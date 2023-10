Hrvatica koja je prošla vjersku obnovu otkrila sve o intenzivnom procesu: ‘Isplakala sam kišu suza’

Autor: Ivana Violić

“Kada sam shvatila što sam učinila, isplakala sam kišu suza. Imala sam jedva 17 godina i nisam živjela vjeru niti mi je itko od liječnika objasnio što doista činim odlučivši se na abortus”, govori nam Vukovarka Dušica o trenutku kada se promijenio njezin život. Dušica je nakon godina razmišljanja o učinjenom odlučila konačno oprostiti samoj sebi pa se odvažila na polazak na duhovne vježbe Oprostom oslobođene koji već osam godina diljem Lijepe naše provodi udruga Hrvatska za Život.

“Ja sam doživjela iscjeljenje”, priznaje Dušica koju smo pitali kako točno netko “ozdravi” na ovoj obnovi. Ona je, prisjeća se, sudjelovala na prvoj obnovi Udruge 2016. godine i tada su se žene s voditeljicom obnova Lidijom Dugan sastajale jednom tjedno kroz tri mjeseca.

“Svakog tjedna dobile smo jednu temu i ‘domaću zadaću’, tj. pitanja na koja samoj sebi moramo dati odgovor. A tema je bilo mnogo, od toga kako prepoznati da mi je potrebno iscjeljenje i oprost, do emocija poput poricanja, ljutnje, prihvaćanje… Sve se to sagledavalo kroz riječ Božju. Kada smo se našle pričale smo o svjedočanstvima, jedna drugu nadopunjavale. Znate, svaka ima svoju priču zašto je to učinila, a nekad sudjeluju i žene koje su doživjele spontani pobačaj i teško se s time nose”, objašnjava nam Dušica, inače majka dva sina i ponosna baka.

A voditeljica Lidija Dugan nam je otkrila kako postoje tri načina provođenja obnove, točnije trodnevne duhovne vježbe, zatim tjedni susreti sa sudionicama programa te na način da ih polaznice rade na sebi kod kuće.

Puno je oprosta, suza, milosti…

“Do sada je kroz ovaj program prošlo zaista jako mnogo žena, a cijela priča se pokrenula upravo zato što su nam mnoge žene javljale da im je potrebna pomoć vezano za posljedice pobačaja koje su primijetile kod sebe. Ako znamo da se godišnje u svijetu izabranim pobačajem usmrti više od 50 milijuna djece, teško je i zamisliti kakve sve posljedice to sa sobom nosi na zdravlje duše i tijela jedne majke”, govori nam Dugan pa otkriva da će se iduće obnove održati od 12. do 15. listopada u Sinju.

Program se, dakle, sastoji od osam cjelina unutar kojih se razmatra Božja riječ. Prolazeći ih, žene se upoznaju sa Božjim osobinama, biblijskim likovima i njihovim reakcijama na određene događaje iz života kao i sa samim sobom i svim emocijama kroz koje prolaze vezano za svoju situaciju.









“Ono što mene posebno gane za vrijeme programa jest vidjeti kako Bog nježno radi sa svakom od sudionica, objavljuje im se na predivne načine, iscjeljuje njihove rane te im otkriva što želi obnoviti. Tako je došlo do ne samo iscjeljenja rana od pobačaja koje žene imaju, nego i do obnove odnosa među supružnicima, djecom, članova šire obitelji, prijatelja. Puno oprosta, suza, milosti, a svemu tome nazočiti je za mene veliki dar i blagoslov”, svjedoči nam Dugan i otkriva kako su program prošle sudionice razne dobi, a najstarija je bila gospođa koja je imala 80 godina, ali “rane su joj bile svježe i živo se sjećala svega”. Radila je, kaže, i s djevojčicama koje ostanu trudne, a njima se nudi sva moguća pomoć kako bi ipak zadržale svoju bebu.

Iako većinom dolaze vjernice, obnovu su prošle i neke žene koje ne žive vjeru, a Dugan ističe kako su svi dobrodošli, kao i da se svim sudionicama jamči diskrecija i sloboda u iznošenju njihovih životnih priča.

Postoji i program za muškarce

“Svi suradnici u program su osobe s dugogodišnjim radom u pokretu za život te dubokim duhovnim i sakramnetalnim životom koje su sposobne razumjeti teškoće kroz koje žena prolazi. Najveća nam je želja da se majka poveže još više s Gospodinom, da joj On otkrije dijelove njene duše u koje želi zahvatiti svojim sakramentalnim, slobodom, praštanjem, utjehom i ljubavlju”, ističe voditeljica.









Kad su počeli provoditi program za majke, kaže, počeli su im se javljati i očevi koji su prošli to iskustvo, a za njih Udruga organizira i poseban program “Iscjeljenje očeva srca”.

“Ono što je potrebno naglasiti jest da, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao i Svjetske zdravstvene organizacije, najviše pobačaja izvrše žene u kategoriji od 30 do 39 godina koje su u braku i čekaju svoje treće dijete. Pobačaj je rana koja nagriza cijelo čovječanstvo, bilo da se majka za njega odlučila bilo da se dogodio spontani pobačaj”, ističe Dugan za kraj, kao i Dušica koja poziva sve da se ne ustručavaju otvoriti Božjoj ljubavi i dopustiti da Bog zaliječi rane.

“Samo Gospodin zacjeljuje. To je zaista istina”, poručuje Vukovarka.