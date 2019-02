SVETAČKA PROROČANSTVA O KRAJU VREMENA: Jao, jao, jao zadnjemu stoljeću koje dolazi!

'Nakon njegova rođenja pojaviti će se lažni učitelji i doktrine, nakon čega će uslijediti ratovi, glad i pošast...'

Posljednjih nekoliko godina velika tama i tjeskoba nadvila se nad svijet. I iako elita govori o miru i sigurnosti sa svjetskih pozornica, golim očima vidljivo je da je ovaj svijet jako daleko od mira i sigurnosti. Znakovi boli, nesigurnosti, rata, uništenja, smrti, krikova, nepravde, zločina, otpada od moralnog i Božjeg zakona, koji okružuju vrijeme u kojem živimo naveli su mnoge da se zapitaju živimo li mi posljednja vremena i doba Antikrista? Mnogi znakovi posljednjeg vremena su tu, opipljivi baš kao i velike milosti koje Bog u najvećoj tami šalje svome narodu što je također znak vremena, jer u velikim mukama uzdižu se i mnogi sveci i mučenici, o čemu također možemo svjedočiti posljednjih godina. A što su o Antikristu i posljednjim vremenima kažu sveci, pročitajte u nastavku:

Sv. Ivan Zlatousti: Svijet će biti bez vjere i propadati nakon rođenja Antikrista. Antikrist će biti posjednut od Sotone, a bit će nezakoniti sin jedne Židovke sa Istoka.”

Sv. Augustin Hiponski,,Daniel donosi svoje proročanstvo o Posljednjem Sudu tako što navodi da će Antikrist prvo doći, a potom nastavlja svoj opis vječnoga kraljevanja Svetih. No, svatko tko čita ovaj odjeljak, pa makar i napola spavajući, mora uvidjeti da će kraljevstvo Antikristovo snažno – iako kroz svega kratko vrijeme – napadati Crkvu, prije nego što posljednji sud Božji uvede vječno kraljevstvo Svetih. Jer, iz okruženja je vidljivo da vrijeme, dva vremena i pola vremena, znači godinu, dvije godine, odnosno tri i pol godine.”

Sv. Ivan Damaščanski: ,,Bit će poznat kao Antikrist koji će doći oko konca svijeta. Njegova će majka tvrditi da ga je rodila ostavši pritom djevicom. On će vladati od mora do mora. Taj će Antikrist biti nezakonito dijete, pod potpunom vlašću Sotone, dok će Bog, poznavajući njegovu upravo nevjerojatnu buduću izopačenost, dopustiti đavlu da ga u potpunosti i trajno opsjedne od samoga trenutka njegova grešnoga začeća.”

Sv. Hildegarda: ,,Pojavit će se Sin pokvarenosti i propasti i kratko vrijeme vladati pod kraj svijeta… Doći će u posljednjim danima svijeta. Neće to biti sam Sotona, već ljudsko biće koje će mu biti slično, te jednako u njegovoj stravičnoj gnusobi. Njegova majka, pala žena, opsjednuta od đavla, živjet će u pustinji kao prostitutka… Tvrdit će da joj je sina darovao Bog na nadnaravni način, kao što je to bio slučaj s Djetetom Blažene Djevice. Potom će je zavedeni ljudi slaviti kao sveticu. Antikrist će doći iz zemlje koja leži između dva mora, te će na Istoku provoditi tiraniju. Nakon njegova će se rođenja pojaviti lažni učitelji i doktrine, nakon čega će uslijediti ratovi, glad i pošast… Podizat će ga se na različitim tajnim mjestima, te će biti držan odvojenim sve dok potpuno ne stasa. Namamit će ljude k sebi dajući im potpuno izuzeće od pridržavanja svih božanskih i crkvenih zapovijedi, opraštajući im grijehe, te tražeći od njih da povjeruju u njegovo božanstvo. Prezret će i odbaciti Krštenje i Evanđelje. Reći će da Isus iz Nazareta nije Sin Božji, već samo prijetvornik… Reći će da je on spasitelj svijeta, a posebno će Židove nastojati uvjeriti da je od Boga poslani Mesija, i Židovi će ga kao takvoga prihvatiti. No, svojim će moralnim zakonima nastojati uništiti svaki red na zemlji. Stoga se u Svetim Pismima naziva Bezakonikom. Odbacit će sve zakone, sav moral i vjerska načela, kako bi svijet privukao k sebi. Udijelit će posvemašnju slobodu od Božjih i crkvenih zapovijedi, te svakome dopustiti da živi u skladu sa svojim strastima. Vjeru će nastojati ‘prilagoditi potrebama’. Reći će da ne trebate postiti niti svoj život ‘zagorčavati’ odricanjem. Bit će dovoljno ljubiti Boga. Propovijedat će slobodnu ljubav i raskinuti obiteljske spone, te tvrditi kako grijesi i poroci nisu to što jesu. Dolasku će Antikrista neposredno prethoditi glad i potresi.”

Sv. Brigita Švedska: ,,Vrijeme će se Antikrista približiti kada se mjera nepravičnosti prelije i kada zloća naraste do globalnih razmjera, kada kršćani budu ljubili krivovjerja, a nepravednici gazili sluge Božje.”

Sestra Marija od Pohođenja: ,,Brojni će preteče, lažni proroci i članovi tajnih društava, obožavatelji Sotone, pobijati najsvetije dogme i doktrine naše svete vjere, progoniti vjernike, te činiti užasna djela; no stvarna i krajnja grozota i pustoš u još će potpunijoj mjeri zavladati za vladavine Antikrista, koja će trajati oko tri i pol godine. Jao, jao, jao zadnjemu stoljeću koje dolazi! Kakva stradanja prethode njegovim počecima. Iz toga sam moćnoga glasa razaznala da će se ta stravična stradanja pojaviti u razdoblju prije suda. Dok sam u Gospodinu razmatrala to stoljeće i odmjeravala ga, vidjela sam kako ono počinje s 1800. ali neće biti i posljednje. Vidim kako će, s približavanjem Drugoga Kristova dolaska, jedan zli svećenik nanijeti veliku štetu Crkvi. Kada se približi vrijeme vladavine Antikrista, pojavit će se lažna vjera koja će se opirati jedinstvu Boga i Njegove Crkve. To će uzrokovati najveću šizmu [raskol] što ju je svijet ikada upoznao. Što će se više približavati trenutak kraja, to će se više Sotonin mrak širiti zemljom; to će više rasti broj djece izopačenosti, dok će se broj pravednika proporcionalno tome smanjiti.

Antikrist će ubiti Papu, najvjerojatnije tako što će ga razapeti. Kao desetgodišnje dijete, već će znati više od bilo koga drugoga na svijetu, dok će svoje pravo djelo započeti u tridesetima. Petnaest dana nakon uznesenja Henoka i Ilije na nebo, zemlju će zadesiti strašne katastrofe: snažni potresi, te plimni valovi koji će poplaviti veći dio zemljine površine, a što će svoj vrhunac imati u gustoj tmini koja će prekriti čitavu zemlju.”

