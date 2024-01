Glumcu katoliku preko noći se promijenio život: ‘Nikad nisam vidio ništa slično’

Nema mnogo djece koja prave divovski križ u svom dvorištu i pretvaraju se da su raspeti Isus Krist. No, ovo je samo jedna od nekoliko zanimljivih činjenica koje saznajemo o katoličkom glumcu Jonathanu Roumieu u njegovoj nedavno objavljenoj dokumentarnoj seriji Jonathan and Jesus.

Nova serija, objavljena 4. siječnja i emitirana na Amazon Primeu, prati Roumieja dok istražuje utjecaj koji je Isus Krist imao na svijet kroz povijest i kako je velika težina glume Božjeg sina utjecala na njega samog. Dokumentarna serija od četiri epizode vodi gledatelje u posjet kultnim mjestima u Rimu, Parizu i drugim mjestima, dok značajna imena poput Brandona Flowersa, Alicea Coopera, Matta Fradda, Francisa Chana i Sheile E. također dijele svoje priče o ulozi koju Isus ima u njihovim životima.

Ideja za dokumentarne serije došla je nakon što je Roumie pozvan na susret s papom Franjom u kolovozu 2021. Glumac katolik potaknuo je redatelja ‘Odabranih’ Dallasa Jenkinsa, evanđeoskog kršćanina, da mu se pridruži. Producenti serije htjeli su taj susret snimiti videom i ubrzo nakon toga imali su ideju stvoriti seriju koja bi objedinila priče različitih ljudi na čije je živote utjecao Krist, kao i uhvatiti kako je Roumie portretirao Isusa. “Mislio sam da je to luda ideja. Nikad nisam vidio ništa slično. Pa sam se molio za to”, rekao je Roumie za CNA.

“Pomislio sam, dobro, možda je ovo nešto što Bog želi da učinim i nekako može poslužiti da nadahne nekoga slušajući moje priče o predaji i onome što je Bog učinio u mom životu otkako sam se više predao, duboko Mu se predao i uspjehu koji je došao kao posljedica te predanosti Kristu”, dodao je.

U dokumentarnoj seriji Roumie sebe naziva “novim klincem u kvartu”. Govori o utjecaju koji je to imalo na njega, od toga da ga praktički nitko nije poznavao do toga da je preko noći imao obožavatelje diljem svijeta. Ispričao je kako nikada nije želio pred kameru, zbog čega se posvetio poslu sinkronizacije, ali “Bog je imao drugačiji plan”. “Trebalo mi je neko vrijeme da to prihvatim”, priznao je. “Ali mislim da se to dogodilo u trenutku mog života kada je Božji trenutak savršen. “Nije se dogodilo ni prije ni poslije: dogodilo se kad se trebalo dogoditi”, rekao je.

Roumie je priznao da se još uvijek “pokušava snaći u činjenici da u njemu svi vide Isusa”, dodajući da je to “bilo nevjerojatno, i bilo kakvu nelagodu koju osjećam tijekom ovog procesa, moj instinkt kaže jednostavno okrenem, prepustim se i ponudim Boga.”



“Na kraju dana, bilo da se radi o dokumentarnim filmovima ili Odabranima ili bilo čemu drugom što radim, ako su ljudi na neki način dotaknuti ili potaknuti ili inspirirani, ispunio sam cilj: unijeti svjetlo u ljudske živote”, rekao je glumac. “I dovesti Isusa u kulturu na smislen način da utječe na promjenu, da utječe na unutarnju promjenu, da utječe na vanjsku promjenu, kulturnu promjenu, a to je samo jedan dio jednadžbe.”

Američki rock pjevač Alice Cooper pojavljuje se u dokumentarnoj seriji i dijeli s Roumie utjecaj koji je Isus izazvao u njegovom životu, osobno i u njegovoj karijeri. Priznaje da su mu govorili da će mu propasti karijera ako se javno deklarira kao kršćanin. Međutim, od tada je doživio procvat.

Na pitanje je li Roumie doživio nešto slično, rekao je za da mu je također rečeno da “minimizira” svoju vjeru. “Neki ljudi su mi rekli stvari kao što su: ‘Možda biste htjeli malo umanjiti svoju vjeru jer to nije nešto što će uvjeriti ljude kada biraju glumce za filmove i TV emisije’”, rekao je za CNA.

