I znanstvenici su u čudu: svećenici u srcu Hirošime preživjeli su nuklearku bez posljedica. Kažu da je ovo štit

U slučaju nuklearne eksplozije neki će pohrliti u skloništa, a ovi svećenici su činili samo ovo

S obzirom na to da se u posljednje vrijeme mnogo priča o nadolazećem nuklearnom ratu, koji bi doista mogao izbiti, mnogi su u strahu za svoje živote i živote svojih obitelji. No, taj strah odraz je našeg malovjerja u Božju riječ koja kaže: ‘Ali ni vlas s glave vaše neće propasti'(Lk. 21,18) .

Oni koji se uzdaju jedino u milost našeg Gospodina njima ni nuklearni rat ne može ništa, bez Njegove volje. To se naime pokazalo u atomskom napadu na Hirošimu kada je 8 ljudi (svećnika) čudesno preživjelo napad iako su bili u samom srcu atomskog rata. Otac Hubert Schiffer bio je jedan od njih. Zanimljivo za ovo svjedočanstvo je to da su oni bili samo osam blokova udaljeni od mjesta eksplozije. Oni nisu samo preživjeli napad atomske bombe već su preživjeli i posljedice radijacije. Odnosno ispunilo se što je pisano – ni vlas im s glave nije pala. Znanstvenici su ove ljude dugo vremena promatrali te su bili zadivljeni njihovim zdravstvenim stanjem. Oni nisu pokazivali nikakve znakove radijacijske bolesti.

Naime, kad se eksplozija dogodila oko 8 i 15 ujutro oni su bili u svojim sobama u župnom dvoru. Iznenada se pojavila svijetlost, lomljava stakla na prozorima, zidovi su popucali, namještaj se rušio i zasipale su ih krhotine kaosa. Sila eksplozije ponijela ih je u zrak i oni su doslovno letjeli. Zanimljivo je da je jedina zgrada koja je ostala netaknuta na tom području bila crkva. Naime, kad je atomsko uništenje u pitanju prevladava mišljenje da su svi u krugu od 1 km i pol odmah mrtvi, a drugi umiru od posljedica radijacije. Nakon što su preživjeli samu eksploziju rečeno im je da će im se tijela početi ubrzo raspadati. No to se nikad nije dogodilo. Svih 8 svećenika preživjeli su čudesno i živjeli nakon eksplozije godinama a sam otac Schiffer živio je 33 godine poslije bez ikakvih radijacijskih posljedica.

Kad su ih pitali kako su preživjeli, oni su ovo čudo pripisali pobožnosti Gospi Fatimskoj i svakodnevnoj molitve i svete krunice. Smatrali su da su imali štit svoje nebeske Majke. Štit su svakako imali jer je Hirošimi u ovoj eksploziji i od posljedica radijacije poginulo više od 140 tisuća ljudi, dok je 8 svećenika u srcu eksplozije ostalo netaknuto.

Gospa u Fatimi u svom prvom ukazanju 13. svibnja 1917. godine odmah je zamolila vjerne da krunicu mole svaki dan!

Pastirići su prvo opazili dva svijetla, poput bljeska,a zatim Gospu. Lucija je ovako opisala: “Bila je to jedna Gospođa potpuno odjevena u bijelo, sjajnija od sunca, oko koje se širilo svjetlo sjajnije i blistavije od onog koje isijava kristalna posuda puna čiste vode obasjana zlatnim zrakama sunca. Njezino lice, neopisivo lijepo, nije bilo ni tužno ni veselo već ozbiljno. Ruke skupljene kao na molitvu, bile su nagnute i okrenute prema gore. Na desnoj ruci visjela joj je krunica.”

Gospa je razgovarala s Lucijom. Prvo je poručila, da se ne boje i da im ništa neće napraviti. Zamolila ih je, da dolaze na isto mjesto svakog trinaestog u mjesecu u isto to vrijeme šest mjeseci zaredom. Gospa: “Hoćete li prikazati Bogu sva trpljenja koja vam želi poslati kao zadovoljštinu za grijehe kojima je uvrijeđen i kao molitvu za obraćenje grešnika?” Lucija: “Da,hoćemo.”

Gospa je pomacima ruku rasula prema njima jako svjetlo, koje im je prodrlo do najskrovitijih dijelova duša, pa su vidjeli sebe u Bogu, jasnije nego da su se promatrali u najboljem ogledalu.









Nakon par trenutaka Gospa je nadodala: “Molite krunicu svaki dan kako biste izmolili mir svijetu i svršetak rata.”