kraljevstvu koje je iznad svijeta i svega propadljivog. To su nevjerojatne spoznaje za čovječanstvo koje živi samo na površini svog bića i umire u čežnji za svjetovnim, nesvjesni pravog poziva djece Boga Živoga, stvoritelja svega. Tu veličinu spoznala je i Dolores Hart.

S 25 godina bila je jedna od najperspektivnijih glumica u Hollywoodu i napustila je karijeru kako bi postala benediktinska klauzurna redovnica. Slučaj Dolores Hart jedan je od najpoznatijih slučajeva prosvjetljenja i obraćenja u svijetu slavnih. Glumila je s velikanima kinematografije, a proslavila se kao glumica koja je prvi put na filmskom platnu poljubila legendarnog rock pjevača Elvisa Presleya. Priča o majci Dolores izvrstan je primjer kako se može napustiti svjetovni život i slijediti Isusa. Časna sestra, sada u svojim osamdesetima, za koju su svi pretpostavljali da će imati glamurozan život ipak je više voljela život u samostanu da bi slijedila našeg Gospodina.

Dolores Hart rođena je s prezimenom Hick 20. listopada 1938. u Chicagu. U djetinjstvu, iako je pratila svog djeda koji je vodio kino, nije ni sanjala da će s 25 godina napustiti glamur i preuzeti pravila i postati klauzurna redovnica, što ju je okrunilo kao jednu od najčudnijih stvari filmske industrije. Iako je odrastala u obitelji glumaca, naviknutih na svjetla reflektora, uključujući svog oca Berta Hicksa i strica Maria Lanzu, jutra u samostanu već šest desetljeća provodi u tišini, molitvi i kontemplaciji. “Ora et labora” je pravilo utemeljitelja svetog Benita opata, zato je majka Dolores u zoru muzla kravu, a poslijepodne obrađivala polje i brinula se za povrće. I bila je zadužena za formaciju svojih novakinja dok je bila poglavarica samostana Regina Laudis, u Betlehemu, Connecticut.

Gregorijansko pjevanje sastavni je dio ove ženske opatije benediktinskog reda, čije se redovnice s ljubavlju bude usred svake noći kako bi pjevale himne Bogu. Pjevaju na latinskom 8 puta dnevno.

Imala je svijet na dlanu

Ali život majke Dolores nije uvijek bio takav. Slavna i priznata glumica 50-ih i 60-ih godina, dijelila je pozornicu s velikim glumcima svog vremena kao što su Anthony Quinn, Gary Cooper, Ana Magnani ili Elvis Presley. Pojavila se na jumbo plakatima, u časopisima i reklamama. Na mjestima koja je posjetila obožavatelji su se saginjali kako bi dobili autogram od ove istinske ljepotice.

Dolores Hart snimila je 10 filmova u sedam godina, zajedno s ostalim najtraženijim glumcima Los Angelesa: Stephenom Boydom, Robertom Wagnerom, Montgomeryjem Cliffom i Georgeom Hamiltonom s kojim je snimila popularni film: “Gdje su dečki?”

Svoj filmski debi imala s 18 godina, u društvu ni više ni manje nego Elvisa Presleya, za kojeg misli da je bio “nevin”, mladić koji je postao marioneta biznismena koji su ga samo željeli iskoristiti. Prema njezinoj autobiografiji pod nazivom “Uho srca”, Dolores je uvijek bila bliska Katoličkoj crkvi.

Međutim, službeno nije osjetila “poziv” sve dok nije sudjelovala u filmu “Franjo od Asiza” iz 1961., u kojem je glumila Svetu Klaru Asišku, mladu aristokratkinju koja se riješila svih svojih posjeda kako bi slijedila nacrte osnivača franjevačkog reda.

Nakon izlaska filma, Hart je imala sreću upoznati papu Ivana XXIII., koji joj je,kada se predstavio, rekao “tu sei Chiara” (“ti si Clara”, na španjolskom), prema liku svete Klare Asiške koju je personificirao u filmu. Pozdrav zbog kojeg je još više strastveno osjetila svoju odanost Kristu.

Do tada joj je filmska karijera išla jako dobro. Čak se pojavila na Broadwayu u “The Pleasure of Her Company”, ali je bila toliko iscrpljena da joj je kolega predložio da ode u benediktinski samostan u Connecticutu na odmor.

