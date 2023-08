Hrvatski vojnik ’94. vidio pakao i raj: ‘Gospa me posjela, bio sam nepokretan’

Autor: Z. K.

Ante Čokolić, legendarni pripadnik 4. gardijske brigade, u podcastu “Gdje si bio ’91?” ispričao je iskustvo “bijele smrti” koju je doživio na Dinari u prosincu 1994. godine tijekom operacije “Zima-94”. Bio mu je to najgori dan u životu. U akciji ‘Zima 94’, nakon što su pred njim poginula četiri prijatelja, u toj nevjerojatnoj hladnoći on je sjeo na snijeg. Bio je nepokretan. Koliko se god trudio pomaknuti barem prst na ruci, nije mogao. Umirao je, izašao iz tijela i vidio pakao i raj.

“Da, to je bijela smrt. Kad smo došli dolje u polje, tako sam napisao u knjizi i to doista je tako, Gospa me posjela točno da sjednem na put, iako je sve bilo pod snijegom. Osjetio sam da sam nepokretan i nijem i shvatio sam da me uhvatila “bijela smrt.” Pa sam se pokušao motivirati na razne načine: pomicati prst po prst dok sve ne pomakneš… Međutim to nije djelovalo“, rekao je Ante.

‘Shvatio sam da zapravo odlazim’

On je na sve načine pokušao motivirati svoje tijelo na pomak ali nije uspio. Shvatio je u koliko je ozbiljnom stanju i da će umrijeti.





“Imao sam osjećaj da sve stanice svoga tijela vidim. I mogu ih brojati. Njih je milijardu od tjemena do prsta na nozi. Sve ih vidim mogu ih brojat i sve imaju isti oblik – jaja na oko i ono unutra što je kao žumanjak me grije. Ali to je riječima neopisiva toplina i fizička ugoda.

Ali ako se prepustite toj ugodi, gotovo je, ja sam se borio prvo na lijepi način nakon čega sam se počeo svađati sam sa sobom pa sam si govorio: “Ako se ne pomakneš za tri sekunde razbit ću te”.

Onda sam brojio i opet nisam mogao. I shvatio sam da zapravo odlazim. A onda mi se pojavio veliki žal jer tu umirem u snijegu, a nisam poginuo kao vojnik.

U tom trenutku vratio sam se u djetinjstvo točnije u treću godinu života. Sjetio sam se jednog događaja gdje me otac nosio na leđima. Nakon toga iskustva sam izašao iz svog tijela na neka dva metra visine desno gore sa strane i vidio sam svoje tijelo kako se izravnalo i kako leluja usporeno u zraku >>>više na vjera.hr