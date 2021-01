Vlč. Silvio Španjić, tumačeći biblijska čitanja, govori o odgoju djece, kroz slušanje Božje Riječi i rasta uz Božju blizinu

Danas učenici Ivana Krstitelja postaju Isusovi učenici. Žele upoznati Isusa. A kako bolje upoznati Isusa, kao i druge ljude, nego ući u njihovu kući, gledati i učiti kako žive, kako mole (ili ne mole), kako i što govore, kako se ponašaju prema svojim ukućanima, kako žive kao obitelj?. Nakon što su upoznali Isusa, Andrija oduševljeno svjedoči svom bratu Šimunu: „Našli smo Mesiju“. Zahvaljujući Andriji, Šimun dolazi do Isusa.

Mali Samuel u prvom čitanju čuje po prvi puta Božji glas. Bog ga zove imenom: „Samuele, Samuele“. Samuel, kao i svako normalno dijete, misli da ga zove neki čovjek. Čuje fizički glas u noći, kad je vrijeme spavanja. No, Bog obično i čini velike stvari kad čovjek spava, čak i sklapa saveze s ljudima. Samuel se nalazi u mjestu Božjeg prebivališta, svetištu Gospodnjem, jer se tamo nalazi Kovčeg saveza – svetinja nad svetinjama starog zavjeta i saveza. U toj kući je i Eli, koji također misli da ga je zvao netko drugi. „Ja te nisam zvao, sine moj! Vrati se i spavaj!“, rekao je Eli Samuelu. No, treći put, shvatio je Eli da Samuela zove Gospodin: „Idi i lezi; ako te zovne, ti reci: ’Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša.“

Što bi današnji ljudi zaključili kad bi im dijete došlo i reklo da ih je zvao Bog? Vjerojatno bi ga zabrinuti poslali psihijatru, a psihijatar bi po svojoj znanstvenosti i stručnosti proglasio da boluje od neke bolesti, možda šizofrenije, te propisao nekoliko lijekova. Da, tako postupaju mnogi ljudi danas… Ni slučajno doći svećeniku, vidjeti što Bog planira s njima i njihovom djecom. Kako to Bog govori? To je nemoguće! Kolike samo Samuele i duhovno bolesne ljude su upropastili sa lošim i netočnim dijagnozama, kolike zapečatili sa bolestima koje nemaju… Bog je liječnik, Bog ozdravlja, Bog poziva. Samuel je primjer jedne obitelji koja prima dijete kao Božji dar, daje dijete u svetište Božje, kako bi raslo s Bogom i kako bi ga odgajao duhovnik. Eli ga je naučio kako odgovoriti Gospodinu koji ga zove: „Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša“. Tako je mali Samuel postao velikim prorokom, koji je vodio izabrani Božji narod u teškim vremenima, kada nije bilo viđenja i kada nije Bog progovarao narodu. Samuel se usprotivio kada je narod tražio kralja, jer samo je jedan kralj izraelskog naroda – Bog. No, popustio je narodu i pomazao za kralja Šaula, koji je na početku bio dobar kralj, ali je kasnije postao neposlušan Božjem glasu, koji mu je progovarao po proroku Samuelu. Napslijetku, Bog oduzima kraljevstvo od Šaula i po Samuelu izabire novog kralja, kojeg je pomazao – Davida. Samuel je najzaslužniji što je David ostao na pravom putu i ostao najvećim kraljem Izraela sve do sada. Kasnije je prorokovanje preuzeo prorok Natan, ali Samuel je taj na kojeg se David uvijek iznova vraća.

Djeca koja odrastaju u svetištu Gospodnjem, u crkvi, uz Gospodina, uče se slušati Boga i živjeti po Duhu, ne po tijelu. Rastući uz Boga, postaju veliki, postaju Božji ljudi, Božje sluge. Djeca većinom danas odrastaju van Božjeg svetišta i daleko od Boga, a za to su najodgovorniji roditelji, koji su poput slijepaca koji slijepce vode u propast. Djeca zatim postaju mladi, koji postanu robovi bludnosti i svih drugih opačina. Pavao kaže da je naše tijelo hram Duha Svetoga. Upozorava nas da tijela ne predajemo bludnosti, jer se Bog ne može nastaniti u okaljanom, nečistom tijelu u kojem se događaju nečistoće. Djeca koja rastu bez Boga, nemaju snage oduprijeti se izazovima svijeta, koji ih neprestano potiče na nečista djela, misli i želje. Postanu izgubljeni ljudi, bez svjetla, bez ideja, promašena života. Toliki mladi odlučuju se živjeti sa djevojkom ili muškarcem, bez braka, bez Božjeg blagoslova. Žele uživati, ali bez ikakve odgovornosti. Sve se kasnije odlučuju na bračni život. Ovakvim smjerom kojim je krenuo mladi čovjek, imat ćemo u budućnosti frustrirane samce, sa mnoštvom propalih veza, koji neće imati nikoga, niti će nešto pustiti iza sebe. Biti će bez plodova. Sjetimo se što Isus kaže svojim učenicima: „Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa.“ (Iv 15, 5).

Još se, naposlijetku, ljudi čude zašto život njihove djece ide u krivo? To ništa nije čudno. Roditelji bi to trebali znati da takav put vodi u propast. Ne vjeruju svećenicima, propovjednicima koji ih stalno upozoravaju i pozivaju da budu uz Boga i rastu s Bogom. Oni očekuju da će na putu propasti biti sretni, da im djeca biti sretna, blagoslovljenih brakova, potomstva, bogati, bez Boga. Od slušanja đavla i njegovih slugu, očekuju uspješan život. Od čovjeka, njegovih igrački, igrarija, lijekova i znanosti, očekuju da će im dati vječnu sreću i riješiti sve njihove probleme, bez Boga. Samo Bog u svom svetištu daje hranu koja od nas čini kreposne ljude, Božje ljude, svece. Samo takvi, koji se hrane tom hranom, mogu biti ljudi ispunjena života.

Samoubilačke su današnje misli čovjeka, koji misli da je zaštićen od korone ako ne ide on i njegova djeca na sv. misu. To je prava bolest. On se već odavno zarazio najsmrtonosnijom bolešću – grijehom, otpadom od Boga. To je ne samo vremenita bolest, nego vječna, ako se ne obrati. Uvijek je čovjek nalazio razna opravdanja da zanemari Božji poziv, Božje zapovjedi. Čovjek je postao pravi bjegunac od Božjeg glasa, Božje volje. Želi pobjeći, kako bi pobjegao od Božjeg glasa, Božje volje. Jer Bog od nas traži ustrajnost, borbu, zahtjeva obraćenje, promjenu. To je nešto što donosi sladak plod. Kao kad čovjek uloži sav trud u neki posao, ima viziju i zna zbog čega se odriče i što želi. A kada to postigne, zaboravi sve muke koje su bile potrebne da postigne uspjeh. No, današnji čovjek, kao da će radije umrijeti, nego uložiti napor i potruditi se biti Božji, mijenjati se na dobro. Zato i propada.

Mi recimo zajedno sa malim Samuelom „Govori Gospodine, sluga tvoj sluša“ i sa sv. Petrom „ti imaš riječi života vječnoga“.