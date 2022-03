‘Govori mojoj djeci da Marija dolazi’ Proroštvo katolkinje o velikom resetu čovječanstva iz 19. stoljeća

Rat, bolest, univerzalni bankrot - sve je najavljeno

Madeleine Porsat bila je ponizna i nepismena domaćica više od pedeset godina. Radila je prvenstveno u kući obitelji koja se zvala Labbe, u Francuskoj. Godine 1843. navodno je počela primati nebeske poruke i vizije. Jedan takav događaj dogodio se u kapeli samostana klarisa u Lyonu u Francuskoj. Nakon pričesti tvrdi da je čula glas koji joj je rekao: ‘Ustani, dijete moje, i reci mojim ljudima o posljednjim vremenima.’ A ona je odgovorila: “Kako da to učinim kad sam najsiromašnija i najneznatija u svom selu? “Pođi, dijete moje, jer ja sam s tobom”, navodno je rekao glas s neba. Tako je počela govoriti o predviđanjima koja su joj se otkrila.

U svibnju 1866. Gabriel-Désiré Laverdant, jedan od urednika francuskog časopisa ‘Memorial Catholique’, intervjuirao je Madeleine Porsat i zabilježio mnoga njezina proročanstva, koja je objavio s nekim komentarima u spomenutom mjesečnom pregledu kasnije te godine, a detaljnije također 1868. godine. Proročanstva nisu prošla nikakvu crkvenu provjeru, ne obvezuju nikoga na vjerovanje ali su sama po sebi zanimljiva i slažu se u mnogočemu što nam se događa.

Evo nekih proroštava koje je navodno dobila Madeleine Porsat:

Proricanje Trećeg doba, onog Duha Svetoga i Marije

“Slušajte, djeco moja: “Evo svršetka vremena! Evo kraja zla i početka dobra. Ono što će se dogoditi nije običan događaj. Velika je to epoha koja će započeti. To je treće (doba svijeta). Prva epoha čovječanstva bila je: Vrijeme Boga Oca, Stari zavjet, počevši od stvaranja Adama do sveopćeg potopa (velika poplava), ili do Kristova rođenja. Druga epoha:Vrijeme Boga Sina Novi zavjet koje započinje Isusovim rođenjem i Treća epoha: Vrijeme Boga Duha Svetoga i Marije

“Nakon Oca koji nas je stvorio da bismo ga mogli poznati, voljeti i služiti mu; nakon Sin koji nas je spasio; evo sada Otac i Sin koji nas tješe, šalju nam Pobjedonosni Duh s Marijom, njegovom supružnicom. Ovo je veliko čudo!

“Marija dolazi s neba. Dolazi u pratnji legije anđela. Odabrani koji žive na zemlji moraju se usrdno podići kako bi išli naprijed i upoznali Božje glasnike. Evo Vojske Gospodnje! Mnogo svetih žena, ali samo malo sv. Ivana. Evo Božjeg oklopa! Nema pušaka ili mušketa, nema palica, nema šipki, zasuna, nema pasa čuvara, nema materijalne sile, nema ljudskih sredstava. Nova vremena i novi načini!

Sedam je kriza koje dolaze; sedam Marijinih rana i tuga koje bi trebale prethoditi Njenom trijumfu i našem ozdravljenju, naime: 1. Poremećena godišnjih doba i vremena; 2. Bolesti životinja i biljaka; 3. Bolest nad muškarcima; 4. Revolucije; 5. Ratovi; 6. Univerzalni bankrot; 7. Zbunjenost.

6. i 7. kriza čovječanstva – kolaps trgovine i zbrka koja je uslijedila

“Prethodne pošasti umanjene su Marijinim zagovorom, koja je obuzdala ruku svog Sina, Isusa. Evo sada šeste nesreće, komercijalne krize. Trgovina korača u propast, jer će osovina biti razbijena. Neće biti predaha između šeste i sedme krize; prolazak će biti brz. Sedma kriza bit će krajnja zbrka.

Ljudi će vjerovati da je sve izgubljeno i uništeno. Neizmjerne turbulencije i nevolje bit će nad izmučenim morem! Tko nije na Petrovoj barci, bit će zahvaćen. Barka ide gore-dolje, na taj i onaj način. Petar, imaj povjerenja! Arka izlazi iz oluje i nastupit će tišina. Križ križa. Njemu tuga, ali i radost. U Crkvi će svi misliti da je sve izgubljeno. Marija stiže. Evo zbunjenosti; zbunjenost čak i u svetištu, i među svećenicima. Unatoč tome, katolički svećenici moraju ići na odrješenje i blagoslov. Marija je moćna, ali ne može nam dati oprost. To je funkcija svećenika.

