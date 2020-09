Žena iz Hrvatske primila objavu o posljednjima danima: ‘Zlodusi će zavijati zemljom, oponašati glasove rodbine’

Autor: Vjera

Svi će zlodusi biti pušteni na zemlju, kako bi sami mogli uništiti svoj plijen.

Julka Šimašek, rođena 1921. u Našicama, bila članica Trećeg Reda Svetog Franje Asiškog. O njoj se malo zna, osim da je bila bogata mističnim doživljajima i proročkim vizijama. Međutim, o njenim objavama tiskano je sedam knjiga njezinih bilježaka na hrvatskom jeziku i tri na engleskom. Najpoznatije su knjige pod nazivom: Isus te zove, koje se mogu pronaći u pdf. formatu na internetu. U njima su ispisane broje vizije i razgovor s našim Gospodinom Isusom Kristom. Između ostalog i ova hrvatska vidjelica dobila je, baš kao i mnogi drugi katolički mistici i sveci, sljedeću viziju o tri dana tame, ali i još nešto važnije – Gospodin joj je rekao kako će naposlijetku, kad nevolje prođu izgledati Njegova Rimokatolička crkva…

– Tama, koju sam ti dao vidjeti, ima i ovo značenje: grijesi su ljudi tako crni da će otrovati sve na zemlji, kao i cijelu čistu atmosferu, pa čak i Moja Učenja što ih propovijedam među Mojim slugama. Grijeh će sve zamračiti. Sunce koje zagrijava zemlju simbolizira Mene, njegova Stvoritelja. Nevjernici kažu da Ja ne postojim i niječu Me, budući da Me se nigdje ne može vidjeti. Kao što si vidjela, tako će i biti. Doći ću brzo i u sjaju. Sva Moja stvorenja koja prežive Velka stradanja vidjet će Me. Nitko tada više neće moći reći da Ja ne postojim, jer ću biti blizu zemlje i sva će stvorenja na Zemlji čuti Moj Glas. Vidjet će Me prisutna tada, te, po drugi puta, na Posljednjem Sudu.

Gospodin Julki govori i sljedeće:

– Bit će to Stado malo, i ja ću lebdjeti nad njim. U one će dane biti će jedan Pastir i jedna Vjera, ona Rimokatoličke Crkve, koju sam uspostavio dok sam vidljivo hodio zemljom. Nakon nevolja što ću ih pripustiti na Moj tvrdoglavi narod na zemlji, ustat će dobar i čist naraštaj i zemlja će obilovati Mojim darovima. Moji sinovi i Moje kćeri obdržavat će Moje Zapovijedi, te će sve živjeti i rasti uz Moj Blagoslov u trajanju od trideset godina. Kasnije će se Moj narod ponovno okrenuti zlu i grijehu. Tada ću s Neba poslati Svoje glasnike, Henoha i Iliju, da ljude pouče pravoj Vjeri.

S juga će doći snažan topao vjetar. Zahvatit će čitavu zemlju i izazvati strašne oluje. Nakon toga će otprilike desetak gromova odjednom pogoditi zemlju takvom silinom da će se cijela protresti. To je znak da počinju velika trpljenja i crna tama. Ona će potrajati tri dana i tri noći. Poradi toga bi se ljudi trebali skloniti u svoje domove, dobro ih zatvoriti, te blagosloviti sebe i kuću svetom vodom i upaliti blagoslovljene svijeće. Vani će se događati takve strašne stvari, da će oni koji se odvaže pogledati umrijeti. Svi će zlodusi biti pušteni na zemlju, kako bi sami mogli uništiti svoj plijen.

-Zlodusi će zavijati zemljom i dozivati mnoge, kako bi ih uništili. Oponašat će glasove rodbine i prijatelja, koji nisu stigli do kakva sigurna mjesta. Jednom kada taj užas započne, nikome ne otvarajte vrata!

Na mnogim će se mjestima u strahu okupiti više ljudi. Iz iste će skupine neki preživjeti, a neki stradati. Za taj će Dan i za taj trenutak, te za tu tamu, mnogi se pripraviti blagoslovljene svijeće, ali one neće gorjeti ako ljudi nisu živjeli prema Mojim Zapovijedima; ostali ih neće moći zapaliti iz straha. Ali, onima koji vjeruju, pa makar imali samo i ostatak blagoslovljene svijeće, on će potrajati tijekom ta tri dana i tri noći i neće se ugasiti. Neki će ljudi utonuti u dubok san što ću im ga ja poslati, kako ne bi vidjeli što se događa na zemlji.