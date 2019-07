Sveta Terezija Avilska: ‘Ništa ne može natjerati demone na bijeg kao ovo!’

Iskustva demonskih tlačenja doveli su ovu sveticu do zaključka da je blagoslovljena voda jedno od naših najvećih oružja

Sv. Terezija Avilska jedna je od najvećih svetaca u povijesti Katoličke Crkve, časna sestra, mističarka i doktorica crkve iz 16. stoljeća izrekla je slavni citat o blagoslovljenoj vodi koji ste već mogli vidjeti a koji glasi: „Nijedna stvar nije tako moćna, da suzbije đavla, te učini da se više ne povrati koliko krepost blagoslovljene vode.

No, ono što nije dobro poznato je iskustvo koje je sveta Terezija imala s demonskim opsjedanjem da je došla do ovog zaključka.

Naime, u 32. poglavlju njezina životopisa sv. Terezija opisuje zlostavljanje od strane demona te govori:

‘Iz tijela mu je izlazio plamen koji, iako je jako svijetlio nije bacao sjenu. Rekao mi je na strašan način da sam pobjegla iz njegovih ruku ali će me unatoč tome još uvijek tlačiti.

Izmučena, htjela sam ga odbaciti znakom križa. Demon bi me ostavio na kratko ali bi se uskoro vratio. To se dogodilo nekoliko puta, sve dok nisam primijetila da imam svetu vodu u blizini. Uzela sam vodu i poškropila prostor u njegovu smjeru, nakon toga demon se nikada nije vratio.

Na drugom mjestu svetica piše:

Vrag je bio sa mnom i mučio me 5 sati takvim strašnim bolovima te unutarnjom i vanjskom tjeskobom da uopće ne znam kako sam to mogla podnijeti. Sestre koje su bile sa mnom bile su prestrašene do smrti i nisu imale pojma kako mi pomoći. Doživjela sam olakšanje tek nakon što sam tražila svetu vodu i poškropila mjesto gdje sam vidjela demona. Tada je muka prestala.

Sveta Terezija Avilska tako piše da su se demonska napastovanja ponovila više puta a svaki put kad bi poškropila svetom vodom doživjela bi olakšanje, milinu i radost, točnije, kako piše – utjehu za cijelu dušu.

Stoga je Avilska napisala da iz dugogodišnjeg iskustva može reći kako je naučila da ništa kao sveta voda ne tjera đavle i ne dozvoljava im povratak. Dodala je i da pred Križem đavao bježi, ali se ipak povrati. ‘Moć ove vode mora da je velika’- napisala je još Avilska potičući ljude da s vjerom koriste blagoslovljenu vodu koja im je dana kao jedno od oružja naše svete Crkve za borbu protiv zla.