TALIJANSKI EGZORCIST ODJEKNUO: Kraj svijeta je stigao, ali…!

Autor: Vjera

To neće biti smak svijeta na kakav svi misle....

‘Svijet kakav smo poznavali došao je kraju. Uragani i potresi dokaz su tome i to se ne događa zbog visokih emisija CO2, nego zbog količine grijeha’, upozorio je don Antonio Mattatelli, poznati talijanski egzorcist koji je pojasnio: ‘To neće biti kraj svijeta u kojem će sve nestati, jer kraj svijeta je već nastupio, zbog količine grijeha i jer nema pokajanja. Nepovjerenje prema budućnosti je posve opravdano, jer kraj svijeta kakvog poznajemo je već ovdje’, kazao je don Mattatelli, a njegove dramatične izjave prenijeli su mnogi svjetski mediji.

Ova spoznaja o ‘kraju vremena’ slaže se s upozorenjima Gospe Fatimske koja je prije 100 godina upozorila da će neki narodi biti obrisani s lica zemlje – zbog grijeha.

Do sada se Gospina tvrdnja, Njezino najstrašnije proročanstvo „mnogi narodi bit će uništeni (zbrisani s lica zemlje)“ još se nije do kraja ostvarilo. Međutim, svijet svakim danom sve više srlja prema njegovom ostvarenju. Primjerice, hrvatski narod nestaje, to pokazuju statistički podaci o broju umrlih i rođenih koji godinama upozoravaju na nestajanje našeg naroda. I on nije jedini, – svi narodi Europe u zastrašujućem su nestajanju. Cijele nacije doista nestaju pred našim očima i ostvaruju Gospino proročanstvo kao i riječi gore navedenog egzorciste – da smo na kraju vremena.

Naime, količina grijeha u ovom svijetu nevjerojatna je, a grijeh je kao što znamo – ubojica čovjeka. Pokajanja nema, a ljudi sve više nisu svjesni grijeha ni njegovih posljedica. Sakrament pokajanja ili svete ispovijedi diljem svijeta više uopće ne postoji, a putem kojim smo kao čovječanstvo krenuli je samo i isključivo – smrt. I ne, nije se priroda naljutila na čovjeka, a nije ni milosrdan Bog koji strpljivo čeka da se pokajemo kaznio svijet, već je ovaj svijet Sotonu sam stavio na pijedestal i onda se čudi što pati iz dana u dan? Jesmo li svjesni da idemo prema uništenju jer smo uzljubili zlo i odbacili Boga?