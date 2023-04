‘Htio sam prokleti Gospinu sliku, ali mi je neka tajanstvena sila oduzela glas!’ Biblijsko čudo promijenilo život evangelizatora

Autor: Vjera

Danas poznati poljski evangelizator, a nekoć mladić koji je došao na ideju prokleti Gospinu sliku, Arkadiusz Łodziewski, svjedoči kako mu je to dramatično iskustvo promijenilo život.

U razgovoru za Aleteiu ispričao je kako se u osnovnoj školi polako počeo udaljavati od Boga a vratio se Bogu prvi pu već u 17. godini nakon što je doživio neobično iskustvo.

Pričao je o vjeronauku u srednjoj školi, o svećeniku koji ga nikako nije privukao nakon čega je došao novi svećenik koji mu je sjeo malo bolje jer nije baš govorio o Isusu.





No, kako kaže: “Novi svećenik organizirao je putovanje u Częstochowu (Marijansk svetište u Poljskoj). Otišao je cijeli razred. Sramim se priznati, ali moji prijatelji i ja smo smislili jednu veliku glupost. Naime došli smo na ideju da odemo do slike Majke Božje i tamo je prokunemo.

Htjeli smo provjeriti, ne znamo zašto, je li to moguće. Uz to smo se i kladili tko će od nas dvoje to najbolje izvesti. Znam da je to bilo vrlo nepromišljeno od nas, i sigurno pod utjecajem zlog duha. Ono što se potom dogodilo utjecalo je na gotovo cijeli moj život. Kleknuo sam pred Gospinom slikom i htio sam opsovati, ali