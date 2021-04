‘ŽIVA RANA’ Isus redovnici iz 13. stoljeća otkriva točan broj svojih rana koji je zastrašujuć!

Zapanjujuće da čovjek može ovo pretrpjeti

Vjerojatno ste čuli za “pet Kristovih rana”, pa biste mogli pomisliti da je to odgovor na pitanje koliko je rana Krist pretrpio tijekom svoje muke. Ali to nije točno. “Pet rana Kristovih” odnosi se na rane koje je konkretno zadobio raspećem: po jednu za svaku ruku i nogu, a zatim proboj kopljem u bok do srca. To nije ukupan broj rana koje je zadobio tijekom cijele svoje muke.

Broj Kristovih rana

Sjetite se, Krist je bio bičevan, pretučen, okrunjen trnjem i nosio je svoj križ uz samo raspeće. To je mnogo patnje za grijehe svijeta. Sveta Gertruda velika, nevjerojatna je benediktinska redovnica, mističarka i teologinja iz Njemačke iz 13. stoljeća. Tijekom svojih 46 godina života primila je mnoga Kristova nadnaravna iskustva i bila je ključna osoba u razvoju pobožnosti prema Kristovu svetom srcu. Tijekom jedne od tih mističnih vizija, Krist joj je otkrio broj rana koje je ukupno zadobio tijekom svoje muke: 5466.

Kao rezultat toga, izgovarala je molitvu hvale Bogu 5. 466 puta svaki dan u čast svake rane za naše spasenje. Ubrzo nakon toga, razvile su se i druge pobožnosti u kojoj je osoba molila molitvu 15 puta dnevno tijekom godine ili 5 dana dnevno tijekom tri godine, što bi rezultiralo molitvom 5.475 puta, što je približno ukupnom broju Kristovih rana.