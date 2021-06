Vidjelica iz Međugorja otkriva ulogu svećenika u zadnjim vremenima! ‘Ako izgubite poštovanje prema njima…’

Autor: Vjera

Gospa uvijek govori ovo o njima

U nedavnom svjedočenju u Međugorju, vidjelica Mirjana Soldo izjavljuje: ‘Približavamo se vremenu trijumfa srca naše Majke!’ Trijumf njegovog srca doći će kroz svećenike, koji su za to temelj, važno je moliti za sve njih! Ne mogu vam reći više sada! Ono što mogu reći, a vi možete donijeti isti zaključak kada pogledate Gospine poruke, borba je između dobra i zla, između onoga što bi se trebalo dogoditi, jer morate znati što je Gospa rekla, ono što je započela u Fatimi, ostvarit će u Međugorju. Rekla je ‘Moje Bezgrješno Srce će trijumfirati’.

Dakle, od ovog trenutka koji sada živimo do njenog trijumfa postoji most i taj most su svećenici. I Gospa je rekla da se moramo moliti za svećenike kako bi ovaj most mogao nastati. Svećenici su most i trebamo svoje svećenike kako bismo svi mogli prijeći most koji nas vodi do Gospina trijumfa. ”

Mirjana u razgovoru iz studenoga 2007. govori : „Kad pogledamo Gospine poruke, kada govorimo o povlaštenima, onda možemo razgovarati o svećenicima. Jer Gospa nikada nije rekla što bi oni trebali činiti, već samo i uvijek što bismo mi trebali činiti za njih. Rekla je da im ne trebate da ih osuđujete i kritizirate, ali trebaju vaše molitve i ljubav.

Djeco moja, ako izgubite poštovanje prema svećenicima, izgubit ćete poštovanje prema crkvi i na kraju, prema dragom Bogu. Još jednom ponavljam, Bog će suditi svećenicima kakvi su bili kao svećenici. U posljednje vrijeme, gotovo u svakoj poruci, Gospa je naglasila važnost molitve za svećenike.

Na primjer, kada nas blagoslivlja i stvari koje su za blagoslov, ona uvijek kaže, dajem vam svoj majčinski blagoslov, ali najveći blagoslov koji možete dobiti na zemlji je blagoslov koji dolazi od vašeg svećenika. To je sam moj sin koji vas blagoslivlja. I kaže da ne zaboravite moliti za svoje pastire. Njihov svećeničke ruke blagoslovio je moj sin.

Svećenici su most do trijumfa?

Podsjetimo, Blažena Djevica Marija je preko svećenika don Stephana Gobija osnovala Svećenički Marijanski pokret kao pripremu za trijumf Njezina Bezgrešnog Srca.

Gobbi je nadahnuće za okupljanje svećenika doživio u fatimskoj kapelici ukazanja. Dok je 28. svibnja 1972. molio za svećenike koji su bili u napasti da iznevjere svoje svećeničko zvanje i koji su bili nepokorni crkvenoj vlasti, Gospa mu je počela govoriti. U početku se plašio, ali ga je poruka “Ne boj se, ja sam ta koja ti govori. Želim preko tebe osnovati jedno djelo koje će biti velika pomoć Crkvi za buduća vremena” ohrabrila. Don Gobbi zamolio Mariju za znak potvrde, koji je isti mjesec u Nazaretu dobio. Gospa mu se od tada redovito obraćala do 1997. godine a sve poruke Gospe don Gobbiju sazdane su u takozvanoj ‘Plavoj knjizi’.

Don Gobbi je započeo molitvene susrete s trojicom prijatelja svećenika. To je bio početak Svećeničkog marijanskog pokreta sa sjedištem u Milanu, koji danas okuplja oko četiri stotine kardinala i biskupa, sto i trideset tisuća svećenika i desetine milijuna vjernika diljem svijeta. Od 1974. godine započeli su prvi Cenakuli – molitve i bratstva između svećenika i vjernika koje su se također proširilo po cijelom svijetu. Ivan Pavao II. blagoslovio je djelovanje ovog pokreta. Marijanski pokret u srpnju 2013. priznat je od strane Katoličke Crkve kao inicijativa unutar Crkve.

Gospa u Svećeničkom marijanskom pokretu traži tri stvari: posvetu i predanje njezinu Bezgrešnom Srcu, ljubav prema papi i širenje pobožnosti prema Srcu Marijinu među vjernicima, kao tri oružja za posljednja vremena i pripremu Trijumfa Marijina Bezgrešna Srca.

