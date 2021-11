Fra Petar Ljubičić: Pogledajte kako krunica spašava od sigurne smrti

Autor: Vjera

Svi su u čudu gledali zašto nije moguće ubiti mladića s krunicom u rukama

Fra Petra Ljubičić, međugorski svećenik podjelio je svjedočanstvo događaja koje se zbilo u studenom u 19. stoljeću, u selu Gren u Engleskoj.

‘Jeziv prizor uznemirio je tako mirne žitelje. Jeziv prizor uznemirio je tako mirne žitelje. Kuća bogate gospode Kedjs iščezavala je u plamenom ždri­jelu. Nesreća se dogodila brzo, a pomoć je došla prekasno. Ljudi su se bojali za život gospodarice kuće. I kad su ukla­njali ruševine, nađoše medu njima njezino pougljenjeno mrtvo tijelo. Liječničkim pregledom mrtvoga tijela otkriven je strašan zločin. Na tijelu se vidjelo više uboda nožem, te je bilo jasno da je požar podmetnut, kako bi se izbrisali tragovi zločina. Tko je bio tako okrutan razbojnik?

Sumnja je pala na mladoga poslužnika kuće Kedjs, po imenu Li (Lee) koji je nedavno stupio u službu nesretne gospođe. Uhitiše ga, pretražiše i osudiše na smrt. On se sa suzama branio tvrdeći da je nevin…

Bijedni mladić ih je molio da zadrži krunicu koja mu se našla u ruci prigodom uhićenja. On je zaista volio Majku Isusovu i žarko joj se molio. Došao je i mjesec veljača 1885. kad je bilo određeno da bude smaknut. Predan je krvniku i odveden na stratište. Pratio ga je ispovjednik koji mu je podijelio i blagoslov. On je poljubio raspelo, misleći da će mu to biti zadnji poljubac ovdje na zemlji. Priznao je pred Isusom i Marijom svoju nevinost i njih zazvao u pomoć.

I što se dogodilo? Dogodilo se nešto što nitko nije očekivao: čelično pero giljotine je puklo… Budući da se toga dana nije više mogla izvršiti smrtna kazna, mladića odvedu u zatvor.

Poslije sedam dana novih muka, osuđenika ponovno vode u smrt. Mladić je bio hrabar i potpuno predan Božjoj volji… Opet puče pero… I opet je morao u tamnicu. Svi su se čudili kad su vidjeli da je i treći put bilo nemoguće izvršiti ljudsku osudu. Ljudi su počeli suosjećati s nesretnim mladićem…

Mladiću je bilo dosta te muke, pa je molio dobroga Boga da on nešto učini. Bog je već činio da on bude oslobođen.

Smrtnu kaznu su mu zamijenili doživotnom robijom. To je bio prvi korak k potpunoj slobodi.

Pravi ubojica gospode Kedjs smrtno oboli. Osjećajući da će domalo pred sud Božji, zgrozi se nad svojim zločinom… Osjeti bol zbog štete nanesene mladiću koji bez krivnje podnosi strašnu kaznu. Odluči popraviti učinjeno zlo i vratiti Liju njegov dobri glas. Stoga prizna sve pred sudbenom vlašću. Li bude pušten na slobodu, ponovno mu je vraćen dobar glas i obilato naplaćena šteta učinjena njemu i njegovoj obitelji.









Krunica spašava vjeru katolika

Kad je u Japanu 1649. bio osuđen na smrt zadnji katolički svećenik, poručio je svojim vjernicima: “Molite krunicu i ona će spasiti vas i vašu vjeru!” Tek nakon dvije stotine godina mogao se vratiti tamo prvi misionar.

I našao je živu vjeru. Ljudi su mu pokazivali krunicu i govo­rili: “Ovo nam je bio katekizam i propovijed!”

Fra Petar Ljubičić