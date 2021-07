Vidioci Fatime odvedeni u pakao, a čovjek je upozoren! ‘Ako ne prestanete vrijeđati Boga…’

Vidjeli su pakao i upozorili čovječanstvo na uništenje prije točno 104 godine

Slavna ukazanja u Fatimi započela su ukazanjima anđela a prvo ukazanje Blažene Djevice Marije dogodilo se 13. svibnja, te se nastavilo svakog 13 u mjesecu idućih šest mjeseci, izuzev kolovoza kad se ukazanje dogodilo 19. Na današnji dan 13. srpnja 1917. dogodilo se možda najznačajnije ukazanje Fatime. Malena djeca Franjo, Lucija i Jacinta odvedeni su u pakao a čovječanstvo je upozoreno na uništenje.

Vizija je djecu jako uplašila te su odlučili postiti moliti i podnositi žrtve za duše koje tamo jako pate. Prema sjećanju sestre Lucije:

‘Vizija je trajala samo trenutak. Mislim da bismo inače umrli od straha i užasa’.

Naime, Sotonino najveće oružje protiv čovjeka je uvjeriti čovjeka da pakao ne postoji, i nažalost njemu to uspijeva s čovječanstvom. Pakao je nešto što čovjek današnjice ne može povjeravati jer se sukobi s mantrom ovog svijeta po kojoj je – sve dopušteno pa i gaziti unutarnje Božje zakone satkane u svakom čovjeku! Naravno posljedica tog vjerovanja izaziva neposlušnost i odbacivanje Boga, baš onako kako je to Sotona učinio, te sam sebe po svojoj neposlušnosti odbacio i osudio sebe na pakao. Naime, ljudi krivo misle da je Bog taj koji kažnjava neposluh, ne Bog je milosrdan i čeka naše pokajanje, te sa suzom u očima promatra dijete svoje ljubljeno koje samo izabire put pakla i boli iako mu je dan spas u ljubavi Isusa Krista!

U knjizi Sjećanja sestre Lucije, Lucija piše o događaju 13. srpnja:

Djevica nam je pokazala golemo vatreno more, za koje se činilo da je pod zemljom. Vragovi i duše, uronjeni u taj oganj, izgledali su kao crno ili tamno ugljevlje, ali prozirno i u ljudskim oblicima. Sve je to plivalo u tom ognjenom moru, nošenom valovima plamena koji je izbijao iz njih samih, zajedno s oblacima dima. Padali su na sve strane poput varnica u velikom požaru, rastreseno, kao bez težine, uz zastrašujuće krikove i uzdahe, pune očaja. Tresli smo se od užasa i straha. Vragovi su se razlikovali po svojim stravičnim i odvratnim oblicima, neviđenog izgleda zastrašujućih i nepoznatih životinja, a prozirni i crni. To je viđenje trajalo samo jedan trenutak. Sigurno bismo bili umrli od strah i užasa, da nam naša Nebeska Majka nije bila obećala (u prvom viđenju) da će nas odvesti u Nebo.

Strelovito samo podigli oči prema našoj Gospođi koja nam reče dobrostivo, ali tužna: «Vidjeli ste pakao kamo odlaze duše jadnih grešnika. Da ih spasi, Bog želi ustanoviti u svijetu pobožnost prema mom Prečistom Srcu. Ako budete činili ono što ću vam reći, mnoge će se duše spasiti i bit će mir. Rat će uskoro svršiti. Ali, ako ne prestanu vrijeđati Boga, za vladanja Pija XI, planut će novi, još gori rat.

Kad budete vidjeli noć obasjanu neobičnim svjetlom, znajte, da je to veliki znak koji vam Bog šalje, znak da počinje kažnjavati svijet zbog njegovih zlodjela, i to ratom, glađu i progonstvom Crkve i Svetoga Oca. Da bih ovaj rat zapriječila, doći ću tražiti posvetu Rusije mom Bezgrešnom Srcu i pobožnost prvih pet subota kao naknadu za grijehe. Ako svijet prihvati moje zahtjeve, Rusija će se obratiti i bit će mir. Ako ne prihvate, proširiti će zablude širom svijeta, izazivajući ratove i progone Crkve. Dobri će biti mučeni, Sveti Otac će trpjeti, razni narodi bit će uništeni. Napokon, moje će Srce trijumfirati, Sveti Otac će mi posvetiti Rusiju, koja će se obratiti i tada će svijetu biti poklonjeno razdoblje mira.»