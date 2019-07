VAŽNO! Svećenici upozoravaju: Hitno prestanite s molitvama ovom anđelu!

Osobno savjetujem moliti samo službene molitve Crkve

U današnje vrijeme sve je popularnije spominjanje, bavljenje i molitve anđelima. Knjige se pišu, filmovi rade, novine i časopisi pune govorom i molitvama (??) upućenima anđelima. Treba biti jako oprezan sa temom anđela, a još više sa molitvama i zazivanjem anđela. Jer postoje sveti anđeli i pali anđeli.

Svijet kako se više okreče od Boga, tako se više zanima za okultno. To ide gotovo automatski, ali nesvjesno.

Osobno savjetujem moliti samo službene molitve Crkve, koje se obraćaju anđelu čuvaru, zazivaju svete anđele (bez spominjanja njihova imena) ili spominju imena samo onih anđela čija se imena nalaze u Bibliji: Mihael, Gabriel i Rafael.

Nikakav Uriel nije zapisan u Bibliji. I zato se ne savjetuje niti ga spominjati. Niti jedan molitvenik koji je odobren od Crkve ne spominje Uriela, zato ga ni vi ne spominjite.

Također i druga imena anđela, koja nisu zapisana u Bibliji i životu svetaca, ne zazivajte.

Fra Mate Bašić pak piše da se među katolicima šire i mnoge New age pobožnosti prema anđelima, što nikako nije u skladu s naukom Katoličke Crkve. Među takve sekularne inačice štovanja anđela, svakako možemo pribrojiti svaku – anđeosku hijerarhiju i nomenklaturu koja nikako nije u skladu s Učiteljstvom i Predajom Crkve. Tako na primjer, ukoliko čak i u trgovinama vjerskog sadržaja naiđete na anđele podijeljene u hijerarhiju kao što su anđeli zraka, anđeli vatre, anđeli zemlje i anđeli vode, znajte da to nije katolička hijerarhijska podjela anđela, već po svemu više miriši na tipičan New age.

Osim toga, često se može naići na različito imenovanje anđela, te u današnjem društvu imamo već čitav imenik anđela, čija su imena uvelike izmišljena, kao i funkcije, a u nekim primjerima se može postaviti pitanje: Jesu li to anđeli ili demoni?

Osim tih raznih izmišljenih imena, kao što su: Afriel, Anael, Barakiel, Gerudiel, Asmodel, itd., često se mnogi anđeli opisuju po funkciji, te je tako Afriel opisan kao »anđeo čuvar i zaštitnik djece, Anael je svadbeni anđeo, Barakiel je anđeo uspjeha, Gerudiel anđeo prave mjere, a Asmodel je anđeo materijalnog obilja.

No, jesu li to doista anđeli? Jesu li to Božji anđeli? Stoji li Bog iza toga ili nešto sasvim drugo? – pita se fra Bašić i dodaje:

Tko imalo poznaje Sveto pismo Staroga zavjeta tada će veoma brzo povezati ovo ime Asmodel s imenom starozavjetnog demona Asmodeja, jer njegovo ime jest korijen imena anđela Asmodela.

Asmodej (hebr.אשמדאי‎, Ashmedai; razoritelj) se spominje u starozavjetnoj knjizi o Tobiji, kao demon koji je opsjeo Saru, Raguelovu kći i ubio joj sedmero supruga, kako bi je imao za sebe. Njoj je u pomoć priskočio mladi Tobija koji ju je uz pomoć arkanđela Rafaela oslobodio demonske napasti.

Istina je da je u toj kulturi New agea, Asmodel predstavljen kao anđeo, ali je još veća istina da su i demoni anđeli, odnosno pali anđeli.

Prema tome, i u štovanju anđela se dobro i razborito, a ponajprije sigurno, za vjernike pridržavati učenja Crkve, jer Crkva je ipak Majka koja bdije dvadeset i četiri sata nad svojom djecom, nad svojim vjernicima i tako nudi svima jedini pravi i istiniti put posvećenja, koji je po sebi put sigurnosti i razbora, put Isusa Krista.