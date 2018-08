ZATO I JE DEMON ZA NEKE: EVO ŠTO JE GOSPA REKLA O IVANU PAVLU II.!

Autor: Vjera

Ivan Pavao II. posebno je na piku đavolskom i to nemojte nikad zaboraviti

Izopčeni franjevac fra Jozo Radoš uistinu je sablaznio mnoge vjernike govoreći potpuno siguran u ono što govori da je sveti papa Ivan Pavao II bio demon. No, to što je on izrekao, zapravo nije ništa novo jer još za vrijeme pontifikata ovog uistinu svetog pape govorile su se o njemu mnoge gnjusobe i klevete, a uostalom nema sveca koji nije prošao slične optužbe, a ni ne smijemo zaboraviti da su samog Krista nazivali Sotonom. O čemu je onda riječ? Sotona je lukavi lažac koji sve izokreće. O tome je riječ. Ne smijemo se začuditi kad svece nazivaju demonima, a demone svecima jer to jest sotonska taktika obmane od koje proizlazi sva zbunjenost unutar crkve u ovo ludo vrijeme, ipak navješteno kroz Božju riječ. No, Ivan Pavao II posebno je na piku đavolskom i to nemojte nikad zaboraviti. A razlog tome je njegov cjeloživotno gleslo: Totus Tuus Maria, odnosno (Sav tvoj Marijo).

Da, on je uistinu bio sin najljuće neprijateljice Sotone. One koja će mu na kraju vremena zgaziti glavu. Blažena Djevica Marija je sama izabrala Ivana Pavla II kao papu, i preko njega je učinila nevjerojatne stvari u svijetu a izjava ovog franjevca (kojeg nećemo mrziti nego moliti za njega) pravi je dokaz toga. Uf, kako đavao mrzi Mariju i svu njezinu djecu.

Naime, Sveti Ivan Pavao II. je vrlo rano ostao bez majke i oca. Prihvaća Majku Mariju za svoju Majku, njoj se u potpunosti predaje. Ona ga štiti, brani i zagovara kod svog Sina. Sveti Ivan Pavao II. kao pravi sin i apostol Majke Marije promiče pobožnost prema Presvetoj Djevici. Moli krunicu gdje god stigne, a Blažena ga izabire kao svog Papu.

O tome je progovorila svećeniku don Stefanu Gobbiju, začetniku Svećeničkog Marijanskog Pokreta u porukama koje su PRIZNATE od strane Katoličke crkve kad mu je rekla:

“Papa Ivan Pavao II. je najveći dar, kojeg je moje Bezgrješno Srce izmolilo od Isusovog Srca za ova vaša vremena bolnog čišćenja.

To je moj Papa.

Ja sam ga oblikovala. U svakom sam ga trenutku vodila na putu njegove osobne posvete vašoj nebeskoj Majci, kojim je on poslušno išao, sa sinovskim predanjem i s velikim povjerenjem. On je značajan dio mog Plana.

On je Papa moga svjetla, koje je on ovih godina uspio proširiti u Crkvi i u svim dijelovima ovog čovječanstva kojemu se prijeti sa svih strana. Ja ga sama vodim na sve staze svijeta.

On me slijedi poslušnošću djeteta, hrabrošću apostola, žrtvom mučenika i sinovskim zanosom. Ovaj Papa je remek – djelo moje ljubavi i ima veliki zadatak da svima pokloni milost moje majčinske nježnosti.

Sada ga gledam s majčinskom strepnjom, dok moje Bezgrješno Srce ima biljeg duboke tjeskobe. Kolike opasnosti ga okružuju, kako su opasne zamke što mu ih moj Protivnik raspinje na putu!”

Video fra Bože Radoša samo je još jedan je od znakova vremena koji nagoviješta da se približilo Kraljevstvo Nebesko. Jer, monstruoznih napada na Katoličku Crkvu i na sve svete (i one proglašene i one živuće) svakim danom do kraja vremena biti će sve više, na to je upozorila također Gospa rekavši da se Sotona u ovo vrijeme obrušio na svu njezinu djecu i to nije nešto što nas treba sablažnjavati, nego nešto nešto na što trebamo biti spremni s obzirom da su ovo zadnji krici sotone – da, spremni na pobjedu koja je apsolutni poraz Sotone po Marijinu Bezgrešnu srcu!