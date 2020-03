UPAMTITE OVO! Ispunila se prorečena GROZOTA PUSTOŠI? Evo kako nas je Bog pripremio…

I kad se ne bi skratili dani oni, nitko se ne bi spasio. No poradi izabranih skratit će se dani oni

Prva je sveta nedjelja u povijesti hrvatske Katoličke crkve u kojoj je zabranjeno pristupiti svetim sakramentima, te je onemogućena podjela istih onima u potrebi. Zanimljivo, Hrvatska se probudila u potresu, strahu panici, a poznate i sablasno prazne crkve u Zagrebu su doživjele urušavanje. Govori li nam nešto Gospodin Bog? Onaj isti Bog koji je preko proroka Danijela prije 2 tisuće godina najavio GROZOTU PUSTOŠI koja će carevati na svetom mjestu, kao i objašnjenje tog proroštva po Isusu Kristu. Dobro upamtite ove Kristove riječi:

‘Kada dakle vidite da grozota pustoši, po proroštvu Daniela proroka, stoluje na svetome mjestu – tko čita, neka razumije: koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore; tko bude na krovu, neka ne silazi uzeti što iz kuće; i tko bude u polju, neka se ne okreće natrag da uzme haljinu!«

»A jao trudnicama i dojiljama u one dane!«

»I molite da bijeg vaš ne bude zimi ili subotom, jer tada će biti velika tjeskoba kakve ne bijaše od početka svijeta sve do sada, a neće je ni biti.«

»I kad se ne bi skratili dani oni, nitko se ne bi spasio. No poradi izabranih skratit će se dani oni.«

»Ako vam tada tko rekne: ‘Gle, evo Krista!’ ili: ‘Eno ga!’ – ne povjerujte! 24Ustat će, doista, lažni kristi i lažni proroci i iznijeti znamenja velika i čudesa da, bude li moguće, zavedu i izabrane.«

»Eto, prorekao sam vam.«

Dolazak Sina Čovječjega

(Mk 13, 24–27; Lk 21, 25–28)

»Reknu li vam dakle: ‘Evo, u pustinji je!’, ne izlazite; ‘Evo ga u ložnicama!’, ne vjerujte. Jer kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako će biti i s dolaskom Sina Čovječjega.«

»Gdje bude strvine, ondje će se skupljati orlovi.«

»A odmah nakon nevolje onih dana sunce će pomrčati

i mjesec neće više svijetljeti

i zvijezde će s neba padati

i sile će se nebeske poljuljati.«

»I tada će se pojaviti znak Sina Čovječjega na nebu. I tada će proplakati sva plemena zemlje. I ugledat će Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom. I razaslat će anđele svoje s trubljom velikom i sabrat će mu izabranike s četiri vjetra, s jednoga kraja neba do drugoga.«

Iznenadnost ovih događaja

(Mk 13, 28–37; Lk 21, 29–33; 17, 26–30. 34–36)

»A od smokve se naučite prispodobi! Kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate: blizu je ljeto. Tako i vi kad sve to ugledate, znajte: blizu je, na vratima!«

»Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude. Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti.«

»A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli nebeski, ni Sin, nego samo Otac. Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije – tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti.«

»Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.«