Marija će svakoj osobi otkriti njihove pojedinačne grijehe – Prosvjetljenje savjesti

“Mnogi od prvih doći će zadnji. Djeca, u kojima nema zla, prva će čuti i vidjeti svoju Bezgrješnu Majku. Otvorit će put Mariji; a poslije će doći sveti redovnici, tada će ući dobri ljudi, bogati i siromašni; Ući će svi oni dobre volje: u Bogu je sve moguće. Marija dolazi i svakome otvara knjigu njegove savjesti. Knjiga tako nije okrenuta prema svijetu, otvorena za oči: to se čuva za konačni sud. Ali ona je tako otvorena: (Ovdje Madeleine otvara ruke prema svom licu). Bog ovo prvo čuva za otkrivenje savjesti za svaku dušu, po zagovoru Marije, nježne Majke! Ovo će biti tajnovito ispitivanje između Majke i njezine djece;neće biti ranjavanja samopoštovanja. Bit će to Marijina ispovjedaonica.

Ali kakvo poniženje! Kakva strahota od onih grijeha! Kakvo kajanje! Kakva muka, kad će u prisutnosti Marijine čistoće svaki u svom zrcalu vidjeti vlastitu podlost. I kakve suze pokajanja da se sve opere čisto! Taj jadni Sotona! Misli da je sve povezao protiv Boga, ali nije povezao Mariju. Preteći će ga i zgnječit će mu glavu pod svoju petu! Ona će ga prestići i zgnječiti mu glavu pod svoju petu! “Marijo, o misterijo! Marija dolazi u susret rasipnom sinu: mi smo taj rasipni sin, cijelo čovječanstvo, i ona kaže: ‘Dođi. Volim te! Svoju slavu dugujem tebi, jadno dijete …’

“Stavite komad željeza u vatru i on iz nje pročišćen izlazi: tako je i s dušom u nebeskoj vatri. U ovim vremenima priznajemo zlo, ali zlo ne tjeramo. Korov, koji ne iščupavamo, zadržavamo korijen starca. Marija Bezgrješna želi da se potpuno pročistimo kako bi naša djela postala čista. Kad zli vide svoju djecu odgajanu u slavi Marije, oni će se tada pustiti sa svojom djecom i preko Marije će se pomiriti s Bogom. Tako će Bog uvući svakoga u svoju slavu, čak i zle. Papa zauzima mjesto Boga na zemlji; tako i biskup u svakoj biskupiji, a župnik u svakoj župi. Evo predstavnika Isusa Krista, jer je dobra i vjerna majka Marija. Idite svojim pastirima koje je Bog odredio. Ali jao! jao! plaćenicima koji odlaze na stranu svijeta! Pogledajte to polje gdje među lošim korovima i svakom oštećenom pšenicom ima i dobrih klasova; Ljudsko društvo sada sjedi u zlu. Što treba učiniti s tim? Dobre duše ne bi smjele propasti. Marija dolazi pomoći u žetvi izabranih sa zemlje.









“Morat će se održati veliki događaj kako bi se zlikovci prestravili i pretvorili u dobro. Nakon toga će Marija moćna pomoći pretvoriti sve ljude u dobru pšenicu. Svi će postati dobri. Farizeji (licemjerne osobe) bit će zadnji koji će se obratiti; veliki grešnici stići će prije njig. Židovi koji su odbili primiti Isusa Krista u njegovom poniženju, priznat će ga na slavnom Marijinu dolasku.

“Golubica (mir i milost Božja po Mariji) dolazi nam s neba, noseći na prsima bijeli križ, znak pomirenja i mašući vatrenim mačem, simbolom ljubavi.

Ona dolazi objaviti kraj potopa zla. Evo, dolazi, naša Majka! Crkva sve priprema za veličanstveni Marijin dolazak. Crkva za nju formira počasnu stražu i ide pred anđele. Trijumfalni luk je skoro postignut. Sat nije daleko. Osobno dolazi Marija! Ali ipak Ona ima svoje preteče, – svete žene i apostole, koji će izliječiti tjelesne rane kao i grijehe srca. Svete žene, Marijine slike, imat će moć činiti čuda. Nakon njih dolazi Marija da pripremi mjesto za svog Sina u Njegovoj pobjedonosnoj Crkvi.









„Evo Bezgrješnog začeća kraljevstva Božjeg koje prethodi dolasku Isusa Krista! Isus Krist ne može doći u ovu rupu svijeta! Potrebno je da Bog pošalje svog Duha Svetoga da obnovi lice zemlje pomoću drugog stvorenja, da ga učini dostojnim ljetnikovcem za Boga stvorenog čovjeka. Eto! Nakon vatre odozdo koja će sve sagorjeti i neće ostati kamen na kamenu, evo vatre odozgo da sve zapali i preobrazi! Božja ljubav dolazi zagrliti i preobraziti svijet.

