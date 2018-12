Sveta Lucija: mučenica kojoj su iskopali oči zbog vjere u Krista!

Autor: Vjera

Koja čudesna hrabrost i gorljivost

Lucijino ime znači „svijetla“. Ona kao da na neki način već naviješta veliko svjetlo božićne noći. Rodila se oko 286. god. u Sirakuzi na Siciliji. Prema jednoj predaji već je u djetinjstvu položila zavjet čistoće, ali to nije nikom otkrivala. Bila je prelijepa djevojka pa ju je majka obećala jednom bogatom vršnjaku. Lucija ju je uspjela nagovoriti da joj dopusti da živi povučeno djevičanski život i tako su zaruke prekinute. No, povrijeđeni je zaručnik odao Luciju caru Dioklecijanu da je kršćanka. U svoju je obranu rekla: „Kad čisto živim, tijelo je moje hram Duha Svetoga!“ Razjaren poganski mučitelj zgrozio se na to: „Dat ću te otpremiti u kuću bludnica da ti bude oskvrnjena čistoća i onda će te ostaviti tvoj Duh Sveti.“ A mudra je djevica odgovorila: „Ako mi budeš na silu oduzeo čistoću, moja duša neće biti oskvrnjena, nego ću imati na nebu dvostruku krunu. Grijeh je samo ono što čovjek učini slobodnom voljom.“ Bog je sačuvao pred poganima djevičanstvo svoje službenice. Krvnik ju je na kraju usmrtio mačem. Prema predaji iskopali su joj oči. U Sirakuzi se nalazi glasovita stara bazilika Sv. Lucije kamo još i danas mnogi hodočaste. Vjernici je zazivaju kod bolesti očiju.

Molitva svetoj Luciji za zdravlje očiju

O sveta Lucijo, čije ime znači svjetlost, pun pouzdanja dolazim preda te tražeći te svetu svjetlost koja će mi vratiti oprez u izbjegavanju putova i grijeha i tame zabluda.

Pomoću tvog milosnog zagovora, molim te za milost ( … ) i očuvanje svjetla u mojim očima, kako bih ga uvijek koristio u skladu s Božjom voljom, a da ne ozlijedim svoju dušu.

Dopusti, o blagoslovljena Lucijo, da poslije iskazanog divljenja i hvale za tvoju moćnu zaštitu na zemlji uzmognemo se na kraju pridružiti k tebi u raju vječne svjetlosti božanskog Janjeta, tvog milostivog zaručnika Isusa.