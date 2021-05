‘VIDIO SAM GA’ Papa Franjo svjedočio čudesnom ozdravljenju po molitvi

Autor: Vjera

Jedan argentinski otac izmolio je ozdravljenje svoje kćeri, a evo i kako

Papa Franjo je na općoj audijenciji progovorio o molitvi upozorivši kršćane da ne mole poput papiga već da otvore svoje srce Bogu. Napomenuo je da molitva kršćanina nije laka, da je molitva borba, ali da se po molitvi događaju čuda, a jednom takvom i on je svjedočio.

Može se moliti poput papige, ali to nije molitva

Papa je istaknuo da kršćanski život nije poput šetnje. Tko želi moliti mora misliti na to da vjera nije laka, a katkada se živi u gotovo potpunom mraku, bez uporišta. Kršćanska molitva, kao cijeli kršćanski život, nije šetnja – kazao je Sveti Otac te dodao – Može se moliti poput papige, ali to nije molitva. Molitva sigurno daje veliki mir, ali kroz unutarnju borbu, katkada tešku, koja može pratiti i duga razdoblja života.

Neprijatelj nas ovako vara

Nije lako moliti i zato bježimo od molitve. Svaki put kada to želimo učiniti, odmah nam u misli dolaze mnoge druge aktivnosti koje u tom trenutku izgledaju važnije i hitnije. To se i meni događa – istaknuo je Papa te dodao – Mi bježimo od molitve. Gotovo uvijek, nakon što smo odgodili molitvu, shvatimo da one stvari uopće nisu bile bitne, i da smo možda izgubili vrijeme. Neprijatelj nas tako vara. Molitva potiče radost, ali i napor – primijetio je Papa. U nekim se trenutcima, naime, valja boriti kako bismo ostali vjerni vremenu i načinu molitve. Šutnja, molitva, koncentracija, teške su vježbe, i ljudska se narav ponekad pobuni. Najgori neprijatelji molitve nalaze se u nama. Katekizam ih naziva ovako: „Obeshrabrenje naspram svojih suhoća, žalost što nismo sve dali Gospodinu, jer imamo »velik imetak«, razočaranje što nismo uslišani prema vlastitoj volji, povreda našeg ponosa koji uporno ostaje na svojoj grješničkoj nedostojnosti, nepodnošenje molitve kao darovanog čina“ (KKC br. 2728) – podsjetio je Papa te se prisjetio slučaja jedne argentinske obitelji.

Molitva čini čuda

Otac je te obitelji u jednom trenutku saznao da je njegova kći teško bolesna zbog infekcije. Po mišljenju liječnika nije mogla preživjeti tu noć. Plačući, taj je čovjek ostavio ženu i kćer u bolnici, otišao na vlak i otputovao do bazilike u Lujánu. Kada je stigao bazilika je već bila zatvorena, stoga se uhvatio za rešetke na ogradi i cijelu noć molio. Rano ujutro ušao je u baziliku i obratio se Gospi. Taj je prizor neizbrisiv; ja sam ga vidio! Ja sam to proživio – istaknuo je Papa. Borba toga oca u molitvi prethodila je osmjehu njegove supruge koja mu je, kad se vratio kući, kazala da je njihova kći neobjašnjivo ozdravila. Gospa ga je uslišala. Molitva čini čuda – istaknuo je Papa.

Nikad nismo sami

Što učiniti u vrijeme iskušenja, kada se sve čini nesigurnim? – upitao je. U vrijeme kušnje dobro je sjetiti se da nismo sami, da netko uz nas bdije i štiti nas. Isus je uvijek s nama – istaknuo je papa Franjo te dodao – Ako u trenutku sljepoće ne uspijemo primijetiti njegovu prisutnost, uspjet ćemo u budućnosti. I nama će se dogoditi da ponovimo riječi koje je jednoga dana rekao patrijarh Jakov: „Zaista se Jahve nalazi na ovome mjestu, ali ja nisam znao!“ (Post 28, 16). Na kraju života, upravljajući pogled unatrag, i mi ćemo moći reći: „Mislio sam da sam bio sam, ali ne, nisam; Isus je bio sa mnom“ – rekao je na kraju papa Franjo.

Izvor: vaticannews.va