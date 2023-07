Hrvatski glumac prošao najzahtjevnije hodočašće: ‘Inače nisam čovjek od misa, ali…’

Autor: D.R.

Crkva danas slavi Svetog Jakova apostola, jednog od tri najvažnija Isusova učenika. Jakov, sin Zebedejev, brat Ivanov, bio je ribar koji je napustio oca i pošao za Isusom. Prema evanđelistu Luki, stradao je početkom četrdesetih godina prvog stoljeća od mača kralja Heroda Agripe, nećaka Heroda Velikog.

Jakova se uzima za zaštitnika hodočasnika, stoga nije ni najmanje iznenađenje da je najveće i najpoznatije hodočašće na svijetu, Camino de Santiago, nazvano prema njemu i znano kao Put sv. Jakova.

Tisuće hodočasnika svake godine krene putem od 800 kilometara kroz španjolske zabiti , a iako to odavno nije isključivo religijsko putovanje – ono privlači i razne avanturiste – gotovo je nemoguće proći ga a da vas ne potakne na dublje promišljanje o životu.





Među Hrvatima koji su uspješno završili Camino jest i naš glumac Ante Krstulović koji je 2018. prešao put od gotovo 1.000 kilometara od francuskog Saint-Jeana do rta Finnistera na Atlantskom oceanu. O ovom podvigu razmišljao je godinama, a onda je – kako je svojedobno izjavio – jedan slučajan susret u knjižnici definitivno “prelomio” odluku u njemu. U ruke mu je došla knjiga “Hodošašće duše”… “To je bilo to, nije bilo povrataka”, prisjetio se. “Camino je najvažnija stvar koju sam napravio u životu”, rekao je odmah poslije povratka u Hrvatsku. “Škola, posao, ništa se ne može mjeriti s time.”

Štap mu od suvenira postao pomagalo

Samo hodočašće za Krstulovića je bilo podjednako je i fizički i duhovni izazov.

“Fizički se nisam nešto pripremao, jednom sam otišao na Sljeme, 35 kilometara, da vidim kako mi ‘motori’ rade. Shvatio sam da rade dobro, na sreću radim u gradskom kazalištu ‘Žar Ptica’, igramo puno, u kondiciji sam. Više me je bilo strah, ono, kamo idem. Da prođeš skoro 1000 kilometara moraš, prije svega, biti jako odlučan, mentalno jak, imati nevjerojatnu želju da sve to prođeš”.

Da mu izazov bude još veći, tijekom puta je još ozlijedio nogu.

“U snu sam ‘odvalio’ nogom u rub kreveta. U ‘albergeu’ (hodočasničkom hostelu, op.a.) su kreveti na kat, metalni, noga mi je otekla od udarca. A još mi se dan prije upalio zub…. Dobio sam antibiotike, tablete protiv bolova, ma korak nisam mogao napraviti. Pazi, a dali su mi u jednom ”albergeu’ štap, pomislio sam super suvenir, da bi me na kraju spasio. Tih pet-šest dana, dok se noga nije oporavila, bila je prava agonija. Ni dan danas ne znam kako sam hodao”, ispričao je svojedobno novinaru.

Makedonka ga spasila od gladi i žeđi

Ono što posebno ističe je zajedništvo među hodočasnicima, makar, kaže, Camino je osobni put i zapravo cijelo vrijeme si „sam sa sobom”.









“U svakodnevnom životu susrećeš se s raznim emocijama, pa i onim negativnim – ljubomorom, zavisti… Kad si među hodočasnicima, ‘piligrimosima’, toga nema. Koliko god da je teško, kad vidiš drugog ‘piligrimosa’, pozdravite se s ‘Bueno Camino’, ako netko vidi da drugi ima problema istog trena nudi pomoć. Baš osjetiš istinsku sreću, zajedništvo među ljudima… Jedan dan sam ostao bez gotovine, a ne možeš baš u svakom selu plaćat s karticama, i cijelo jutro sam hodao gladan i žedan. Ispričao sam jednoj Makedonki što mi je bilo, dotad me nije znala, i bez ikakvih dodatnih pitanja mi je kupila vodu, sendvič, platila prenoćište… Upoznao sam ‘brdo’ ljudi, i koliko se činilo da su površna i slučajna, to su toliko intenzivna poznanstva”.









Taj osjećaj zajedništva posebno se osjetio kad su došli na cilj u Santiago de Compostelu. “To su tako intenzivne emocije. Vidiš druge ‘piligormose’, padali smo si u zagrljaj, plakali…

Ta formalno zadnja etapa bila mu je i najduža. “Taj dan sam odvalio 38 kilometara, i kad sam vidio da mi nedostaje još 18, nešto se probudilo u meni, rekao sam ‘moram dalje do Santiaga’. Kad sam ulazio u grad, došao do katedrale, vidio druge ‘piligrimose’, baš me preplavio taj osjećaj ‘uspio sam’.”

“Nisam čovjek do misa”

No, Ante je produžio je hodočasnički put do kraja svijeta, Finnistere i tek je u povratku kročio u katedralu i simbolički završio put.

“Dao sam jedno obećanje da ću, ako završim Camino, otići na misu u Compostelu. Znao sam i tijekom Camina obići crkve po selima, osamiti se, razmisliti. Inače nisam čovjek od misa, idem samo kad su krštenja, vjenčanja, ali ovo je stvarno bilo prekrasan osjećaj. Nije to ono, kao kod nas, kad se središ za misu. Došao sam nakon 1000 kilometara puta, iscprljen, neobrijan, neobrijan…. Kad prođeš sav put osjetiš toliko zadovoljstvo što si pomaknuo toliko granica u sebi. Nije to euforija, nemaš ni snage za to, jednostavno osjetiš jedno ispunjenje.”