Gospi od Brze Pomoći pripisuju se brojna čudesa, a posebno se slavi se u ovom hrvatskom gradu

Autor: Z.K.

U ponedjeljak slavimo blagdan Gospe od Brze Pomoći koji se osobito svečano slavi u župi Gospe Brze pomoći u Slavonskom Brodu. Štovanje se raširilo u slavonsko-brodskom kraju zahvaljujući sestrama uršulinkama koje su tamo došle 1957. godine.

Temelji današnjeg velegrada New Orleansa u američkoj saveznoj državi Louisiani položeni su 1716.. Blagdan Gospe brze pomoći (engleski Our Lady of Prompt Succor, francuski Notre Dame du Prompt Secours) nastao je početkom XIX. stoljeća baš u New Orleansu. Na poziv upravitelja Louisiane, tada francuske kolonije, u Louisianu su stigle prve sestre uršulinke iz Francuske i 1727. osnovale u New Orleansu svoj prvi samostan, piše portal Vjera.hr.

One su tamo otvorile i školu, odgajale djecu i predavale vjeronauk. Kad je vlast nad Lousianom 1763. preuzela Španjolska, francuskim sestrama pridružile su se i španjolske uršulinke. Međutim, kad su 1800. Louisianom opet zavladali Francuzi, sestre Španjolke su morale otići, a u samostanu u New Orleansu ostalo je tek sedam redovnica. Jedna od njih, časna majka Saint André Madier, pozvala je 1803. iz Francuske u pomoć svoju sestričnu Agathe, časnu majku Saint Michel Gensoul.

Morala napustiti samostan

Majka Gensoul morala je za vrijeme krvave francuske revolucije napustiti svoj samostan pa je u gradu Montpellieru (južna Francuska) otvorila zavod za odgoj djevojaka. Kad je primila pismo iz Louisiane, poželjela se vratiti samostanskom životu. Htjela je prihvatiti poziv, ali se biskup Montpelliera Marie-Nicolas Fournier usprotivio jer nije htio ostati bez tako vrsne suradnice. Izjavio je da će pristati na njezin odlazak samo ako to odobri papa. Tadašnji papa Pio VII. bio je Napoleonov zarobljenik pa je pismo papi bilo iznimno teško poslati.

Dok je majka Saint Michel čekala povoljnu priliku, zavjetovala se Majci Božjoj da će u slučaju brzog i povoljnog odgovora u New Orleansu i Louisiani širiti pobožnost njoj u čast, pod nazivom Naša Gospa brze pomoći. Kad je konačno 19. ožujka 1809. uspjela papi poslati pismo, dobila je već 29. travnja 1809. povoljni odgovor. Biskup Fournier joj je odmah dao dozvolu za odlazak i blagoslovio kip Naše Gospe, koji je majka Saint Michel dala isklesati i ponijela ga sa sobom u New Orleans.

Tamo je taj kip 30. prosinca 1810. svečano smješten u uršulinsku samostansku crkvu. Od tada se štovanje Gospe brze pomoći počelo širiti ne samo po Louisiani, nego i po drugim američkim krajevima. Pripisuju joj se mnoga čudesa, pored ostalog spašavanje uršulinskog samostana u New Orleansu od velikog požara (1812) i pobjeda malobrojne američke čete pod vodstvom Andrewa Jacksona nad daleko brojnijim britanskim trupama u bitki za New Orleans (1815). Naročite molitve Gospi brze pomoći žitelji New Orleansa i Louisiane upravljaju kad god im zaprijeti opasnost od uragana. Papa Pio IX. odredio je 21. rujna 1851. da se blagdan Gospe brze pomoći u New Orleansu slavi 8. siječnja, a taj su datum kasnije preuzela i druga svetišta.

Gospa brze pomoći od 13. lipnja 1928. glavna je zaštitnica grada New Orleansa i države Louisiane. S vremenom se pobožnost Gospi brze pomoći raširila po cijelom svijetu, a dolaskom sestara uršulinki u Slavonski Brod, 8. siječnja 1957, udomaćila se i u tom hrvatskom gradu. Danas je u Slavonskom Brodu Gospi brze pomoći posvećena i župa s njezinim svetištem. Pobožnost Gospi brze pomoći pružila je utjehu mnogima koji se nalaze u beznadnim i gorućim situacijama, jer je usmjerena na Blaženu Djevicu Mariju kao majku koja pomaže brzo i dolazi nam ususret s velikom ljubavlju i moći svojeg majčinskog zagovora, prenosi zupajastrebarsko.hr