Gospa se tri godine pojavljivala iznad Crkve, vidjele je i snimale mase ljudi: Najmasovnije ukazanje u svijetu nije se dogodilo katolicima

Autor: Vjera

Ovog svibnja dogodio se povijesni susret Koptskog pravoslavnog patrijarha Tawadros II i pape Franje tijekom opće audijencije na Trgu svetog Petra gdje su govorili rijetko i važno svjedočanstvo bliskosti i bratstva između dvaju poglavara Crkava.

Tom prilikom papa Franjo upisao je 21. koptskog mučenika ubijenih u Libiji 15. veljače 2015. od strane đihadista u Rimski martirologij, što znači da koptska i katolička Crkva dijele svetce mučenike koji su prolili svoju krv za Krista.

Kopti su naime, naziv za Kristove vjernike u Egiptu. Riječ je mučeničkoj i progonjenoj crkvi kojoj prolijevanje krvi za Krista nije strano. No, upravo ta crkva imala je milost ukazanja, koje je s obzirom na njegov utjecaj, plodove i širinu, pomalo zanemaren ili još nije ni otkriven, katolicima.





Naime, riječ je o zaista najimpresivnijem, najmasovnijem i najnevjerojatnijem ukazanju Djevice Marije ali i Svete Obitelji ikada, u povijesti cijele Crkve, ne samo katoličke.

Dogodilo se to 2. travnja 1968, godine na periferiji Kaira u gradu zvanom Zeitoun.

Prvo ukazanje zabilježeno je kad je jedan musliman, autobusni mehaničar pozvao u pomoć jer je na crkvi sv. Marije u Zeitounu vidio ženu za koju je pomislio da će se baciti s crkve. Ljudi su počeli prilaziti i gledati na crkvu i također su primijetili lik ženske osobe. Viđenje su prijavili policiji. No, gomila ljudi je počela pristizati u ispred crkve unatoč tome što je policija rastjeravala ljude. Iako je policija kako bi otjerala ljude napisala da je vidljiv samo odraz uličnih svjetiljki, mnoštvo nije odlazilo jer su ljudi jasno u srcu znali da je riječ o ukazanju Blažene Djevice Marije, pa su svi pokušaji policije u rastjerivanju vjernika bili neuspješni. Ovo ukazanje, naime trajalo je skoro tri godine.

Zeitoun je naime, jedno od mjesta gdje se Sveta obitelj navodno zaustavila na svom bijegu u Egipat, bježeći od ubojstva nevinih od strane kralja Heroda prije nekih devetnaest stoljeća. Od tog 2. travnja 1968. do 29. svibnja 1971., Djevica Marija se u prosjeku ukazivala svaki tjedan, posebno oko blagdana, na vrhu koptske crkve Svete Marije u Zeitounu kako bi je svi mogli vidjeti.

Ovo nije bilo nešto čemu su samo nekolicina svjedočili u mističnoj viziji; bilo je to nadnaravno iskustvo koje su godinama doživljavale ogromne mase ljudi. Osim toga, to se dogodilo u većinski muslimanskoj zemlji i u koptskoj crkvi, što je možda razlog zašto su katolici manje upoznati s tim.

Blaženoj Djevici Mariji svjedočile su stotine tisuća ljudi, uključujući Kopte, katolike, protestante, muslimane, pa čak i sekularne marksiste, poput bivšeg egipatskog predsjednika Abdela Nassera.









To je navodno uvelike utjecalo na njega u odnosima s kršćanima, koji su u to vrijeme bili meta: na njihovim kućama naslikani su crveni križevi da ih obilježe. To je također bilo vrijeme brze ekspanzije islamskog fundamentalizma.

Možda je Marija došla ublažiti te napetosti protiv Kopta i drugih kršćana u ovo vrlo ranjivo vrijeme. Izrael je nedavno porazio Egipat deset mjeseci ranije u Šestodnevnom ratu u lipnju 1967. godine. Godine u Zeitounu bile su prekretnica od rata ’67. do sporazuma iz Camp Davida i konačno mirovnog sporazuma s Izraelom 1979., s jedne strane, i uspona islamizma i Muslimanskog bratstva s druge strane.

Mnoštvo manifestacija









Čudesna priroda ukazanja privukla je punu pozornost Egipta. Postoje crno-bijele fotografije koje prikazuju jarko svijetleće biće, Blaženu Djevicu Mariju, na vrhu crkve. Ukazanja bi započinjala svjetlosnom kuglom koja bi se postupno materijalizirala, a zatim bi poprimila oblik Djevice Marije. Jedan je opisao Mariju kao “sjajnu poput milijun sunaca”. Zvali su je Gospa od Svjetla. Pratili su je i drugi fenomeni. >>>više na vjera.hr