‘Krist je jedino stvarno što imamo’

Bilo je to sjeme, jer će upravo tamo pet godina kasnije ući kao klauzurna redovnica. Ali nisu svi bili zadovoljni njegzinom idejom da svoj život posveti Bogu. Objasnila je 2013.: “Bilo je užasno, jer kada sam donjela odluku, ponuđeno mi je obnavljanje ugovora. Moj šef se jako uzrujao i agent mi je poslao poruku u kojoj je pisalo ‘Mislim da si upravo progutala žilet.”

Ali ništa od toga nije uspjelo uvjeriti mladu ženu, koja je čeznula za svijetom tišine i strogoće. “Ne ostavljam nikoga i ništa iza sebe. Sa sobom nosim puno i ogromno srce”, rekla je u svojoj završnoj izjavi kao glumica.

Fraza koja je i dalje vrlo bliska njezinoj misiji i zbog koje je, prema njezinim riječima, zadržala svoju privlačnost. Danas je ona glumica koja je postala časna sestra. I jedina je posvećena redovnica koja ima pravo glasa na dodjeli Oscara.

Priča o majci Dolores jedna je od onih koje dopiru do dna.

Jer kako ona sama kaže, “Živi i osobni odnos s Kristom je neophodan da bismo shvatili da je njegova prisutnost jedina istinski stvarna i istinski lijepa stvar u našim životima.”

Još jedna priča koja ju je obilježila u njenom redovničkom pozivu bila je kada je snimila Lisu, priču o mladoj ženi koju je obilježilo iskustvo preživjele nacističke smrti. Bila je šokirana kada je nacistički stražar ušao u njezinu sobu kako bi preuzeo njezinu kuću. Najgora stvar koju je mogla zamisliti je kada je zgrabio njezinu pletenicu, uzeo svoj nož i odrezao je u korijenu, a zatim ga stavio u džep i rekao: “Ovo je uspomena dana.”

Dolores je znala koliko duga kosa znači, pa je zato u filmu o svetom Franji nastupila s perikom kako je ne bi ošišali. Slušajući tu priču, objasnila je da je shvatila da je ljudsko stanje u tako strašnoj boli, da se pita što čovjek može učiniti. Što žena može učiniti kad se suoči s takvom vrstom zla? I jedino što joj je palo na pamet bilo je posvećenje molitvi za borbu protiv toga.

Otkako je zatočena u opatiji, dva puta se pojavila u javnosti: jednom 2006., kako bi podigla svijest o idiopatskoj perifernoj neuropatiji, neurološkoj bolesti od koje je bolovala 1999., i drugi put 2012., kako bi proslavila nominaciju za dokumentarac svog života do dodjele Oscara.

Majka Dolores i danas je dio Filmske akademije koja svake godine bira dobitnike Oscara. Ali to nije sve. Zajedno s prijateljicom glumicom, Patriciom Neal, sada pokojnom, izgradila je The Gary-The Olivia Teather, pokraj samostana. To je kazalište za 300 ljudi u kojem se svako ljeto izvode razna djela. Osim toga, putem internetske stranice promiče vjerske pjesme, kako bi se između ostalog čulo i Isusovo rodoslovlje.

Ono što je najviše privuklo pozornost svijeta je da joj je, kada se odlučila za vjerski život, njezina karijera krenula nevjerojatnim putem. Osim toga, upoznala je Dona Robinsona, uspješnog arhitekta, koji ju je zaprosio.

Ali shvatila je da joj sav njezin filmski uspjeh nije pružio zadovoljstvo koje je osjećala dok je bila u samostanu na oporavku i bila potpuno posvećena Isusu. Vjeruje da redovnički život mora postati izraz ljudskih darova. Jer nije jednostavno odbaciti svoju osobnost, svoje darove i ostaviti sve pred vratima, ući u samostan i ​​pronaći Isusa.

Zato je kroz svoj život u zajednici pokušavala sve što zna kako bi mladim sestrama koje ulaze omogućila da donesu svoju dobrotu, svoje darove i da ih daju kao način služenja životu zajednice.

“Mislim da je to puno pomoglo inspirirati mlade žene koje žele doći ovamo”, kaže ona u svojoj biografiji.

Vjeruje da su filmovi bili nevjerojatan dar čovječanstvu i njoj, ali njezin je život bio ispunjen i sretan samo iza klauzurnih zidova njezina samostana. Što se tiče zapisa u njenoj biografiji mnogo puta naglašava da bi željela da ljudi spoznaju da će Boga pronaći ako ljube jedni druge i služe jedni drugima. Kada vidite nekoga drugoga, upoznate ga i volite ga i služite mu, to je za ono što vas dovodi do stvarnosti Isusa. Krista.