Vidjelica iz Međugorja: Kad se TAJNE otkriju saznat će se zašto je važno imati djecu!

Autor: Vjera

Gospa joj je rekla da bi se trebali bojati ne imati djecu

Izjavu koju donosimo vidjelica Mirjana iz Međugorja rekla je časnoj sestri iz Francuske Emmanueli Maillard, koja od 1989. godine živi u Međugorju. Sestra Emanuell upitala je vidjelicu Mirjanu: ‘Pisali ste o vrlo snažnim Gospinim porukama. Na primjer: “Ne bojte se imati djecu. Radije se bojite da ih nemate! Što više djece imate, to bolje! “ Mirjana je odgovorila: ‘Da, rekla je tako i zna zašto je to rekla. I ja to znam … ali ne mogu vam reći više’. Sestra Emanulla: Oh, i vama je dano to znati. Mirjana (kimajući glavom uz osmijeh) govori: ‘Kad se tajne otkriju, ljudi će shvatiti zašto im je bilo toliko važno imati mnogo djece. Svi čekamo Trijumf Bezgrješnog Srca Marijina ‘.

Međugorske tajne

Podsjetimo, tajne Međugorja ispisane su na komadu papira koji, prema riječima vidjelice Mirjane, nalikuje pergameni ali je ‘neuništiv’, ne može ga se saviti, potrgati. Prema Božjemu odabiru, tajne će objaviti fra Petar Ljubičić koji o tajnama kaže da će kad dođe to vrijeme sadržaj biti vidljiv najprije njegovim očima a nakon sedam dana i drugim ljudima jer će prestati biti tajne. Tako će se ponavljati sve do desete.

„Deset dana prije događanja prve tajne, Mirjana će me obavijestiti ma gdje se u tom trenutku nalazio. Zatim ću se odmah uputiti u Međugorje, a možda će i providnost htjeti da tamo već budem. Nakon toga provesti ću punih sedam dana u molitvi i postu da bih i sam, preplavljen mudrošću Duha Svetoga, potpunije shvatio značenje poruke i bolje proniknuo u njezinu tajnu, a onda je, tri dana prije početka najavljenih zbivanja, objavio svijetu“, kaže fra Petar o tajnama vrlo šturo obzirom da niti sam o svemu ne zna mnogo dok mu se ne objavi.

Koliko je poznato o sadržaju tajni iz onoga što su do sada vidioci smjeli reći, prve dvije biti će dokaz da su sve ove godine govorili istinu a treća će najaviti vidljivi znak kojega će Gospa ostaviti na mjestu prvih ukazanja kao poziv na obraćenje onih koji su daleko od Boga. Ostalih sedam tajni djelomično će se ticati vidioca a djelomično će to biti najave dramatičnih događaja u svijetu. Treba napomenuti da u ovom trenutku troje od šestero vidioca već ima objavljenih svih deset tajni dok troje ima devet. Mnogi su ne strpljivi i pitaju se kada će sve započeti a jedno je sigurno: to je da će se otkriti za života ovog fratra.