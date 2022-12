Egzorcist pater Leonardi: ‘Đavao se boji Međugorja, na samo ime škrguće zubima’

Autor: Vjera

Egzorcisti u Italiji često koriste Međugorje u borbi s demonskim i primaju ozbiljne reakcije

Giovanni Maria Leonardi je 82-godišnji kapucinski svećenik. Rođen u Pesaru u Italiji, ušao je u novicijat kapucina u Camerinu s petnaest godina, nekoliko je godina bio regionalni voditelj skupine Obnove Duha. Ali otac Leonardi također je bio poznati egzorcist.

U knjizi “Kako se vrši molitva oslobođenja”, autor Don Marcello Stanzione intervjuira ovog svećenika.

“Moja služba egzorcista bila je prilično posebna. Budući da sam tih godina bio odgovoran za skupine Obnove u duhu i da su mi se događali neki posebni slučajevi, nekoliko puta sam se osobno predstavio nekim biskupima u regiji izražavajući se manje-više ovako: “Posjedujete oružje za borbu protiv neprijatelja. Želim biti… naoružan i branjen ”.





Služba egzorcista

Biskupi koji su bili najpažljiviji prema službi egzorcista, obično su mi dodijelili tu zadaću. Međutim, nisam nikome dao do znanja da mi je dana ta vlast. Čekao sam pravi trenutak da djelujem s onom vlašću koju su mi dali pastiri Crkve. Tijekom tog vremena prisustvovao sam raznim sastancima egzorcista, kako u zemlji tako i u inozemstvu. Bile su to prve konferencije koje su organizirali neki egzorcisti. Bilo je to osamdesetih i devedesetih godina prošlog stoljeća, dakle prije velikog jubileja 2000. godine. Još smo morali izabrati upravitelja egzorcista na međunarodnoj razini koji bi nas službeno zastupao pred cijelom Crkvom”.

Epizode đavolske prisutnosti

Prije velikog jubileja 2000. godine, “kada je don Dino Foglio još organizirao ljetne susrete za mlade Obnove u Duhu, svećenik iz Marke vršio je službu egzorcista na jednom od tih skupova.

“Dobro se sjećam te djevojke (ime joj nisam zaboravio do danas) koja se srušila na pod usred skupa. Činilo se da joj se od silovitosti pada, glava razbija na komadiće. Toliko se čulo! Umjesto toga, nije se dogodilo ništa!

Čovjek koji se, provocirajući, pridružio našoj maloj skupini za molitvu oslobođenja, iznenada je osjetio napad đavla: duh zla je prešao s nje na njega. Užasnut, čovjek je kriknuo od straha. Ponižen u svojoj drskosti, ubrzo je oslobođen milosrdnom Božjom rukom”.









Pjevanje Gospodinu

Drugi put, tijekom molitvenog sastanka, “neprijatelj se oslobodio s očitim znakovima protiv jedne žene. Sve je uhvatio strah. Mirno sam zamolio prisutne da ne odlaze. Naprotiv, predložio sam da se odmah uzdigne pjesma u jezicima Gospodinu. Ta jadna žena, opsjednuta, polako se srušila na zemlju kao iscrpljena”.

Vrag i Međugorje









Otac Leonardi kaže da nikada nije trpio nikakvu đavolsku "podvalu".