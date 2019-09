Svetac upozorava: Ovo je najpouzdaniji ZNAK prepoznavanja lažnjaka i HERETIKA!

Bez obzira koliko se netko pravio pobožan, ako ovo nema, nema ništa!

Sveti Ljudevit Montfortski nas upozorava:

Bog Otac hoće da po Mariji ima djecu sve do svršetka svijeta i On joj veli:”Nastani se u Jakovu (Sir 24,8), tj. nastani se i prebivaj u mojoj djeci i predodređenicima, kojih je praslika Jakov, a ne u đavolskoj djeci i odbačenicima, kojih je praslika Ezav.

Kao što u naravnom i tjelesnom rađanju postoje otac i majka, tako i u nadnaravnome i u duhovnome postoji Otac – to je Bog, i Majka – to je Marija. Sva prava Božja djeca i predodređenici imaju Boga za Oca i Mariju za Majku. Tko nema Mariju za Majku? Heretici, raskolnici itd., koji mrze ili gledaju s prezirom ili ravnodušnošću Djevicu. Takvi nemaju ni Boga za Oca, ma koliko se oni hvastali da imaju, jer nemaju Mariju za Majku. Jer da je imaju za Majku, ljubili bi je i častili kao što svako pravo i dobro dijete naravski ljubi i časti svoju majku, koja mu je dala život. Najstalniji i najpouzdaniji znak po kojemu ćemo razlikovati heretike, ljude koji šire krivu nauku, odbačenike s jedne strane od predodređenika s druge je taj što heretici i odbačenici preziru Presvetu Djevicu ili su hladni prema njoj te nastoje svojim riječima i primjerima umanjiti njezino štovanje i ljubav prema njoj. To rade javno ili tajno, katkad pod lijepim izlikama. Jao!

Bog Otac nije Mariji rekao da se nastani u njima, jer su oni Ezavi.

