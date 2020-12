Žena umrla sama u špilji, ukazala se redovnici i otkrila kako je izbjegla pakao!

Autor: Vjera

Ovo je dobro znati, pogotovo u vrijeme u kojem su posljednji sakramenti uskraćeni mnogima

Sv. Alfons Liguori je pričao sljedeći primjer. Neka je redovnica imala pobožni običaj da moli za sve pokojne koje je poznavala, tako je u njezinu kraju živjela neka žena vrlo lošega života, po imenu Marija. Njezini skandali su bili tako strašni da su je stanovnici potjerali iz mjesta. Ona se prepusti životu u šumi, gdje je umrla nakon par mjeseci, bez sakramenata u nekoj zapuštenoj špilji. Njezino mrtvo tijelo su tretirali kao truplo neke životinje, zakopali su ga u polju bez molitve i bilo kakve utjehe. Nitko nije sumnjao, da ta stara grešnica poslije tako provedenog života i smrti nije zauvijek izgubljena. Za nju nitko nije molio pa ni sestra Katarina.

Prošle su tako četiri godine, kada je sveta redovnica imala viđenje jedne duše u Čistilištu, koja plačući reče: “Kako sam nesretna sestra Katarina! Vi koji imate pobožan običaj da molite Gospodina za sve vaše poznanike, koji su prešli u drugi život, samo se za mene ne molite!” – Tko ste vi?” odgovori sestra. “Ja sam ona jadna Marija, koja je umrla napuštena u špilji!” – “Kako, vi ste se spasili?”

“Da ja sam se spasila, po zagovoru Blažene Djevice Marije. Kad sam uvidjela da moram ubrzo umrijeti i to sama, bez ikakve materijalne i duhovne pomoći, gledajući na neizmjerni broj mojih grijeha, obratila sam se s velikim povjerenjem Majci Božjoj, te sam joj rekla: “O, moja Kraljice, Vi koja ste utočište grešnika i napuštenih, pogledajte u ovom času tu posvemašnju zapuštenost u kojem me ostavlja ovaj svijet dođite mi u pomoć. Vi ste moja jedina nada, samo mi Vi možete pomoći; imajte milosrđa sa mnom.” Presveta Djevica me je uslišala, te mi je izmolila savršeno pokajanje, tako da sam se umirući spasila. No Majka Božja se nije ograničila samo na tu pomoć, kad sam se ukazala pred Sudom Božjim, izmolila mi je kod svog Božanskog Sina, da moje Čistilište bude uvelike skraćeno. No, kako Božanska pravda ne može ništa prihvatiti na štetu svojih prava, tako je odlučila da trpim intezivnije, za ono što bih trebala vremenski trpjeti u čistilištu. U ovom času mi ne treba ništa više samo da se prikaže koja sv. Misa za mene, tek što će se slaviti sv. Mise ja ću biti oslobođena svih svojih muka. Budite stoga milosrdni i dajte služiti mise za mene, a ja vam obećavam, kad dođem u Nebo da neću prestati moliti Boga i Presvetu Djevicu za vas”.

S. Katarina se odmah požurila dati služiti sv. Mise za tu moleću dušu i nakon par dana vidjela ju je kako ulazi u Nebo, zahvaljujući joj na njezinom milosrđu.

