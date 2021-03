“U PAKLU JE NEMA” Svećenik progovorio o moći blagoslovljene vode

Evo tko stvarno mrzi blagoslovljenu vodu

Blagoslovljena voda izbačena je iz mnogih crkva tijekom pandemije. Naravno, tome se može veseliti samo vrag koji je tim činom riješen jedne muke, za njega velike muke. Svećenik i dugogodišnji egzorcist mons. Stephen Rosseti poziva nas spoznati moć blagoslovljene vode. Progovara o iskustvu stanovite ‘N’ koja prisustvuje obredima egzorcizma i objašnjava što joj čini blagoslovljena voda. Također, potiče nas na svakodnevnu upotrebu ovog moćnog sakramentala.

Svjedočanstvo opsjednute žene o moći blagoslovljene vode

“Nakon godina vježbanja New Age duhovnosti i nekoliko oblika joge, “N” sada doživljava mnogo demonskog ugnjetavanja i opsjednuta je. Um i misli su joj zamračene i magloviti. Molili smo se nad njom već nekoliko mjeseci i polako joj ide nabolje. Nedavno je imala demonske napade u predjelu želuca. Predložio sam joj da popije malo blagoslovljene vode”, kaže svećenik Rosseti. Učinila je to i rado je podijelila s drugima svoje iskustvo:

“Dok sam osjećala napad demona u predjelu želuca, popila sam tri ili četiri velika gutljaja blagoslovljene vode. Učinak je bio gotovo trenutan. Preplavilo me jako i vrlo jasno svjetlo odozgo. Svjetlost je gurnula svu tamu od mene u taj trenutak, bila je to fizička senzacija. Tada sam osjetila kako mi se um bistri i osjetila sam da me je prisutstvo koje sam do tada osjećala, napustilo. Shvatila sam da sam zaboravila kako je to biti svoj i slobodan. Magla mi se u mislima razbistrila. Dobila sam novu perspektivu. Činilo se kao da je moj mozak ponovno radi na normalnoj razini. Sve se činilo laganim, a ja sam bila “okupana svjetlošću”. Prekrasan osjećaj mira i jasnoće ispunio je cijeli moj dom. Vrlo sa zahvalna i impresionirana time da samo gutljaj blagoslovljene vode može biti ovako moćan.”

Ništa kao blagoslovljena voda

Često se sjetim sličnog citata iz autobiografije svete Terezije Avilske (pogl. 31):

“Iz dugogodišnjeg iskustva naučila sam da ne postoji ništa poput blagoslovljene vode koja bi vragove odvela u bijeg i spriječila njihov ponovni povratak … Sa moje strane, kad god je uzmem, moja duša osjeća osobitu i najznačajniju utjehu. Zapravo mi je sasvim uobičajeno biti svjestan osvježenja koje nikako ne mogu opisati, nalik na unutarnju radost koja tješi moju cijelu dušu. “

Nema je u paklu

Nekima se to može činiti pretjerivanjem, kaže svećenik, ali dobro je prisjetiti se nekih važnih stvari o blagoslovljenoj vodi. Voda je bitna za život i potiče život; u paklu nema vode. Voda je važan dio krštenja, a blagoslovljena voda treba nas podsjećati na ovaj temeljni sakrament. Blagoslovljena voda je sakramental i njezina snaga dolazi od vlasti i moći koju Krist daje svojoj Crkvi.

Ne bismo li svi trebali imati blagoslovljenu vodu lako dostupnu i često je koristiti? Svakako, ona tjera vragove u bijeg i osviježava dušu.









