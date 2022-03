Hitni poziv Gospe: svijetu prijeti velika glad i samouništenje, tražim od vas ovo

Kad svijet bude gladan dogodit će se ova zamka zloga

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres, prošlog je tjedna u dramatičnom apelu upozorio kako svijetu prijeti velika glad i raspad globalnog prehrambenog sustava te pozvao svijet da reagira. Upozorio je da je UN-ov globalni indeks cijena hrane na najvišoj razini ikad i da 45 najnerazvijenih zemalja svijeta uvozi najmanje jednu trećinu pšenice iz Ukrajine ili Rusije. Među njima su Burkina Faso, Egipat, Demokratska Republika Kongo, Libanon, Libija, Somalija, Sudan i Jemen. U svijetu već sada milijuni umiru od nezapamćene gladi, primjerice Somalija se zbog kiše koja nije padala posljednje dvije godine uopće suočava s najvećom katastrofom u posljednjih 40 godina a već sada umiru ljudi ponajviše djeca kao i stoka te su tamošnji ljudi izgubili sve. Samo u Somaliji procjenjuje se da bi milijun djece moglo umrijeti od gladi ako kiša ne padne i ove godine. Nakon rata i prijetnje nuklearnim oružjem glad koja prijeti cijelom svijetu je još jedan znak posljednjeg vremena, krik koji nas poziva na hitno obraćenje.

Gospa: Čovječanstvo se sada već nalazi na rubu uništenja

‘Vremena što sam ih Ja prorekla došla su, te morate meni prepustiti svaku brigu. Vaša sam nebeska Majka i nalazim se uz svakoga od vas. Štitim vas i vodim. Obnavljam vas i branim. Ne brinite se za sudbinu koja vas čeka, jer je sve već raspoređeno u mom materinskom Srcu. Čovječanstvo se sada već nalazi na rubu uništenja, što bi ga sebi ono samo moglo zadati svojim vlastitim rukama. Svijet je sam sebe doveo na ponor propasti. Već je započelo ono što sam vam Ja prorekla u Fatimi za posljednje razdoblje ovog vašeg stoljeća. Kako još mogu zadržati ruku Božanske pravde kad svakim danom sve više raste pokvarenost u koju upada čovječanstvo, hodajući putem prkosne pobune protiv Boga? Koliko bi naroda moglo biti upleteno i koliko osoba ubijeno, dok će mnogi morati podnositi neizrecive patnje!

Glad, požar i veliko razaranje: evo što će vam donijeti bič koji se upravo obara na jadno čovječanstvo.

Ljubljeni sinovi, prihvatite svi moj hitni poziv, jer moje Bezgrješno Srce strepi: tjeskobno je radi sudbine koja vas čeka.

Molite uvijek sve više. Molite zajedno sa mnom molitvu sv. Krunice. Molite i činite pokoru da se skrate ti časovi, da se što veći broj moje djece može spasiti za vječnost. Molite da patnje posluže za obraćanje svih onih koji su se udaljili od Boga. Molite da ne biste nikada sumnjali u ljubav Oca koji vas neprestano gleda, koji se brine za vas, koji koristi bol kao lijek protiv pokvarenosti, nevjere, pobune, nečistoće i ateizma. Sada od vas tražim više molitve. Umnožite vaše molitvene Cenakule. Umnožite vaše Krunice, molite ih dobro i sa mnom. Prikažite mi i vaše patnje i vašu pokoru. Tražim od vas molitvu i pokoru za obraćenje grešnika da bi se i moja najbuntovnija, i najudaljenija djeca mogli vratiti Bogu, jer on ih čeka milosrdnom zabrinutošću Oca. Tada ćemo, zajedno stvoriti veliku mrežu ljubavi koja će oviti i spasiti sav svijet. Tako će se posvuda moći protegnuti moje majčinsko i najveće posredovanje za spas svih onih koji su zastranili.’, poruka je Djevice Marije svećeniku don Stefanu Gobbiju iz 1980. godine, dok je nedavno vidjelici Luz de Maria de Bonilla rekla: Djeco, pripremite se za kolaps gospodarstva:ne polažite lažne nade – čovječanstvo će doživjeti najgoru glad ikad. Međunarodne organizacije neće reagirati na to, a mnogi od vas bit će izgubljeni ako se ne obratite i ne dopustite da vas “Nebo hrani”. Na veliku glad koja prijeti čovječanstvu Isus je upozorio i preko malog dječaka Segatashye iz Ruande 1982. godine, a tom prilikom govoreći s njim o posljednjim vremenima Isus je rekao: “U posljednjim danima sunce će postati jako vruće i nebrojeno će mnogo ljudi umrijeti od gladi i drugih nedaća koje će uslijediti nakon gladi. Nečastivi će stavljati pred ljude mnoge kušnje jer će tada biti najviše patnje, patnje kakvu svijet još nije vidio.

Glad i prevara sotone

Dječak je upitao Isusa: Ako se ja bojim onoga što će se dogoditi ljudima posljednjih dana, neće li se svi onda bojati?

Isus mu odgovara: Ne boj se, imaj vjere! Oni koji ljube Boga i čine dobro poći će samnom u raj i nikad više neće pasti u iskušenje. No, požuri jer nije ostalo još mnogo vremena. Reci ljudima da se, ako me imaju u srcu ne trebaju bojati patnje u posljednjim danima. Ali moraju ostati vjerni Bogu i biti oprezni pred mnogim trikovima i varkama u koje će ih Sotona stavljati kako bi ih odveo u grijeh i tamu. Isus mu naime govori da će svijetom zavladati suše, poplave, potresi, glad. A Sotona će doći kao izbavitelj iz tih muka i činiti sve ono što je Isus činio. Izvodit će čuda i hvalit će se njima, liječit će bolesne, hraniti gladne i da će mnogi poći za njim, ali Isus upozorava da su u pitanju zamke i varke. Poziva nas da sve potrebe u tim danima izsnesemo samo Bogu u molitvi i da će se on pobrinuti za sve naše potrebe.

